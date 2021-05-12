Опыт использования лекарственного препарата Флавовир® в неонатологии

Почти год назад, в самом начале пандемии коронавируса, фармацевтическая НПК "Экофарм" развернула полномасштабную кампанию по защите, профилактике от гриппа и ОРВИ наиболее уязвимых категорий населения – медицинских сотрудников, а также мам с маленькими детьми.

Одним из первых противовирусный сироп Флавовир® получил ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е.М. Лукьяновой НАМНУ".

О том, каким детям был назначен лекарственный препарат и с какой целью, а также о результатах практического применения противовирусного средства рассказала доктор медицинских наук, профессор, президент Ассоциации неонатологов Украины, заместитель директора по перинатологии ИПАГ Татьяна Константиновна Знаменская.

– Татьяна Константиновна, расскажите, каким пациентам был назначен Флавовир® и каковы результаты применения этого лекарственного препарата?

Мы назначали Флавовир® с целью профилактики вирусных инфекций детям с момента рождения. Препарат начинали давать в клинике, затем при выписке ребенка флакон Флавовира® отдавали маме, чтобы продолжить профилактические мероприятия дома. В дальнейшем, получив предварительное согласие родителей, мы активно по телефону проводили опрос некоторых семей. По отзывам родителей, никто из детей, принимавших Флавовир® с профилактической целью, не заболел вирусными заболеваниями. В период манифестации пандемии в наш институт поступали беременные женщины, которые контактировали, переболели или болели COVID-19. После родов мы давали лекарственный препарат Флавовир® новорожденным, чтобы защитить от возможного инфицирования. Профилактическое назначение этого препарата в течение полугода, с марта по сентябрь 2020 года, получили 170 новорожденных. Предварительно от родителей письменно было получено информированное согласие на назначение их ребенку препарата с целью профилактики вирусных заболеваний. За указанный период не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями среди новорожденных. При этом ни у одного ребенка не наблюдалось каких-либо побочных эффектов.

– Вы специалист с многолетним опытом работы с детьми, как оцениваете полученные данные?

Эти результаты дают основание сделать предварительные выводы об эффективности и безопасности препарата Флавовир® для профилактики острых вирусных инфекций у новорожденных. Дальнейшие плацебо-контролируемые, рандомизированные клинические исследования препарата позволят доказательно подтвердить его эффективность и безопасность при лечении COVID-19. И рекомендовать к применению с целью профилактики детям от момента рождения.

Хочу отметить, что достижения компании "Экофарм" за долгие годы работы очень важны для нас, врачей-неонатологов, педиатров. Мы имеем положительный опыт использования противовирусных препаратов компании при профилактике гриппа, парагриппа и аденовирусной инфекции у детей, а также герпесвирусных заболеваний. А производство препарата Флавовир® в виде сиропа позволило обеспечить противовирусную защиту малышей с самого рождения.

Мы не одни, кто имеет позитивный опыт применения противовирусных препаратов компании "Экофарм". Проведенные на территории Украины локальные исследования, а также опыт использования препарата нашими врачами позволяют нам сегодня больше говорить о разработках отечественных фармкомпаний. Довольно часто мы не видим и не ценим то, что есть у нас.

В свете вышесказанного хочется напомнить о научно-исследовательской работе ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМНУ" по изучению действующего вещества детского лекарственного препарата Флавовир® – протефлазида. В результате исследования установлено, что протефлазид эффективно подавляет размножение вирусов, в том числе и коронавирусов в клеточных культурах. Ранее проводились исследования, которые изучали эффективность и безопасность протефлазида. Эти научные наработки нужно не игнорировать, а наоборот, использовать во благо наших пациентов.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что неблагоприятная и пока непрогнозируемая эпидемическая ситуация, которая наблюдается в Украине по вирусным заболеваниям (включая COVID-19 и острые респираторные вирусные инфекции) требует объединения усилий всей медицинской общественности нашей страны. Систематизация результатов, прежде всего клинических исследований, позволит сформировать единое мнение всех специалистов по применению отечественных противовирусных препаратов, тогда исчезнут скепсис и недоверие и будет профессиональная оценка. Ведь только врач знает, в каких ситуациях и при каких заболеваниях препарат будет наиболее полезен, и может дать ему корректную оценку. Политическая заангажированность здесь неуместна, ведь от непродуманного ошибочного и непросчитанного решения зависит здоровье и жизнь наших детей.

Состав действующего вещества протефлазид: флавоноиды апигенин, лютеолин и трицин. Имеют широкий спектр противовирусной активности. Согласно опубликованным исследованиям, они: - Подавляют репликацию ДНК- и РНК-вирусов путем воздействия на ряд "мишеней" – вирусоспецифических ферментов ДНК- и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы, нейраминидазы и 3CL-протеазы. - Препятствуют проникновению вируса в клетки эпителия. - Блокируют размножение вируса внутри клетки, чем защищают клетки организма от окислительного стресса и воспаления, уменьшая вероятность возникновения острого респираторного дистресс-синдрома и цитокинового шторма.

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