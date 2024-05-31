Ведение беременности в амбулаторных условиях акушером-гинекологом выделено в отдельный пакет медуслуг Программы медицинских гарантий.

На пакет "Ведение беременности в амбулаторных условиях" 686 медучреждений по всей Украине заключили договоры с НСЗУ на общую сумму 615,7 млн грн. А это значит, что беременные могут обратиться за помощью в любое из этих заведений и получить ее бесплатно: за наблюдение беременности, необходимые консультации, анализы и исследования уже заплатило государство.

"Государство гарантирует каждой украинке безвозмездную услугу по ведению беременности. Для этого женщине нужно только выбрать медучреждение, имеющее договор с Национальной службой здоровья Украины по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях". Такому заведению ежемесячно государство платит 786 грн. за ведение одной беременности Эта сумма гарантирует УЗИ-исследования, все необходимые скрининги, лабораторные анализы, консультации врача, который ведет беременность, а также, при необходимости, консультации узких специалистов", – говорит Наталья Гусак, председатель НСЗУ.

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Больше всего поставщиков услуг по этому пакету – во Львовской (58), Днепропетровской (55) и Харьковской (52) областях. С начала 2024 года, по данным электронной системы здравоохранения на 1 мая, услугу получили уже 126 593 пациентки.

Женщина может обратиться за услугой самостоятельно или за направлением своего семейного или лечащего врача.

Какие услуги покрываются Программой медицинских гарантий:

контроль состояния здоровья беременной; консультации; индивидуальный план ведения беременности;

проведение необходимых лабораторных и инструментальных исследований, включая исследования функции щитовидной железы, анализы на инфекции и вирусы, УЗИ, КТГ, ЭКГ и т.п.;

пренатальный скрининг: УЗИ, исследование уровней биохимических маркеров;

оценка факторов риска преэклампсии и ее профилактика;

направление к перинатальному консилиуму с участием других специалистов при выявлении у плода признаков аномалий или патологий;

направление на комиссию по определению показаний для искусственного прерывания беременности от 12 до 22 недель по медицинским показаниям;

оказание неотложной медицинской помощи;

информационная подготовка к родам и родительству;

направление на профилактические прививки;

психологическая поддержка и т.д.

Найти ближайшее к вам заведение, законтрактованное по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях", можно на дашборде НСЗУ на карте мест предоставления услуг по договорам с детализацией по группам услуг – выберите область и группу услуг ("35 Ведение беременности в амбулаторных условиях"). Или звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет нужное медучреждение.

Больше о бесплатных медицинских услугах – в электронном пособии "Гид по Программе медицинских гарантий для пациента 2024". Загрузить руководство можно по ссылке: https://cutt.ly/Nw5buw0b.