Ожирение у детей – глобальная проблема

В последнее десятилетие ожирение стало одной из насущных проблем общественного здравоохранения во всем мире. Согласно данным ВОЗ, с 1975 года число людей, страдающих ожирением, увеличилось в три раза, что ставит перед человечеством новые вызовы. Ожирение связано с многочисленными заболеваниями, такими как диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые болезни и рак.

Изменение образа жизни и питания эксперты считают ключевой причиной ожирения среди взрослых и детей. Мы все меньше физически активны, а в рационе питания стало больше переработанных, высококалорийных продуктов. Проблема также состоит в том, что пищевые привычки и предпочтения формируются в раннем детстве, а большинство современных детских продуктов не отвечают рекомендациям ВОЗ.

Почему ожирение стало такой острой проблемой?

Видео дня

Резкий рост числа людей с избыточным весом и ожирением объясняется несколькими факторами. Один из основных – это изменение образа жизни и привычек питания, которые сопровождали урбанизацию и развитие технологий. Люди стали меньше двигаться и больше времени проводить за сидячей работой или перед экранами компьютеров и телевизоров. При этом доступность высококалорийной пищи, богатой жирами и сахарами, резко возросла.

Потребление ультраобработанных продуктов, таких как фастфуд, сладкие газированные напитки и кондитерские изделия, стало привычной частью рациона многих людей.

Современные темпы жизни также диктуют свои правила: у людей часто нет времени на приготовление сбалансированных блюд, что подталкивает их к употреблению полуфабрикатов.

Детское ожирение: тревожные тенденции

Ожирение среди детей и подростков – отдельная и очень тревожная проблема. С каждым годом увеличивается количество детей с избыточной массой тела, что ставит под угрозу их будущее здоровье. По данным ВОЗ, более 340 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдают ожирением.

Например, с 2017 по март 2020 года распространенность ожирения среди детей и подростков в США составила 19,7%. Это означает, что около 14,7 млн молодых людей в США в возрасте от 2 до 19 лет страдают ожирением.

Причины детского ожирения во многом совпадают с причинами ожирения среди взрослых. Одним из ключевых факторов является недостаток физической активности: современные дети часто предпочитают проводить время в виртуальном мире, а не на улице, играя в подвижные игры. Доступность нездоровой, калорийной, однако не питательной пищи также оказывает существенное влияние.

А поскольку пищевые привычки и предпочтения формируются в раннем детстве и большинство современных детских продуктов не отвечают рекомендациям ВОЗ, у детей и подростков все больше рисков набрать лишний вес.

Что еще, кроме образа жизни и рациона, влияют на ожирение?

Основными факторами, влияющими на ожирение, являются неправильное питание и недостаточная физическая активность. Однако стоит учитывать и другие аспекты, такие как социально-экономические условия и уровень стресса.

Рацион питания играет ключевую роль в поддержании здорового веса. Высококалорийные продукты с низкой питательной ценностью, такие как сладости, выпечка, жареная еда, фастфуд, не дают организму необходимых микроэлементов, но при этом приводят к накоплению лишних килограммов.

Сегодня большинство людей питаются продуктами, которые содержат большое количество сахара, соли и насыщенных жиров, что только усугубляет проблему.

Переедание – ещё один фактор, влияющий на рост ожирения. Уже доказано, что современные порции в кафе и ресторанах стали намного большими, чем даже десять лет тому назад. Привычка есть больше, чем необходимо, приводит к тому, что человек набирает вес, не замечая этого.

Малоподвижный образ жизни – еще одна значимая причина ожирения. Люди стали меньше ходить пешком и использовать активные виды передвижения. Автомобили, общественный транспорт, лифты и эскалаторы – все это снижает физическую нагрузку на организм. Офисная работа и повседневная занятость за компьютером также способствуют снижению уровня активности.

К тому же исследователи находят прямую связь между стрессом и ожирением. Стрессовые ситуации, с которым сталкиваются люди ежедневно, могут провоцировать переедание. Многие люди начинают есть, чтобы заглушить тревогу или эмоциональные переживания, что тоже приводит к набору веса.

Медицинские и социальные последствия ожирения: профилактика

Ожирение оказывает разрушительное воздействие на организм. Оно увеличивает риск развития серьезных хронических заболеваний. Среди них диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания (инфаркты и инсульты), гипертония, проблемы с дыханием, болезни печени и некоторые виды рака.

Для общества ожирение также является значительной проблемой, так как оно ведет к увеличению расходов на здравоохранение. Врачи отмечают, что лечение осложнений, связанных с ожирением, требует огромных финансовых затрат.

Профилактика ожирения начинается с правильного питания и поддержания физической активности:

важно научиться сбалансированно питаться, отдавая предпочтение продуктам с высоким содержанием белков, клетчатки, витаминов и минералов;

овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты и постное мясо должны составлять основу рациона.

Регулярная физическая активность – еще один важный элемент профилактики. Это могут быть простые упражнения, такие как ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде.

Даже небольшие изменения в повседневной активности, такие как подъем по лестнице вместо лифта, могут оказать положительное влияние на здоровье.

Для детей важным элементом профилактики ожирения является правильное воспитание и формирование здоровых привычек с раннего возраста. Родители должны следить за питанием своих детей, поощрять их к активным играм и ограничивать время, проводимое за компьютером или телевизором.

Ожирение – это не просто проблема внешнего вида, это серьезное заболевание, которое требует комплексного подхода к решению. Необходимо не только изменить рацион и начать больше двигаться, но и пересмотреть свое отношение к еде, физической активности и здоровью в целом.