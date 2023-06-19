Недавно индийские врачи описали клинический случай 2-летнего мальчика вегетарианца с тяжелым дерматитом, о котором сообщили мировые научно-медицинские издания. Врачам удалось вылечить малыша с помощью введения в рацион продуктов животного происхождения и дополнительным приемом минералов. Подвергают ли сомнению пользу вегетарианства подобные случаи? Чем опасна растительная диета? Как избежать рисков со здоровьем тем, кто выбрал такой тип питания?

Опасность вегетарианства: клинический случай

Когда у Джорджа Бернарда Шоу спросили, как он себя чувствует в свои 94 года, будучи с 25 лет вегетарианцем, он ответил: "Прекрасно, врачи, которые меня пугали, что я не смогу прожить без мяса, уже умерли". Вегетарианство во все времена было темой громких дискуссий в медицинских и научных кругах. Несмотря разнообразие растительной пищи и гуманность идей этого типа питания, врачи и ученые относятся к нему неоднозначно, называя как преимущества, так и недостатки.

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Медицинское издание New England Journal of Medicine опубликовало клинический случай, с которым столкнулись индийские врачи. Родители двухлетнего мальчика обратились к медикам с жалобами на выраженную сыпь и язвы на коже ребенка, выпадение волос и диарею. Обследовав малыша, врачи обнаружили эрозии с корками на коже головы и тела, а также воспаление в уголках рта.

Лабораторные анализы показали, что уровень цинка в крови у ребенка вдвое ниже нормы. Мальчику поставили окончательный диагноз: дерматит, связанный с дефицитом цинка. Изучив историю болезни, специалисты отметили, что до 6 месяцев малыш был на грудном вскармливании, затем родители перевели ребенка на растительное питание и коровье молоко. После этого у мальчика начал развиваться тяжелый дерматит.

Между тем, как утверждают ученые, мясо, которое ребенок не употреблял, - самый ценный источник цинка. Наличие в растительной пище фитиновой кислоты и оксалатов еще больше усугубило усвоение этого минерала.

Введя в рацион мальчика дополнительный прием микроэлементов, включая цинк, а также животный белок, врачам удалось устранить проявления дерматита в течении 3 недель.

Анемия и дефицит витаминов, но здоровое сердце и сосуды

Известно, что многие вегетарианцы, кроме растительной пищи, также употребляют молочные продукты и яйца. В ход также идут биологически активные добавки. Но клинические исследования показывают, что и это не всегда спасает ситуацию. Анемия, нехватка витамина D, B12, кальция и цинка - самые распространенные проблемы среди вегетарианцев.

К примеру, витамин D3 лучше всего усваивается через употребление жирных сортов рыбы и телятины. Несмотря на наличие железа и цинка в некоторых растительных продуктах, наш организм эффективнее усваивает эти минералы из источников животного белка - красного мяса.

Именно поэтому анемия – наиболее распространенная проблема среди людей, предпочитающих растительную диету. Ученые сравнили показатели здоровья 5-10-летних детей с вегетарианским или веганским рационом с показателями их всеядных сверстников. Клинические данные, опубликованные в журнале American Journal of Clinical Nutrition показали: у веганов самые лучшие показатели сердечно-сосудистой системы, и они меньше остальных предрасположены к диабету 2-го типа.

Но у них более низкий рост, недостаток витамина В12 и низкая минеральная плотность костей. У детей-вегетарианцев менее выражена нехватка нутриентов, чем у веганов, но показатели сердечно-сосудистой системы гораздо хуже. У всех детей с растительным рационом наблюдалась нехватка витамина В12 и железа, по сравнению со всеядными:

дефицит запасов железа в организме веганов составил 30%, у вегетарианцев - 18,3% и мясоедов - 12,8%.

Вегетарианство имеет немало преимуществ, поскольку включает пищу, богатую клетчаткой, витаминами и минералами. Вегетарианцы имеют более высокие показатели здоровья сердечно-сосудистой системы, они реже остальных болеют сахарным диабетом, гипертонией и ожирением.

Но отсутствие в рационе животных белков может стать причиной не менее опасных заболеваний, связанных с дефицитом кальция, железа, цинка и других жизненно важных микроэлементов. Сбалансированное питание и прием добавок может помочь людям с растительной диетой обезопасить организм от рисков, - считают врачи.