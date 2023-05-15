Не только кашель: как вирусы ОРВИ провоцируют ацетонемический синдром у детей

У ребенка рвота, боль в животе и обезвоживание – и все это на фоне слабости и температуры? Не спешите грешить на кишечную инфекцию: возможно, ваш малыш страдает от ацетонемического синдрома, вызванного обычным ОРВИ.

Слишком много ацетона

В целом ацетонемический синдром (АС), к сожалению, не редкость среди детей. Основным его симптомом являются эпизоды сильной рвоты, которые возникают чаще всего ночью и повторяются несколько раз. Попытка напоить или накормить ребенка вызывает новый приступ рвоты. У малыша повышается температура, проявляются симптомы обезвоживания и интоксикации (бледность кожи вместе с характерным румянцем на щеках, слабость после непродолжительного возбуждения в начале болезни, иногда – судороги).

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Среди других характерных признаков АС:

боль в животе (постоянная или спазмообразная);

запор;

тахикардия (усиленное сердцебиение);

характерный запах ацетона изо рта, который напоминает запах прелых яблок.

Такое состояние возникает из-за повышенного содержания в крови кетоновых тел – ацетона, ацетоуксусной и бета-оксимасляной кислот. В организме эти вещества образовываются при распаде кетогенных кислот, которые преимущественно содержатся в белковой или жирной пище. Кетоновые тела в большом количестве токсичны для организма, прежде всего для нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Проникая в ЦНС, кетоновые тела наркотически воздействуют на головной мозг, повреждают клеточные мембраны и провоцируют рвотный центр. Раздражая слизистую оболочку ЖКТ, вызывают многоразовую рвоту, которая влечет за собой обезвоживание и усиливает токсичные процессы в организме, в частности в головном мозге, вплоть до развития комы.

Причины возникновения ацетонемического синдрома

Ацетонемический синдром может возникать как самостоятельное заболевание, но приблизительно в 95% случаев он развивается при наличии определенного провоцирующего фактора. Таким фактором может стать неправильное питание (слишком много белков и жиров в рационе), психоэмоциональный стресс или разные инфекционные заболевания. Наиболее уязвимы к АС маленькие дети: по статистике, у 62% детей первый эпизод ацетонемического синдрома проявляется в возрасте до 3 лет.

Как ни удивительно, среди факторов, которые провоцируют АС, на первом месте стоят не неправильный рацион и даже не кишечные инфекции, а острые респираторные вирусные заболевания. Согласно исследованиям, ОРВИ является причиной первого эпизода АС в 36% случаев, тогда как нарушения диеты – в 32%, а острые кишечные инфекции – лишь в 7%. Еще примерно у 10% детей первый эпизод АС вызван одновременно двумя факторами – ОРВИ и нарушением диеты.

Как лечить и предупредить АС?

Обезвоживание у детей происходит очень быстро, поэтому принимать соответствующие меры надо срочно. При появлении симптомов АС ребенка нужно отпаивать маленькими порциями жидкости через каждые 10–15 минут (средства для регидратации, сладкий чай с лимоном или негазированной щелочной минеральной водой).

Чтобы нормализовать детоксикационную функцию печени и процессы микроциркуляции, в качестве диетической добавки к полноценному рациону питания детям от 3-х лет врач может посоветовать Витаргин.

Это источник аргинина и бетаина, который поможет общему укреплению организма при состояниях, связанных с нарушениями белкового метаболизма, а именно при ацетонемическом синдроме.

Внимание: при значительном обезвоживании или при очень продолжительной рвоте ребенок нуждается в госпитализации!!!

Вместе с тем необходимо продолжать лечение основного заболевания, которое вызвало ацетонемический синдром, иначе состояние больного не улучшится. В случае, когда провоцирующим фактором стала ОРВИ, пациент нуждается в противовирусной терапии. При этом для детей нужно выбирать безопасные противовирусные препараты, предназначенные специально для детского возраста – например, сироп Флавовир. Флавоноиды, которые содержатся в сиропе блокируют размножение ДНК- и РНК-вирусов, которые вызывают ОРВИ, снижают вирусную нагрузку на организм ребенка и дают возможность организму эффективно бороться с заболеванием.

Со временем, когда ребенок выздоровеет от ОРВИ, а его состояние стабилизируется, родителям необходимо будет вместе с врачом откорректировать режим дня и рацион питания, а при необходимости – пройти дополнительные обследования. При адекватном лечении и реабилитации эпизоды ацетонемического синдрома исчезают. Именно потому этому вопросу необходимо уделять особое внимание.