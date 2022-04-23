Топ-10 рекомендаций по защитите психики ребенка во время войны

Даже взрослые люди не всегда в состоянии пережить военный период, сохранив здоровую психику и душевное здоровье. Тем более опасно это время для детей, нервная система и мировоззрение которых только формируются.

О том, как сохранить жизнестойкость наших детей и помочь им адаптироваться к реалиям войны, - читайте в тематической статье специалистов Американской психологической ассоциации (APA).

События военных действий неопределенны для детей. Они не могут понять, что же происходит. Родственники или друзья, а возможно, и родители могут быть призваны на военную службу. Тысячи детей видели ужасы войны собственными глазами. В итоге за помощью они обращаются к учителям, а также к родителям, чтобы почувствовать себя в безопасности во время войны.

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Боевые действия, даже те, о которых дети слышат только по телевизору, пугают детей в больше степени, чем взрослых. Взрослые в больше степени защищены и независимы в своих действиях, дети же целиком и полностью зависят от действий окружающих.

Когда дети получать информацию о мире за пределами стен дома, им понадобится помощь родителей и учителей, чтобы разобраться во всем. Тем, кто в этот период находится рядом с детьми, необходимо знать, - как вы можете повлиять на ребенка с тем чтобы помочь ему преодолеть страх, который приносит военное время.

Хорошая новость – в том, что так же, как ваш ребенок учится читать и писать, он может освоить навыки устойчивости — способность хорошо адаптироваться перед лицом невзгод, травм, трагедий.

Сегодня мы приведем советы американских специалистов, применяя которые, можно помочь нашим детям стойкости перед лицом войны. Применяя их, помните: каждый ребенок – индивидуален, и работая над его жизнестойкостью, следует отталкиваться от ваших собственных знаний о его темпераменте, характере и привычках.

Беседы с вашим ребенком, причем индивидуальные с глазу на глаз (если у вас несколько детей) – самое простое и действенное правило, которое позволит успокоить ребенка и дать ему понять, что он защищен.

Если дети задают вопрос, отвечайте на них максимально прямо, просто и уверенно. Перед тем, как ответить, спросите его самого - что он думает по этому поводу? Так вы дадите понять, что вам важно его мнение, и будете лучше понимать, какие именно страхи его мучают.

Внимательно выслушайте его ответы.

Не следует сбрасывать со счетов детские эмоции. Малыши обязательно скажут, что им страшно. Что отвечать? Только правду. Скажите, что вы боитесь тоже. И солдаты на передовой. А наши враги боятся даже больше чем мы. Потому что страх – это нормально в такой ситуации. Но нужно и важно жить дальше, не смотря на эти страхи. Это и есть – настоящая смелость.

Не говорите уклончиво, оставляя место сомнениям. Используйте "черно-белый язык", говоря прямо, например: "Я всегда буду заботиться о тебе".

Независимо от того, находитесь вы дома или в эвакуации - сделайте свой дом по возможности эмоционально безопасным местом для вашего ребенка. Проводите как можно больше времени с семьей вместе с ребенком (или детьми). Это особенно важно во время войны.

Старайтесь отвлекать детей от новостей или событий войны, например, играя в игры, читая или просто обнимая его.

На обучающих занятиях выбирайте темы, которые, отвлекая, будут одновременно давать перспективу на будущее – например, читая или смотря видео о путешествиях, изучайте географию. При этом ставьте задачи, например, проложить маршрут из одного города в другой, каким видом транспорта он хочет путешествовать, что будет кушать при этом, где спать и т.д. Такое планирование сделает мечты о путешествиях максимально реалистичным, что отвлечет от настоящего и внушит ребенку мысль: "будущее реально и я строю его сам".

Если есть необходимость информировать детей о текущих новостях с фронта – четко регламентируйте ее, ограничив в пределах 10-15 минут утром. Желательно не позволять смотреть фото и видео с боевыми действиями, ограничившись текстовыми версиями СМИ.

По возможности, о событиях войны лучше не говорить по вечерам. Это позволит ребенку спокойнее отойти ко сну, сосредоточившись на бытовых событиях дня – общении с родителями, сверстниками, учебе.

Полностью замалчивать происходящее не стоит. Но и постоянное нагнетание страхов ничем не поможет ни вам, ни ребенку, и может не только напугать его, но и негативно отразиться на психике в будущем, увеличивая опасность развития посттравматического синдрома.

Контролируйте пользование Интернетом, с тем чтобы он не посещал сайты с кровавыми или паническими сообщениями о войне.

Следует помнить, что стрессы войны могут усилить ежедневные стрессы. Если в обычное время ваш ребенок способен справиться со сложным заданием на уроке или детской обидой, то в настоящее время он может отреагировать гневом или грубостью на стрессовую ситуацию. Не нужно его за это слишком ругать – это нормально.

Спокойно скажите, что надеетесь на улучшение поведения, поскольку только так должны решать вопросы взрослые люди. Подчеркните доверие к нему, завершив разговор словами "я уверена, ты постараешься так больше не делать".

Не смотря на войну, нужно составить план на день и регулярно его придерживаться. Детей успокаивает регулярный график. Это придает малышу чувство стабильности, пусть даже это отчасти иллюзия.

Следите на тем, чтобы дети придерживались этого графика. Если домашняя работа выполняется в определенное время, убедитесь, что она выполняется.

Забота о своих потребностях также важна. Если вы слишком долго будете жертвовать своими потребностями, включая потребность в творчестве, уходе за собой, вы усилите и свой собственный стресс, что плохо отразится на членах вашей семьи и в первую очередь – на ваших детях. Чем более вы будете спокойны и удовлетворены, тем легче вам будет заверить ребенка и в его собственной безопасности.

Многим помогает обращение к высшим силам, к Богу. Если вы считаете, что это успокоит ребенка – не стоит пренебрегать подобными средствами для его душевного равновесия. Ведь фактически, молитва – это разновидность медитации, что благотворно влияет на состояние нервной системы.

Нужно убеждать детей в том, что они будут защищены. Составьте четкий план действий на разные случаи развития событий. Поделитесь с детьми этими планами полностью или частично. Нужно их подготовить к тому, что порядок на случай чрезвычайной ситуации есть в школах, и, если так случится что в школе будет эвакуация или другие действия на случай ЧС – это нормально.

Ваш ребенок должен знать, что в школе он будет под защитой, даже если он не со своими родителями. Если у ваших детей кто-то из близких служит в армии, помогите им понять, что это работа члена их семьи, точно так же, как их работа — ходить в школу.

Наблюдайте за своим ребенком на предмет признаков страха и беспокойства, которые он или она не может выразить словами.

Ваш ребенок стал необычно прилипчивым, он просит больше ласки и объятий, чем обычно? У вашего ребенка резко упали оценки?

Дело в том, что он может чувствовать воздействие от того, что происходит в окружающем его мире. Поощряйте его писать излагать свои эмоции и мысли на бумаге – вести дневник, писать рассказы или рисовать картинки, показывающие, что он чувствует, если он не может выразить свои чувства словами.

Это поможет ему понять и осознать, что именно он переживает. Понимание ситуации поможет справиться с ней. Страх чаще всего вызывает то, чего не знаешь, не осознаешь, с чем незнаком.

То, что ваш ребенок еще маленький, не означает, что он не может помогать, выполняя посильные обязанности. В зависимости от возраста, малыш может накрывать на стол или протирать тарелки, помогать с уборкой в помещении. Нужно, чтобы ребенок понимал, что ему доверяют и на него рассчитывают.

Если ваш ребенок будет знать, что у него есть обязанности, что он может помочь близким, это придаст ему уверенности.

Малыш будет знать, что он - важная часть семьи и от него в том числе зависит их безопасность и покой.

Никто из нас ранее не переживал войну. Но вы должны убедить ребенка в том, что все войны рано или поздно заканчиваются. Приведите ему примеры из его личной жизни, из истории семьи, как удавалось преодолеть какое-либо неприятное событие, в частности, болезнь или страхи.

Говоря о том, что есть плохого сегодня, не забывайте для баланса говорить и позитивных вещах.

Все перечисленные психологами советы помогут дать вашим детям надежду на счастливое будущее, придадут ребенку уверенности в себе и позволят пережить сегодняшние трудные времена, сохранив уверенность в себе и в завтрашнем дне.