Зарплаты топ-менеджеров известных фармацевтических компаний меняются из года в год, и по последним данным, растут только вверх. Признаком этого является возвращение на вершину рейтинга главы Johnson & Johnson: в 2023 году Хоакин Дуато возглавил список с зарплатой $28,4 млн, что на 116% больше по сравнению с предыдущим годом.

Генеральный директор Eli Lilly Дэвид Рикс занял второе место с компенсацией $26,6 млн, благодаря росту продаж на 20%, в частности препаратов от ожирения и сахарного диабета. Третье место занял Ричард Фрэнсис из Teva с зарплатой $25,7 млн, большая часть которой пришлась на пакет акций. В списке зарплат со львиной долей также оказались руководители таких известных фармкомпаний как: AbbVie, Gilead Sciences, Pfizer, AstraZeneca, Vertex Pharmaceuticals.

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Сколько зарабатывают топ-менеджеры самых крупных фармкомпаний? И какое место заняла единственная женщина в списке Решма Кевалрамани из Vertex Pharmaceuticals?

1 место: Хоакин Дуато

Компания: Johnson & Johnson

Общая сумма вознаграждения в 2023 году: $28,4 млн

Общая сумма вознаграждения в 2022 году: $13,1 млн

Изменение: +116%

Генеральный директор Johnson & Johnson Хоакин Дуато снова возглавил ежегодный рейтинг вознаграждений Fierce Pharma. В 2023 году его общая компенсация составила $28,4 млн, что на 116% больше по сравнению с $13,1 млн в 2022 году - в период первого года пребывания Дуато на этом посту.

В 2023 году Дуато получил $11,18 млн в виде вознаграждений за акции, что на 88% больше, чем в предыдущем году. Он также получил $4,8 млн в виде опционных вознаграждений, что более чем вдвое превышает его показатель в 2022 году.

Кроме того, изменение размера пенсии и доходов от неквалифицированных отсроченных компенсаций Дуато составило 6,2 млн долларов в 2023 году по сравнению с 0 долларов в 2022 году.

Сегодня компания J&J полностью сосредоточена на инновационных лекарствах и медицинских приборах. Фармацевтическая группа компании заработала $54,76 млрд в прошлом году, и, как ожидается, будет увеличивать доходы на 5-7% ежегодно до конца десятилетия.

2 место: Дэвид Рикс

Компания: Eli Lilly

Общая сумма вознаграждения в 2023 г.: $26,6 млн

Общая сумма вознаграждения в 2022 г.: $21,4 млн

Изменение: +24%

С 2017 года, когда Дэвид Рикс стал генеральным директором Eli Lilly, компания продемонстрировала значительный успех, увеличив свою рыночную стоимость в десять раз. В прошлом году его зарплата составила $26,6 млн, на 24% больше, чем годом ранее.

Бонусы выросли с $2,7 млн до $4,4 млн, а компенсация акциями — с 17 млн до 18,8 млн. Рикс получил также более $1 млн за пенсию. Его компания за последние пять лет увеличила доходность на 446% и продвинулась в глобальном распространении продукции, особенно препаратов для похудения и от сахарного диабета.

"С момента вступления в должность генерального директора Дэвида Рикса компания Lilly добилась роста доходов на 61%, совокупной доходности акционеров за 5 лет в размере 446% и предприняла важные шаги для повышения доступности нашей продукции по всему миру", - заявили в компании, объясняя компенсационный пакет гендира.

3 место: Ричард Фрэнсис

Компания: Teva Pharmaceuticals

Общая сумма компенсации в 2023 г.: $25,71 млн

Ричард Фрэнсис стал генеральным директором Teva Pharmaceuticals с 1 января 2023 года. За прошлый год он получил общую компенсацию в $25,71 млн, что на 66% больше, чем предшественник Каре Шульц в 2022 году. Основная часть его вознаграждения, $19 млн, составили акции, выделенные компанией для стимулирования его принятия предложения о работе.

Под руководством Фрэнсиса в 2023 году выручка Teva выросла на 6% до $15,8 млрд, несмотря на предыдущее снижение до $14,9 млрд к 2022 году. Он также внедрил стратегию "поворот к росту", усилив внимание компании на инновационных препаратах, включая успешный лечебный препарат Аустедо.

Фрэнсис, 55-летний выпускник исследовательского университета в США Purdue University, до прихода в Teva работал в Syncona Investment Management и Novartis Sandoz, где его компенсация в 2019 году составила $5,5 млн. Средний сотрудник Teva заработал около $64,5 тыс. в прошлом году, что делает соотношение заработной платы генерального директора компании к средней зарплате 398 к 1, согласно данным компании.

4 место: Ричард Гонсалес

Компания: AbbVie

Общая сумма вознаграждения в 2023 г.: $25,7 млн ​​

Общая сумма вознаграждения в 2022 г.: $26,3 млн

Изменение: -2%

С первого июля первый и единственный генеральный директор AbbVie Ричард Гонсалес планирует завершить карьеру после 11 лет работы на своем посту. За последний год пребывания у руля Гонсалес, как руководитель фармацевтической компании, получил зарплату в размере 25,7 млн долл.

Он присоединился к Abbott Laboratories еще в 1977 году и вот уже несколько десятилетий играл ключевую роль в развитии компании, помогая ей достигать новых высот в области фармацевтики. В последние годы Гонсалес активно участвовал в планировании "бесшовной" смены управления, которая, по его словам, была осуществлена успешно.

С 1 июля текущего года его место займет Роберт Майкл, который ранее занимал должность президента и главного операционного директора AbbVie. Ожидается, что под его руководством компания сможет справиться с вызовами, связанными с утратой патентной защиты на один из ключевых препаратов Humira в 2025 году. В 2023 году средняя зарплата сотрудников AbbVie составила около 152 тыс. долл. в год.

5 место: Дэниел О'Дэй

Компания: Gilead Sciences

Общая сумма вознаграждения в 2023 году: $22,5 млн

Общая сумма вознаграждения в 2022 году: $21,6 млн

Изменение: +5%

Дэниел О'Дэй, генеральный директор Gilead Sciences, в 2023 году получил компенсацию в размере 22,5 миллиона долларов, что на 5% больше, чем годом ранее. Его вознаграждение было связано с успехами компании, особенно в сфере онкологии, где Gilead расширила свое влияние благодаря препарату Trodelvy.

О'Дэй присоединился к Gilead в 2019 году из Roche и с тех пор играл ключевую роль в развитии бизнеса клеточной терапии компании. В 2023 году его компенсационный пакет включал базовую зарплату 1,74 млн долл, а также акции, опционы и бонусы, что отражает его влияние на успешные коммерческие стратегии и разработку лекарств.

Несмотря на успехи, последние клинические неудачи с Trodelvy подчеркивают вызовы, с которыми сталкивается компания. Однако с другими лекарствами, такими как Yescarta и Tecartus, Gilead остается лидером в области онкологии, что способствует достижению ее стратегических целей, включая получение трети доходов от онкологических продуктов к 2030 году.

6 место: Роберт Брэдвей

Компания: Amgen

Общая сумма компенсации в 2023 году: $22,6 млн

США Общая сумма компенсации в 2022 году: $21,4 млн

Изменение: +6%

Занимая должность компании Amgen более 10 лет, Роберт Брэдвей значительно увеличил цену акций компании, что привело к не менее щедрому вознаграждению. В 2023 году он получил компенсационный пакет на $22,6 млн, что на 6% больше, чем годом ранее. Брэдвей заработал $11,14 млн в виде акций и $4,77 млн в виде опционов, а также получил бонус в $4,26 млн за превышение доходов по сравнению с прошлым годом.

Комитет по вознаграждениям Amgen установил целевой доход на 2023 год в $26,48 млрд и компания успешно его превысила благодаря успешному слиянию с Horizon и развитию терапии редких заболеваний. Дополнительные компенсации Брэдвея включили использование корпоративного самолета, автомобиля с водителем, финансовое планирование и взносы в пенсионный план.

7 место: Альберт Бурла

Компания: Pfizer

Общая компенсация в 2023 году: $21,56 млн

Общая компенсация в 2022 году: $33 млн

Изменение: -35%

В 1993 году Альбер Бурла начал свою карьеру в Pfizer как руководитель отдела ветеринарии в Греции. С тех пор он переехал в США и в 2018 году стал главным операционным директором. В начале 2019 года он был назначен генеральным директором компании. Начиная с этого периода, Бурла совершил успешную трансформацию Pfizer, включая продажу бизнеса в сфере здравоохранения и создание Viatris в партнерстве с Mylan.

Бурла достиг значительных успехов, включая завершение сделки по приобретению Seagen за 43 млрд долл. и рекордный год одобрений для Pfizer в своем первом году работы. Его вознаграждение значительно увеличилось, достигая 24,3 млн долл в 2021 году, что сделало его одним из высокооплачиваемых генеральных директоров в биофармацевтической отрасли.

8 место: Паскаль Сорио

Компания: AstraZeneca

Общая компенсация в 2023 году: $21,3 млн

Общая компенсация в 2022 году: $19,3 млн

Изменение: +11%

Некоторые инвесторы были недовольны зарплатой генерального директора AstraZeneca Паскаля Сорио и его возможными доходами в 2024 году. В апреле консалтинговые фирмы Institutional Shareholder Services (ISS) и Glass Lewis призвали инвесторов голосовать против предложения по выплате Сорио около 23,5 млн долл в 2024 году. ISS назвала это повышение "беспрецедентным" среди компаний в индексе FTSE 100.

Однако некоторые поддержали Сорио. Раджив Джайн, председатель и главный инвестиционный директор GQG Partners, заявил, что Сорио "значительно недоплачивают". В итоге большинство инвесторов встали на сторону AstraZeneca: на годовом собрании 64,43% акционеров проголосовали за обновленную политику оплаты труда.

По данным AstraZeneca, соотношение зарплаты генерального директора к средней зарплате сотрудника составляет 182 к 1.

9 место: Решма Кевалрамани

Компания: Vertex Pharmaceuticals

Общая сумма компенсации в 2023 г.: $20,6 млн

Общая сумма компенсации в 2022 г.: $15,9 млн

Изменение: +30%

Решма Кевалрамани - единственная женщина в топ-самых выскооплачиваемых топ-менеджеров в свере фармбизнеса, которая возглавляет компанию Vertex Pharmaceuticals. В 2023 году она заработала 20,6 млн долл., что на 30% больше, чем в 2022 году.

Ее зарплата составила 1,5 млн долл., поощрительные выплаты - 4 млн долл., а вознаграждения за акции - 15 млн долл. Основной доход компании пришелся на лекарства от муковисцидоза Trikafta/Kaftrio, которые обеспечили увеличение выручки на 11% до 9,9 млрд долл.

В будущем ожидается, что продажи Trikafta превысят 10 миллиардов долларов благодаря расширению охвата детей. Также Vertex планирует продвижение терапии редактирования генов Casgevy для лечения бета-талассемии и серповидно-клеточной анемии. В ближайшее время компания может начать признавать доходы от этой терапии.

10 место: Роберт Дэвис

Компания: Merck & Co.

Общая сумма вознаграждения в 2023 году: $20,3 млн

Общая сумма компенсации в 2022 году: $18,7 млн

Изменение: +8%

Роберт Дэвис из Merck & Co. в 2023 году заработал около $20,3 млн, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Его зарплата включала $1,6 млн, почти $3,6 млн в виде бонусов и около $14,05 млн в виде акций и опционов. С 2014 года Дэвис прошел путь от финансового директора до генерального директора, заняв этот пост в 2021 году.

В 2023 году рыночная стоимость Merck снизилась на 2% из-за опасений по поводу Кейтруды - универсального препарата от рака, который потеряет патентную защиту в США в 2028 году и в Европе в 2031 году.

Несмотря на это, Дэвис планирует ряд приобретений для диверсификации и подготовки к возможному упадку Кейтруды. Одним из значимых приобретений стало приобретение Acceleron за $11,5 млрд и Winrevair, который получил одобрение FDA для лечения легочной артериальной гипертензии.