COVID-19 повышает риск осложнений у беременных: результаты исследования

Как показали результаты последнего исследования, у инфицированных COVID-19 беременных риск интенсивной терапии или летального исхода во время родов значительно выше, чем у неинфицированных женщин.

Над изучением влияния коронавируса на беременных работала группа ученых из Парижского университета. Они сделали свои выводы на основании данных более 200 тыс. беременных в период первой волны пандемии, с января по июнь 2020 года. Результаты исследования были опубликованы недавно в журнале PLOS Medicine.

Это первое исследование, дающее исчерпывающую оценку последствий COVID-19 для будущих матерей. Оно включало женщин с естественным зачатием и беременности с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Ученые изучали, были ли материнские заболевания более частыми у беременных с диагнозом COVID-19 по сравнению с женщинами без коронавируса.

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Всего за период с января по июнь 2020 года в анализ было включено более 245 тыс. рождений. Из общего числа во время родов диагноз COVID-19 имели 874 женщины (0,36%).

В сравнении с группой без COVID-19, женщины в группе инфицированных имели более высокую частоту по следующим показателям:

Госпитализация в отделение интенсивной терапии: 5,9% против 0,1%.

Смертность: 0,2% против 0,005%.

Преэклампсия / эклампсия: 4,8% против 2,2%.

Гестационная гипертензия: 2,3% против 1,3%.

Послеродовое кровотечение: 10% против 5,7%.

Преждевременные роды на сроке <37 недель: 16,7% против 7,1%

Преждевременные роды на сроке <32 недель: 2,2% против 0,8%.

Преждевременные роды на сроке <28 недель: 2,4% против 0,8%.

Индуцированные преждевременные роды рождения: 5,4% против 1,4%.

Самопроизвольные преждевременные роды: 11,3% против 5,7%.

Дистресс плода: 33% против 26%.

Кесарево сечение: 33% против 20,2%.

Модель исследователей была скорректирована с учетом характеристик пациенток, которые могут быть факторами риска: возраст, индекс массы тела, активное курение, паритетность, история диабета или гипертонии, многоплодная беременность, репродуктивная техника зачатия и др.

Результаты этого исследования подтверждают то, что акушеры в США и других странах подозревали с момента начала пандемии COVID-19. По словам доктора из Центра омоложения фертильности в Нью-Йорке Марко Муаннесса, более высокий риск необходимости в аппарате искусственной вентиляции легких вызван, вероятно, меньшим остаточным объемом легких, что связано с давлением растущего плода.

Муаннесс отмечает, что в начале пандемии по этому вопросу было мало ясности, и большинство исследований указывало на то, что COVID-19 не увеличивает неблагоприятные исходы беременности.

Но со временем, когда было собрано и проанализировано больше данных, выяснилось, что беременные подвергаются более высокому риску, если они заразятся COVID-19. Тем не менее, все еще сложно убедить в этом как женщин, так и многих акушеров-гинекологов.

Исследователи не смотрели на то, как вакцинированные беременные женщины с диагнозом COVID-19 чувствуют себя по сравнению с непривитыми. Но по словам Сильви Эпельбоина, автора исследования и врача, специализирующегося на репродуктивном здоровье, данные, показывающие рост опасных медицинских исходов как для матери, так и для ребенка, должны стать серьезным предупреждением.

Эпельбоин сказала, что понимает, как возникли сомнения в отношении беременных или пытающихся забеременеть женщин. Причины колебаний многочисленны, но преобладает страх перед тем, что беременные слышали и знали уже несколько десятилетий: любое лечение, проводимое в этот период, может навредить ребенку.

Однако с появлением новой информации важно понимать, что в случае с COVID-19 вакцинация является безопасной и необходимой.