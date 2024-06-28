Лечение бесплодия по Программе медицинских гарантий

Лечение бесплодия впервые включено в Программу медицинских гарантий. Воспользоваться услугой можно в 15 медицинских учреждениях страны, имеющих договор с Национальной службой здоровья на пакет "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)".

Такие заведения есть в Киеве, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Ровенской областях. В общей сложности 255 пациенток уже воспользовались услугой бесплатно. С начала года 71 женщина, получавшая медицинские услуги по лечению бесплодия по Программе медицинских гарантий, уже забеременела.

Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro) – это научно-доказанный метод преодоления проблемы бесплодия, применяемый во многих развитых странах мира. Метод сложный и дорогостоящий, из-за чего - редко используется среди женщин, которым поставлен диагноз "бесплодие".

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"В Украине, к сожалению, стремительно снижается рождаемость. Для того чтобы помочь украинским семьям почувствовать радость отцовства, в Программу медицинских гарантий-2024 включен новый пакет услуг "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий". Это значит, что люди из установленным диагнозом бесплодие могут бесплатно получить лечение в медицинских учреждениях, имеющих контракт с Национальной службой здоровья Украины. За один цикл искусственного оплодотворения государство платит более 60 тыс. грн. ,8 млрд грн", - говорит глава НСЗУ Наталья ГУСАК.

Какие услуги пациентка получает бесплатно?

В объем бесплатной медицинской помощи в рамках пакета "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)" включены:

оценка результатов предварительных обследований, осмотр и консультирование пациентов о целесообразности лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий;

проведение контролируемой медикаментозной стимуляции яичников у женщины, подлежащей лечению с помощью ВРТ;

проведение аспирации содержания фолликулов яичников под контролем ультразвукового исследования и поиск ооцитов в фолликулярной жидкости женщины, подлежащей лечению с помощью ВРТ;

обезболивание этапа трансвагинальной аспирации фолликулов яичников, консультация анестезиолога;

получение спермы от мужчины женщины, имеющей показания к лечению бесплодия с помощью ВРТ, а также специальная обработка спермы и подготовка ее к оплодотворению;

осуществление этапа оплодотворения яйцеклеток и культивирование полученных эмбрионов;

эмбриотрансфер;

контроль за состоянием пациентки до наступления беременности;

ультразвуковое исследование органов малого таза пациентки;

выбор схемы стимуляции, лекарственных средств, коррекция их доз с учетом индивидуальных особенностей пациентки, результатов клинического, ультразвукового обследования и мониторинга;

обеспечение лекарственными средствами для проведения всех этапов цикла ВРТ;

преимплантационная медико-генетическая диагностика эмбриона по медицинским показаниям.

Полный объем медицинской помощи можно просмотреть по ссылке: https://cutt.ly/lesIjfvy.

Как получить бесплатную услугу по лечению бесплодия?

Получить электронное направление от медицинского учреждения, где создан специальный мультидисциплинарный консилиум, направляющий совершеннолетних на лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий по Программе медицинских гарантий. Иметь установленный диагноз "Женское бесплодие", "Мужское бесплодие".

Важно! Возраст пациентки в момент начала цикла должен быть не более 40 лет.

Обратиться для лечения бесплодия в медицинское учреждение, которое предоставляет эти услуги по договору с НСЗУ.

Найти ближайшее заведение, имеющее соответствующий договор с НСЗУ по пакету, можно позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Или воспользовавшись информационной панелью (дашбордом) "Заключены договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий". Выберите область, общину или населенный пункт и название пакета услуг "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)". На карте останутся медицинские учреждения, имеющие договор с НСЗУ по пакету по лечению бесплодия.

Лечение возможно как в амбулаторных условиях, так и на условиях стационара, в частности, дневного — в зависимости от назначений врача. Медицинское учреждение гарантирует конфиденциальность лечения.

Больше о бесплатных медицинских услугах, которые можно получить по Программе медицинских гарантий, в электронном пособии "Гид по Программе медицинских гарантий для пациента 2024 года". Загрузить руководство можно по ссылке: https://cutt.ly/Nw5buw0b.