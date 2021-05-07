Острые респираторные вирусные инфекции у детей: особенности терапии

В настоящее время наиболее многочисленной группой вирусов, объединенных в одно семейство, можно с уверенностью назвать ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции). Их количество достигает 200 типов, и это далеко не предел. В данное семейство объединены разные по своему строению и характеристикам вирусы, такие как вирусы гриппа и парагриппа, аденовирусы и риновирусы, коронавирусы и респираторно-синцитиальные вирусы, метапневмовирусы и бокавирусы, энтеровирусы и многие другие, для которых основным критерием включения является тропность к дыхательным путям, то есть они изначально нацелены на поражение респираторного тракта человека.

БОРЬБА С ВИРУСНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В НАУЧНЫХ РАЗРАБОТКАХ КОМПАНИИ "ЭКОФАРМ"

Вот почему возникающие симптомы при заболевании ОРВИ очень похожи: часто бывает сложно определить, какой именно из 200 вирусов стал причиной недомогания. Так, повышение температуры тела, головная боль, общая слабость и озноб наблюдаются в большинстве случаев заболевания. Однако на этом их сходство заканчивается. Различные вирусы ОРВИ по-разному поражают дыхательные пути. Стало быть, у одного человека при ОРВИ будет заложен нос и его будет беспокоить насморк, у другого – болеть горло и пропадет голос, а у третьего – возникнет боль за грудиной, кашель и одышка. Все эти симптомы мы зачастую расцениваем как одно и то же заболевание, хотя причиной их появления могут быть совершенно разные вирусы, а значит, по сути это разные болезни: риновирусная, парагриппозная и гриппозная инфекции.

Врачи, устанавливая диагноз, больше ориентируются именно на уровень поражения дыхательных путей и наряду с констатацией ОРВИ будут указывать, какой отдел респираторного тракта больше всего пострадал от вирусной агрессии: острый ринит, назофарингит, ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит и т.д. Существуют и возрастные особенности в поражении различных отделов дыхательной системы. Если у детей старшего возраста и взрослых респираторно-синцитиальный вирус поражает в основном верхние отделы респираторного тракта, то у малышей до двух лет он является одной из главных причин развития тяжелого заболевания – острого бронхиолита, а также сохранения в течение длительного времени хрипов.

Кроме того, вирусы ОРВИ могут вызывать тяжелые осложнения. Так, риновирус, провоцирующий развитие острого ринита, у детей раннего возраста может поражать и другие отделы воздухоносных путей вплоть до бронхов. Неизвестная многим бокавирусная инфекция способна проявлять себя как бронхит, синусит, фарингит, иногда симптомы ее похожи на обострение бронхиальной астмы, острый обструктивный ларинготрахеит со стенозом гортани и острый ларинготрахеит. Еще одна малоизвестная метапневмовирусная инфекция вызывает заболевание преимущественно у детей первого года жизни, а его клинические проявления похожи на острый бронхиолит, возбудителем которого является респираторно-синцитиальный вирус, но протекает он быстрее и легче. Кроме того, если ребенок в раннем детстве перенес метапневмовирусную инфекцию, то в старшем возрасте у него отмечается высокий риск развития бронхиальной астмы и рецидивирующего крупа. Осложнения, возникающие при парагриппозной инфекции, связаны с возможностью развития бактериального бронхиолита и пневмонии. У детей на фоне парагриппа может возникать острый стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп). Попадание в детский организм аденовирусов может быть причиной развития поражения глаз (конъюнктивита), миндалин (тонзиллита) и среднего уха (отита).

Полученные результаты дают основания сделать предварительные выводы об эффективности и безопасности препарата Флавовир® для профилактики острых вирусных инфекций у новорожденных

Как видим, вопреки распространенному мнению о том, что острые респираторные вирусные инфекции отличаются легким течением и завершаются полным выздоровлением, это не всегда так. Более того, их частое возникновение, что является типичной ситуацией для детского возраста, может подрывать защитные силы организма ребенка. Все это способствует развитию бактериальных осложнений, которые возникают во время вирусного заболевания, наслаиваясь на него. Кроме того, ослабление иммунной защиты позволяет вирусам не ограничиваться поражением только одного отдела респираторного тракта, а беспрепятственно распространяться по дыхательным путям. Например, риновирусная инфекция у детей может осложняться развитием отитов и синуситов (воспалением околоносовых пазух). Нередко возникающее тяжелое течение ОРВИ чаще всего сопряжено с поражением нижних отделов дыхательных путей с возможным развитием пневмонии. Но это еще не все. Острые респираторные вирусные инфекции могут способствовать развитию неблагоприятных последствий для организма человека. Например, перенесенные в детстве частые ОРВИ, обусловленные в первую очередь риновирусной и респираторно-синцитиальной инфекциями, могут обернуться формированием бронхиальной астмы или хронических заболеваний легких. У детей, перенесших в раннем возрасте парагрипп, в дальнейшем может формироваться гиперреактивность бронхов, а также рестриктивные и обструктивные заболевания легких. Возникающие на фоне гриппа иммунные расстройства могут запускать иммуноопосредованные повреждения внутренних органов, например сердца (миокардит) и почек (гломерулонефрит). Становится ясным, что респираторные вирусы не такие уж и безобидные, как их часто воспринимают. Учитывая то, что они могут вызывать отдаленные последствия во взрослом возрасте, необходимо пересмотреть взгляды на лечение этих заболеваний и применять этиотропную терапию, то есть направленную непосредственно на причину заболевания, в данном случае – на вирус. Однако здесь сразу возникают вопросы. Чем бороться против такого множества разных вирусов? И как выделить среди 200 вирусов тот, который стал причиной заболевания, если учесть схожесть симптомов при поражении ими дыхательных путей? В таких случаях под рукой всегда нужно иметь лекарственные препараты широкого спектра прямого противовирусного действия. Их применение помогает не допустить максимальной вирусной нагрузки на организм ребенка, а значит, тот будет защищен от любых осложнений, которые вызывает этот вирус.

Компания "Экофарм" представляет специальную детскую лекарственную форму препарата для защиты от острых респираторных вирусных инфекций – сироп Флавовир® на основе действующего вещества протефлазид. Его действие направлено на выявленные учеными специфические вирусные ферменты, характерные для всех возбудителей ОРВИ, которые обеспечивают вирусам способность к внутриклеточному воспроизведению многочисленной армии своего потомства. Обнаружено, что эти ферменты практически не изменяются, так как их стабильная структура обеспечивает синтез идентичных копий генетического материала вирусов. Речь идет о таких ферментах, как ДНК- или РНК-полимеразы, которые есть абсолютно у всех вирусов, вызывающих ОРВИ, и не только у них. Другими словами, какой бы из 200 вирусов ОРВИ не вызывал заболевание, угнетение ДНК-, РНК-полимеразы не позволит патогену нормально копироваться, то есть размножаться, и вызвать поражение дыхательных путей, соответственно и нанести сильный ущерб организму. А это значительно облегчает задачу по борьбе с вирусами ОРВИ.

Действующее вещество протефлазид – это природные соединения флавоноидов, которые угнетают активность ДНК- и РНК-полимераз, тем самым лишая вирус возможности нарастить достаточное количество копий и вызвать заболевание. Способность лекарственного препарата Флавовир® влиять на факторы, которые есть не у одного, а у всех вирусов, вызывающих ОРВИ, позволяет рекомендовать его при наличии признаков респираторной вирусной инфекции, то есть не тратить время на диагностику и выявление конкретного возбудителя. Этот эффект очень важен, поскольку у детей частой причиной ОРВИ являются различные комбинации респираторных вирусов. Наличие специальной лекарственной формы в виде сиропа позволяет применять Флавовир® для лечения острых респираторных вирусных инфекций у детей, начиная с рождения. В целом задача по борьбе с вирусами, поражающими дыхательные пути ребенка, вовсе непростая. Высокая восприимчивость детского организма в сочетании с агрессивностью вирусов и их способностью вызывать присущие раннему возрасту поражения дыхательных путей, которые имеют пролонгированные во времени последствия, вынуждают пересмотреть свое отношение к ОРВИ как к безобидным заболеваниям.

Виктория Талько, д.м.н.,

профессор, директор Института экспериментальной радиологии Национального научного центра радиационной медицины НАМНУ,

эксперт по вопросам иммунологии, вирусологии и радиобиологии

Состав действующего вещества протефлазид: флавоноиды апигенин, лютеолин и трицин. Имеют широкий спектр противовирусной активности. Согласно опубликованным исследованиям, они: - Подавляют репликацию ДНК- и РНК-вирусов путем воздействия на ряд "мишеней" – вирусоспецифических ферментов ДНК- и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы, нейраминидазы и 3CL-протеазы. - Препятствуют проникновению вируса в клетки эпителия. - Блокируют размножение вируса внутри клетки, чем защищают клетки организма от окислительного стресса и воспаления, уменьшая вероятность возникновения острого респираторного дистресс-синдрома и цитокинового шторма.

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