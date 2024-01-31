Ученые определили факторы, которые повышают риски тяжелого ковида у детей

На первых этапах пандемии COVID-19 считалось, что дети легче переносят заболевание, чем взрослые, однако появление "Омикрона" несколько изменило ситуацию.

Об этом идет речь в статье, опубликованной News-Medical.Net и посвященной исследованию, которое провели немецкие ученые на материале данных о заболеваемости детей на коронавирус в Германии на протяжении 2020–2022 годов.

Немецкое общество детских инфекционных заболеваний (DGPI) собрало данные о 7 375 детях возрастом от 1 до 17 лет, которые попали в больницы с тяжелой формой COVID-19 за этот период. Среди них 7 341 ребенок был госпитализирован в больницы Германии, а остальные – в больницы Австрии.

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"Согласно отчетам предыдущих исследований, у большинства детей с инфекцией SARS-CоV-2 развились легкие симптомы. Как следствие, дети и подростки имели более низкий уровень госпитализации и госпитализации в отделения интенсивной терапии по сравнению со взрослыми", – отмечается в статье.

Однако после появления штамма "Омикрон" существенно возросли показатели госпитализации грудных детей.

"Этот вывод согласовывается с предыдущим исследованием, проведенным в США, которое продемонстрировало увеличение госпитализации грудных детей и уменьшение госпитализации подростков из-за инфекции SARS-CоV-2. Примечательно, что много госпитализаций в детском возрасте, вероятно, были вызваны скорее профилактическими мерами, а не фактической тяжестью заболевания", – отмечают исследователи.

Основные группы риска

Главной целью изучения данных о течении коронавирусной болезни у детей, госпитализированных в Германии и Австрии, было определение основных факторов, которые увеличивают риск госпитализации. Полученные результаты заставили ученых несколько изменить свое представление о влиянии на течение ковида тех или иных хронических заболеваний. В частности, во времена ранних штаммов коронавируса существенными факторами риска были определены ожирение и трисомия (наличие лишней хромосомы, которая вызывает синдромы Дауна, Эдвардса и Патау). Однако после того, как доминирующим штаммом стал "Омикрон" и его разновидности, оказалось, что эти факторы не влияют на тяжесть течения болезни.

В общем, как выяснили немецкие исследователи, наивысший риск госпитализации в отделения интенсивной терапии имели подростки возрастом от 12 до 17 лет. Второй по величине группой риска были дети возрастом от 1 до 4 лет.

Также с помощью двухмерной модели ученые определили перечень хронических состояний и заболеваний, которые увеличивают риск тяжелого течения COVID-19 у детей. В частности, это:

рецидивирующий обструктивный бронхит;

сердечная недостаточность;

легочная гипертензия;

артериальная гипертензия;

психомоторная заторможенность;

врожденные заболевания почек;

эпилепсия;

сахарный диабет.

"Таким образом, наличие этих факторов необходимо учитывать при разработке лечебно-профилактических мер для детей и подростков для их защиты от COVID-19", – отмечается в статье.

Вакцинация и лечения

Напомним, что методы прививки и лечения детей от коронавирусной болезни имеют свою специфику: так, детей от 5 до 12 лет в Украине вакцинируют только специальной "детской" вакциной Comirnaty от Pfizer-Biontech. Ею делается как первичный курс прививки, так и бустерный. Прежде всего бустерные дозы рекомендованы детям, которые имеют серьезные хронические заболевания.

Для лечения детей от COVID-19 также нужно выбирать препараты, созданные с учетом особенностей детского возраста. Одним из таких препаратов, доступных на украинском рынке, которые может посоветовать врач, есть детский сироп "Флавовир". Это противовирусное средство прямого действия на основе флавоноидов – биоактивных веществ растительного происхождения. Флавоноиды эффективно блокируют размножение вирусов. Благодаря этому сироп "Флавовир" используется для лечения COVID-19, гриппа и других острых респираторных инфекций у детей.