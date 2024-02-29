10 советов при выборе клиники для проведения операции

Если у вас диагноз, который требует хирургической операции, выбор клиники и хирурга – задача непростая. Следует учесть многие факторы, чтобы быть спокойным за свое здоровье, моральное и материальное состояние.

Предлагаем 10 советов для выбора медицинской клиники по проведению хирургической операции.

Очевидно, что при столь важном выборе мы доверяем рекомендациям близких и родственников. Если они уже имели схожий опыт, и им делали похожую операцию, и все прошло хорошо, можно прислушаться к рекомендациям врача и клиники. Но помните, что каждый организм уникален, мы все имеем разный уровень общего состояния здоровья, сопутствующих болезней, иммунитета и психической стойкости, которые при том же диагнозе могут существенно повлиять на результат хирургического лечения и реабилитацию.

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Еще один тип рекомендаций на операцию – это рекомендации и направление вашего врача, который сам не оперирует, а наблюдает и лечит вас. Это могут быть либо рекомендации обратиться в государственную больницу для хирургического лечения, либо рекомендации обратиться к эксперту направления, которого врач видел в работе или знает по отзывам коллег, или направление в определенную клинику на условиях обратного вознаграждения врачу, который направил.

Следующий популярный способ выбора медицинского учреждения и врача – публичные отзывы в сети Интернет. Помните, что отзывы на собственном сайте медицинского учреждения проходят модерацию владельцем сайта или даже пишутся им собственноручно. На сайтах-агрегаторах, где собраны медицинские и другие заведения (Doc.ua, Likarni, ТОП-20 и др.) – отзывам немного больше доверия, но также есть риск, что оценки могут быть заказными. Непосредственно в Гугли на аккаунте медицинского учреждения отзывы, оценки и комментарии имеют значительный вес и степень доверия. Обращайте внимание на профиль того, кто написал отзыв – если он не только создан, имеет фото, а также имеет более одного отзыва в истории – это, скорее всего, реальный человек, который имел опыт и им поделился. В реально рабочем медицинском учреждении могут быть разные отзывы и оценки – это показатель нормального рабочего процесса и подтверждение правдивости оценок. Следует обратить внимание на то, как представители медицинского учреждения ответили на негатив, и ответили ли вообще. Никто не застрахован на непредсказуемые обстоятельства или недовольство пациентов, но показательно, как учреждения решают негативные ситуации.

Очень желательно, чтобы хирург и клиника специализировались именно на вашем типе заболевания и хирургическом лечении. Это так называемые специализированные или профильные клиники. В таком случае с большей вероятностью налицо будет все необходимое для операции: оборудование, инструменты и материалы. Даже если произойдет что-то непредсказуемое в процессе операции или после, можно быть более уверенным, что врачи имеют под рукой все средства для преодоления каких-либо сложностей. Целесообразно также убедиться в том, что в медицинском заведении используют новейшее оборудование и современные подходы. В Хирургическом центре страны действуют новейшие методики хирургических операций: эндоскопические (через природные каналы организма), лапароскопические (через проколы) и лазерные и другие технологии. Это обеспечивает максимальное сохранение здоровых органов, тканей и функций организма, быстрое восстановление пациентов с выпиской уже через 1-2 дня, минимальный риск осложнений и рецидивов.

Это так называемые специализированные или профильные клиники. В таком случае с большей вероятностью налицо будет все необходимое для операции: оборудование, инструменты и материалы. Даже если произойдет что-то непредсказуемое в процессе операции или после, можно быть более уверенным, что врачи имеют под рукой все средства для преодоления каких-либо сложностей. Целесообразно также убедиться в том, что в медицинском заведении используют новейшее оборудование и современные подходы. В Хирургическом центре страны действуют новейшие методики хирургических операций: эндоскопические (через природные каналы организма), лапароскопические (через проколы) и лазерные и другие технологии. Это обеспечивает максимальное сохранение здоровых органов, тканей и функций организма, быстрое восстановление пациентов с выпиской уже через 1-2 дня, минимальный риск осложнений и рецидивов. Если современное оборудование, технологии и материалы – на сегодняшний день уже минимальная норма для частной прогрессивной клиники, то виртуозность хирурга, его практические навыки и непосредственный практический опыт становятся очень важными при выборе врача для операции. Часто успех операции – именно в мастерстве хирургов. Обратите внимание на количество сделок по вашему заболеванию, которые провел и проводит врач. Очевидно, если хирург делает, например, мамопластику по несколько раз в день много лет, то он эксперт в этом, и его операционный опыт будет вам полезен. В ДИЕВО центре хирургических решений был случай, когда пациент принял решение производить резекцию желудка для похудения именно здесь, когда услышал, что только на текущей неделе хирург клиники сделал три таких операции. Все специалисты медицинского центра ДИЕВО – это хирурги-практики, профессора, кандидаты наук с опытом тысяч успешных операций.

Очень желательно к принятию решения – где и у кого оперироваться – пообщаться с хирургом вживую, прийти на личную или хотя бы онлайн консультацию. Стоит задать все интересующие вас вопросы. Пациент имеет право знать, по какой методике врач планирует проводить операцию, прогнозы на успешность хирургического вмешательства, срок плановой реабилитации и восстановления, возможные риски или осложнения, их вероятность. Важно почувствовать доверие к конкретному специалисту и человеку, которому вы доверяете свою жизнь и здоровье. Хирурги Хирургического центра страны Действенно проводят операции пациентам так, как провели бы их своим родителям, а после каждого хирургического вмешательства имеют очередной рубец на сердце и становятся в каком-то смысле родственником пациенту. Настоящий хирург всегда переживает за пациента как за близкого человека. Важна также предоперационная консультация и контакт с анестезиологом, который может направить вас на дополнительные обследования с учетом общего состояния вашего организма. Именно с анестезиологом вы принимаете решение о типе обезболивания и анестезии во время операции и можете обсудить существующие риски и оговорки. В ДИЕВО центре хирургических решений пациенту индивидуально подбирают наиболее безопасные и минимально необходимые для обезболивания методы анестезии после тщательного обследования состояния здоровья. Это обеспечивает комфортный выход из анестезии и быстрый возврат к обычной жизни.

При выборе медицинского центра узнайте все условия перед и послеоперационным пребыванием , перечень обследований, которые необходимо пройти до и после операции. Настаивает ли медицинская клиника на необходимости сдать все анализы исключительно у них в клинике, это может быть не удобно, дороже и продлит ваше пребывание в клинике, если у вас уже есть часть готовых предоперационных исследований или уезжаете из другого города или страны. В клинике ДИЕВО центр хирургических решений много пациентов из других городов Украины и за границей. По желанию они проходят все необходимые обследования по месту жительства, направляют в клинику результаты онлайн, проходят онлайн-консультацию врачей и приезжают уже непосредственно на операцию. Для пациентов из других городов Украины и зарубежья есть возможность госпитализации в любое время суток по прибытию в Киев, чтобы не ожидать и не арендовать отель.

, перечень обследований, которые необходимо пройти до и после операции. Настаивает ли медицинская клиника на необходимости сдать все анализы исключительно у них в клинике, это может быть не удобно, дороже и продлит ваше пребывание в клинике, если у вас уже есть часть готовых предоперационных исследований или уезжаете из другого города или страны. В клинике много пациентов из других городов Украины и за границей. По желанию они проходят все необходимые обследования по месту жительства, направляют в клинику результаты онлайн, проходят онлайн-консультацию врачей и приезжают уже непосредственно на операцию. Для пациентов из других городов Украины и зарубежья есть возможность госпитализации в любое время суток по прибытию в Киев, чтобы не ожидать и не арендовать отель. Поинтересуйтесь всеми деталями и условиями пребывания – что нужно взять с собой из вещей и медикаментов. Во многих государственных больницах, например, нужно брать почти все, включая посуду, туалетную бумагу, мыло, иногда даже питание недостаточно, чтобы быть сытым. Часто нужно иметь весь запас медикаментов, систем для капельниц, а также бумажных полотенец и пеленок. В некоторых частных клиниках питание не входит в стоимость и считается отдельно. Также в частных медцентрах может считаться отдельно каждая процедура после операции: установка капельницы, инъекции и т.п. В хирургическом центре ДИЕВО в стоимость пребывания входит 3-х разовое питание, выдается махровый халат, индивидуальные тапочки и все средства личной гигиены. Все палаты укомплектованы сейфами, электрочайником, посудой, телевизорами со смарт-ТВ, Wi-Fi, бесперебойным электро-, водоснабжением и отоплением. А дополнительно пациент оплачивает после операции исключительно прописанные ему медикаменты.

Кроме физического комфорта, на психологическое состояние и скорость реабилитации влияют послеоперационное медицинское сопровождение и попечительство младшего медицинского персонала. Важно, чтобы врач и медсестры были в доступе 24/7 для полного наблюдения и послеоперационного лечения. В ДИЕВО центре хирургических решений круглосуточно в доступе дежурный врач, младший медицинский персонал, каждый день осматривает оперирующий хирург. Каждый день после операции контролируются показатели крови и мочи при необходимости. Санитарки и медсестры ДИЕВО окутывают пациентов таким уровнем домашней заботы и заботы, что иногда пациенты просят продлить им пребывание в клинике для отдыха и восстановления.

младшего медицинского персонала. Важно, чтобы врач и медсестры были в доступе 24/7 для полного наблюдения и послеоперационного лечения. В круглосуточно в доступе дежурный врач, младший медицинский персонал, каждый день осматривает оперирующий хирург. Каждый день после операции контролируются показатели крови и мочи при необходимости. Санитарки и медсестры ДИЕВО окутывают пациентов таким уровнем домашней заботы и заботы, что иногда пациенты просят продлить им пребывание в клинике для отдыха и восстановления. Последний, но очень важный фактор – цена и общая стоимость хирургического лечения. Обратите внимание, что условно бесплатная операция в государственной больнице по факту может стоить дороже, чем в частной больнице. Кроме благодарности врачу и анестезиологу, приходится благодарить младшего медицинского персонала, чтобы они вовремя сделали инъекции или капельницу и т.п.

В частных медицинских центрах ценообразование тоже происходит по-разному. Обратите внимание, включены ли в стоимость операции медикаментозное обеспечение, расходные материалы и инструменты. Как формируется стоимость пребывания: входит ли питание и необходимые процедуры, манипуляции, перевязки. Если пребывание происходит не полное время, как выставляется счет в таком случае. Какие дополнительные или скрытые расходы оплачиваются до и после операционные консультации и осмотр хирурга и анестезиолога.

В хирургическом центре ДИЕВО пациент получает предварительный расчет полных затрат на лечение, при выписке в итоге нет скрытых платежей, все начисления прозрачны и совпадают с предварительным расчетом.

И в заключение.

Лучший хирург тот, который понимает, что если операция не приведет к улучшению качества жизни и у человека будет еще больше дискомфорта, то он будет отказывать пациента от проведения хирургической операции. Наличие заболевания не является показанием для операции.

В хирургическом центре ДИЕВО наиболее важна безопасность пациента, а также качество его жизни, которая должна улучшиться после хирургического вмешательства.

Выбирайте вдумчиво, взвешивайте все за и против.

Легкого и успешного лечения!

Хирургический центр страны ДИЕВО – уровень хирургии, который вы искали.

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