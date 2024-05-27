Топ-продуктов, повышающих риск ожирения и диабета у детей

Хрустящие чипсы, сладкая газировка, мороженое и бургеры - список популярных ультрапереработанных продуктов нескончаем. Их любят взрослые и обожают дети. Однако, как показывают новые исследования, фастфуд существенно влияет на организм маленьких детей, увеличивая риск возникновения кардиометаболических проблем, таких как сердечный приступ, инсульт и диабет, во взрослом возрасте.

Ученые уверены, что пищевые привычки, заложенные в раннем детстве, влияют на состояние здоровья и качество жизни в перспективе. Новое исследование испанских исследователей показало, как питание влияет на кардиометаболические риски и какие продукты стоит сократить в детском рационе, чтобы снизить риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Рацион в детстве влияет на качество жизни в будущем

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Чтобы предотвратить кардиометаболические риски у детей в дальнейшем, нужно заменять ультраобработанные продукты более здоровыми альтернативами, такими как необработанные или минимально обработанные варианты, - утверждает ведущий автор нового исследования, доцент Университета Ровира и Виргили, доктор Нэнси Бабио.

"Исходя из нового исследования, семьи и учреждения должны понять, как ранний период жизни закладывает основу для дальнейших проблем со здоровьем, с которыми приходится сталкиваться во взрослом возрасте", - отмечает детский кардиолог и заведующий отделением кардиологии и кардиохирургии Американской академии педиатрии Стюарт Бергер.

В новом исследовании ученые Университета Ровира и Виргили проанализировали данные более чем 1400 детей в возрасте от 3 до 6 лет в Испании. Согласно исследованию, опекуны детей лично встретились с исследователями и дома заполнили анкеты о физической активности, потреблении пищи и демографии в период с 2019 по 2022 год.

Исследователи разделили данные детей на три группы в зависимости от количества ультраобработанной пищи, которую они съедали.

Исследование показало: дети, которые потребляли много обработанных продуктов, с большей вероятностью имели такие факторы риска, как более высокий индекс массы тела, систолическое артериальное давление и соотношение талии к росту.

Ультрапереработанная пища наиболее популярна в США

К переработанной пище относятся продукты, которые подвергаются множественной обработке и содержат химические пищевые добавки, улучшающие вкус и продолжительность хранения.

Газированные напитки, чипсы, упакованные супы, куриные наггетсы, мороженое, покупная выпечка и сладости могут содержать консерванты от плесени и бактерий, искусственные красители, эмульгаторы, сахара, соль и трансжиры.

"Американцы едят ультрапереработанные продукты ежедневно!", - говорит директор отдела профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и здоровья в Национальном еврейском здравоохранении, доктор Эндрю Фриман.

По данным одного из недавних исследований, группа американцев съедала, как минимум, три порции ультраобработанной пищи в день, при этом еще одна группа съедала в среднем семь порций ежедневно.

Многие исследования показали негативное воздействие ультраобработанных продуктов на здоровье взрослых. Однако новое исследование является одним из первых, которое показало влияние такой еды на кардиометаболическое здоровье маленьких детей, - отмечает профессор педиатрии Бергер.

Удобно и быстро: почему фастфуд так популярен?

Здоровье во взрослом возрасте напрямую зависит от того, как мы питаемся в раннем детстве, - уверены исследователи:

"Люди, которые едят определенным образом, даже мамы, которые едят внутриутробно, определяют предпочтения ребенка. Существует множество публикаций, которые показали: то, что мы едим в раннем возрасте, закладывает основу для того, что произойдет в будущем", - говорит Фриман.

Приучить ребенка к здоровой пище легче всего в раннем возрасте, но проблема в том, что избегать ультрапереработанных продуктов не всем одинаково легко.

Исследование показало: у детей с наибольшим количеством ультрапереработанных продуктов в рационе, матери были моложе, имели более высокий ИМТ, низкий уровень образования и занятости.

По словам Фримана, в местах, где свежие продукты сложнее достать, ультрапереработанные продукты более доступны и недороги: "Эти продукты очень удобны. Люди тянутся к ним, когда кормят своих детей. В результате дети не голодны, но напичканы различными химикатами, приправами, солями, сахарами и всем остальным, что вызывает зависимость", - отмечает эксперт.

Преобладание ультрапереработанных продуктов в рационе детей приводит к проблемам со здоровьем в будущем. По словам экспертов, крайне важно обогащать питание питательными продуктами и поощрять физическую активность. Если вы сможете сделать что-то для формирования здорового образа жизни на раннем этапе, есть вероятность того, что вы сможете устранить метаболические синдромы в позднем возрасте, такие как диабет, ожирение и все осложнения, связанные с ними, - подчеркивают эксперты.