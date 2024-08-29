Скрининг рака молочной железы после 40 лет: научные данные

Рак молочной железы – одно из наиболее распространенных заболеваний у женщин в мире, от которого ежегодно погибает более полумиллиона женщин. Поэтому раннее выявление недуга позволяет приступить к лечению на ранних стадиях заболевания, когда опухоль еще не разрослась и не дала метастазы. Это значительно повышает шансы на полное выздоровление.

Обсуждение периодичности маммографического скрининга для раннего выявления рака молочной железы является актуальной темой медицинских специалистов. Различия в рекомендациях разных организаций создают определенную путаницу, а вопросы по оптимальной частоте скрининга продолжают обсуждаться. Вот что нужно знать об этом важном вопросе.

Различия в рекомендациях: проблема гипердиагностики

Существует ряд рекомендаций по частоте проведения маммографии для женщин старше 40 лет. К примеру, Американский колледж радиологии рекомендует ежегодно проходить маммографию, начиная с 40 лет. Этот подход основан на убеждении, что регулярный скрининг обеспечивает большую вероятность раннего выявления заболевания, что в свою очередь может снизить риск тяжелых форм рака грудной железы.

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В то же время, Рабочая группа по профилактическим услугам США (USPSTF) имеет другой подход. Они рекомендуют проходить маммографию каждые два года, начиная с 40 лет. Эта рекомендация основывается на данных о гипердиагностике, что может возникать из-за ложноположительных результатов.

Ложноположительные результаты могут привести к ненужным инвазивным процедурам, что повышает риски для пациенток.

Однако гипердиагностика является серьезной проблемой в контексте скрининга. Она возникает, когда результаты теста ошибочно указывают на наличие заболевания, что может привести к дополнительным исследованиям и процедурам, которые действительно не нужны. Это может быть психологически травматично для пациенток и создает дополнительные расходы на медицинское обслуживание.

Ежегодный скрининг может быть более эффективным

Недавно опубликованное исследование в научном издании Journal of Clinical Oncology предлагает новые взгляды на эту проблему. Авторы исследования доказывают, что ежегодный скрининг может быть более эффективным, чем менее регулярный.

В исследовании были проанализированы данные 8145 пациенток с диагностированным раком молочной железы, проходивших маммографический скрининг в период с 2004 по 2019 годы. Участницы были распределены на три группы в зависимости от частоты скрининга: ежегодная группа (интервал менее 15 мес.), двухлетняя группа (15-27 мес.) и нерегулярная группа (интервал более 27 мес.).

Исследование выявило, что риск выявления рака на стадии IIIB был значительно выше у пациенток с двухлетним и нерегулярным скринингом. В двухлетней группе риск обнаружения заболевания на этой стадии был на 42% выше, а в нерегулярной группе – в 2,69 раза выше, чем в ежегодной группе.

Что касается выявления рака стадии IIB или выше, частота выявления заболевания составила 9% в ежегодной группе, 14% в двухлетней и 19% в нерегулярной группе.

Авторы исследования считают, что результаты свидетельствуют об эффективности ежегодного скрининга рака молочной железы для женщин от 40 лет. Они утверждают, что регулярное ежегодное обследование обеспечивает лучшие результаты раннего выявления заболевания, что может помочь в снижении уровня тяжелых форм заболевания.

Ведь когда рак диагностируется на ранней стадии, лечение может быть менее агрессивным и менее инвазивным. Это может включать меньшие хирургические вмешательства, более короткий курс терапии или использование менее токсичных препаратов. Таким образом, новые данные подчеркивают важность регулярного ежегодного обследования для уменьшения рисков и повышения шансов раннего выявления рака молочной железы.