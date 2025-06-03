"Бесплатные роды - это как бесплатное образование: вроде есть, но лучше иметь при себе наличные."

Роды в Украине - это больше, чем медицинское событие. Для многих семей это еще и финансовый квест с запутанными правилами: здесь вам и деликатные намеки, и "рекомендованные" суммы, и откровенно озвученные тарифы. Все это - за услуги, которые, согласно закону, должны быть гарантированы каждой женщине бесплатно. Но между теорией и практикой - целая наличная пропасть.

Волонтерские взносы

Вместо официальных счетов - коробка на рецепции с подписью "благотворительная помощь". Вместо реального прайс-листа - список "рекомендованных сумм".

Видео дня

Самые популярные пункты:

"Взнос на развитие родильного отделения" - 500-2000 грн;

"Благотворительная поддержка медперсонала" - еще 1000 грн;

"Помощь палате интенсивной терапии новорожденных" - кто сколько даст, но лучше - больше.

👶 Ребенок еще не успел заплакать, а из родителей уже сделали доноров - только не крови, а наличных.

Реанимационный маркетинг: комфорт за отдельную плату

Хочешь родильную палату с кондиционером? Это отдельная история. И отдельный прайс.

Хочешь рожать с конкретным врачом? "Можно договориться".

Хочешь, чтобы реанимация для младенцев работала оперативно? В отделении намекнут, что "ваш взнос ускорит процесс".

🎯 Все завуалировано, но понятно. Родильный - это бизнес с лицом гуманизма.

А что с доказательствами?

По данным Центра противодействия коррупции , около 30% пациентов в родильных признаются, что осуществляли неофициальные платежи.

, около 30% пациентов в родильных признаются, что осуществляли неофициальные платежи. В опросе Фонда "Демократические инициативы" (2023) почти каждая вторая женщина отметила, что давала деньги за роды, которые должны были бы быть бесплатными.

Кто виноват?

Государство , которое не финансирует систему должным образом и создает вакуум - который заполняется деньгами пациентов.

, которое не финансирует систему должным образом и создает вакуум - который заполняется деньгами пациентов. Руководство родильных, которое легализует схемы под видом "волонтерства".

Роды - это начало новой жизни. Но в украинских реалиях это начало часто сопровождается не только сердцебиением младенца, но и шелестом купюр. Там, где должна была бы быть забота государства, появляется неофициальный прайс. И вместо бесплатной медицинской помощи - теневой рынок, где за "комфорт" приходится платить еще до первого крика ребенка.