Расследование Radio Denmark, которое в 2022 году обнародовало факты, больше похожие на сюжет архивного триллера. Оказалось, что в 1960–1970-х годах датские власти реализовали программу принудительного контроля рождаемости. Иначе говоря, демографию Гренландии решили "прикрутить" буквально – хирургическими методами, без согласия самих девушек и женщин.

Факты, которые трудно проглотить

По данным расследования, как минимум 4,5 тысячам гренландских девушек и молодых женщин без их ведома устанавливали внутриматочные спирали. Медицинские манипуляции проводились без информированного согласия – то, что сегодня в доказательной медицине считается абсолютным "красным флагом".

Официальная мотивация – контроль рождаемости. Неофициальная – классический колониальный синдром: "пусть их будет меньше, нам спокойнее". Результат: бесплодие, хронические проблемы со здоровьем, психологические травмы, разрушенные семьи.

Извинения, которые звучат как постфактум-лекарство

Только в 2025 году премьер-министр Дании Метте Фредериксен решилась сказать:

"От имени Дании я хочу извиниться перед женщинами, с которыми поступили несправедливо. Это открытая рана гренландского общества".

Вместе с ней извинился и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Красиво? Да. Слишком поздно? Без сомнения.

Право на компенсацию – не подачка, а обязанность

Сегодня 143 пострадавших женщины подали коллективный иск к правительству Дании на сумму более 6 млн долларов. Это не бизнес, это попытка компенсировать хотя бы часть того, что украли под видом "государственной заботы".

Дания и Гренландия ведут совместное расследование. Официальный отчет обещают обнародовать в сентябре этого года. Станет ли это моментом исторической справедливости – вопрос открытый. Но медицинское и юридическое сообщество уже называет эту историю "спиральным скандалом", который войдет в учебники не как пример планирования семьи, а как доказательство того, что без согласия пациентки любая манипуляция превращается в преступление.

В ХХ веке Европа гордилась гуманизмом, правами человека и демократией. Но в то же время в Гренландии девушкам-школьницам без их согласия устанавливали спирали – фактически "прикручивали демографию" хирургическими методами. То, что должно было бы быть доказательной медициной и заботой о здоровье, превратилось в практику, которую уместнее назвать не планированием семьи, а доказательной эвгеникой.