Роль фолиевой кислоты при врожденных дефектах

Прием фолиевой кислоты до зачатия и в первом триместре беременности защитит будущего ребенка от дефектов нервной системы, - подтверждают последние исследования ученых. Эксперты профилактической медицины в США USPSTF опубликовали об этом статью, чтобы привлечь женщин детородного возраста принимать витамин B9 перед планированием беременности.

Дефекты нервной трубки являются одними из наиболее частых врожденных пороков плода. Ежегодно от этого страдают около 3000 беременных женщин только в США. Низкий уровень фолиевой кислоты в организме - основная причина дефектов нервной трубки, - считают ученые.

Дефицит фолиевой кислоты и дефекты плода

В заявлении экспертов, опубликованном в научном издании JAMA, рекомендуется всем женщинам, которые планируют забеременеть, ежедневно принимать от 400 мкг до 800 мкг фолиевой кислоты. Целевая группа USPSTF также обнаружила, что витамин B9 не связан с риском возникновения рака матери или аутизмом будущего ребенка.

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12 последних клинических исследований ученых доказывают: из-за дефицита фолиевой кислоты дефекты нервной трубки возникают примерно у 3000 беременностей в год. Нехватка витамина часто возникает из-за несбалансированного питания и плохого усвоения питательных веществ в результате приема лекарств.

"Как бы мы ни старались распространить информацию, нам все еще есть над чем работать! Это так просто и понятно, и может иметь большое значение для здоровья ребенка", - обеспокоена доктор медицины, магистр здравоохранения и вице-председатель USPSTF Ванда Николсон.

Витамины для беременных лишь "глазурь на торте"?

Поскольку формирование нервной трубки происходит через 26-28 дней после оплодотворения, добавки с фолиевой кислотой необходимы всем людям детородного возраста, - говорят эксперты. Аргументируют тем, что половина беременностей, к примеру, в Соединенных Штатах - незапланированные. Доктор Николсон уверена, что витамин В9 нужен даже тем, кто даже не планирует беременность:

"Прежде чем женщина осознает, что она беременна, формирование нервной трубки уже произошло или не произошло должным образом. Вот почему так важно начать принимать фолиевую кислоту за месяц до зачатия", - говорит врач.

Еще один исследователь - доктор медицинских наук, акушера-гинеколог клиники в Колорадо Спенсер Макклелланд считает: клиницисты рекомендуют пациентам детородного возраста принимать поливитамины лишь потому, что большинство их них содержат рекомендуемую дозу фолиевой кислоты.

"Есть некоторая путаница в отношении фолиевой кислоты! Многие пациенты знают, что они должны принимать витамины для беременных. Но большинство из них не подозревают, что причина, по которой мы рекомендуем поливитамины, полностью связана с ценностью фолиевой кислоты. Все остальное в витаминах для беременных - глазурь на торте!", - говорит доктор Макклелланд.

Фолиевая кислота играет важную роль в развитии плода в процессе формирования нервной системы. Многие врачи также рекомендуют добавку для профилактики токсикоза у беременных. Стоит отметить, что водорастворимый витамин не накапливается в организме, его синтезирует в небольшом количестве микрофлора кишечника. Поэтому эксперты рекомендуют поддерживать его уровень приемом добавок и питанием. Листовая зелень, капуста, спаржа, шпинат, морковь и кукуруза - естественные источники фолиевой кислоты.