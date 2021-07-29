Тревожные симптомы первичного иммунодефицита у детей

По каким симптомам можно заподозрить у ребенка наличие первичного иммунодефицита и почему важна ранняя диагностика

Первичный иммунодефицит (ПИД) относится к гетерогенной группе расстройств, характеризующихся плохой или отсутствующей функцией одного либо нескольких компонентов иммунной системы. Это является предрасполагающим фактором к повышенной частоте и тяжести инфекции, аутоиммунным заболеваниям, тяжелым воспалительным процессам и злокачественным новообразованиям.

Болезнь может проявляться разными симптомами, поэтому родители и педиатры часто не видят основную причину, вследствие чего постановка правильного диагноза затягивается.

Механизм развития ПИД

Развитие ПИД связано с нарушением функционирования иммунной системы. Патология возникает вследствие изменения структуры (или потери) генов, кодирующих белки, которые задействованы в первичном и вторичном иммунном ответе, то есть основой ПИД являются генетические дефекты.

Почему важна ранняя диагностика

В настоящее время идентифицировано примерно 430 поломок генов, которые выявляются у больных с первичным иммунодефицитом. По данным Всеукраинской ассоциации детской иммунологии в Украине около 90% пациентов с ПИД не выявлены и не диагностированы. Сложность выявления заболевания связана не только с особенностями лабораторной диагностики, но и с отсутствием должной информированности врачей и диагностических возможностей медицинских учреждений, а также с большим перечнем симптомов.

Ранняя консультация клинического иммунолога имеет важное значение. Если болезнь выявлена рано, она лучше поддается лечению, а также снижается риск развития связанных с ПИД серьезных заболеваний. Напротив, в случае отсутствия адекватной терапии иммунодефицит будет характеризоваться хроническим, тяжелым течением, что часто приводит к фатальным последствиям.

ELVIS

Ключевым симптомом ПИД является чрезвычайная склонность к инфекциям. С 2010 года используется термин ELVIS (Erreger, Lokalisation, Verlauf, Intensität, Summe, соответственно Возбудитель, Локализация, Течение, Интенсивность и Количество), введенный группой немецких ученых для описания главных параметров патологической склонности к инфекциям у пациентов с первичным ИД.

Возбудителем заболевания могут быть различные условно-патогенные микроорганизмы, болезнь отличается разнообразием мест инфекции либо нетипичной локализацией.

Для пациентов с ПИД чаще всего характерно затяжное течение заболевания или неадекватная реакция на применение антибиотиков. В частности, примерно у половины больных, страдающих хроническим синуситом, отмечалась неадекватная реакция на антибиотикотерапию, впоследствии у них был диагностирован первичный иммунодефицит. Также у этой группы больных встречаются осложнения инфекционного характера от ослабленных возбудителей после введения живых вакцин.

При ПИД инфекционные заболевания обычно протекают в тяжелой форме, часто встречаются такие болезни, как остеомиелит и инвазивные абсцессы, сепсис, менингит, пневмония. У пациентов с ПИД рецидивирующие инфекции могут быть ключевой характеристикой. Объективная информация – задокументированное количество инфекционных эпизодов в течение жизни, может быть неполной.

Тревожные симптомы ПИД

К числу тревожных признаков заболевания относится:

Отягощенный семейный анамнез по первичному иммунодефициту.

Отставание в наборе роста или массы тела.

Отит: 4 и больше случаев в течение года.

Пневмонии: 2 и больше случаев за жизнь.

Бактериальный синусит: 2 и больше случаев в течение года.

Глубокие инфекции, включая сепсис: 2 и больше случаев.

Антибиотикотерапия с минимальным эффектом: на протяжении двух и больше месяцев.

Необходимость внутривенного введения антибиотиков для лечения инфекций.

Повторные глубокие абсцессы кожи или внутренних органов.

Стойкая молочница ротовой полости или грибковое поражение кожи.

Если у ребенка есть два или больше из указанных симптомов, нужно проконсультироваться у детского иммунолога.

Лечение

Ведение пациентов с ПИД является комплексной задачей. В большинстве случаев основным методом лечения является пожизненная заместительная терапия внутривенными иммуноглобулинами, например,

препаратом Биовен украинской фармкомпании Biopharma. В случае своевременного начала и соблюдения необходимой регулярности чаще всего этого достаточно для нормализации состояния пациента, что позволяет избежать клинических проявлений заболевания.

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