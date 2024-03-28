120 тысяч пациентов получили услуги в рамках пакета диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ

120 тысяч пациентов получили услуги в рамках пакета "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека (и подозрением на ВИЧ)" в течение прошлого года. Из них, 13997 пациентам диагностировано ВИЧ в 2023 году. Средний возраст пациентов, получавших медицинские услуги внутри пакета, составляет 42,5 года по стране, самый низкий - в Закарпатье и Черновицкой области, где средний возраст составил 38,9 лет.

Услуги по диагностике и лечению ВИЧ для пациента. Для этого предусмотрен отдельный пакет в Программе медицинских гарантий – "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека (и подозрением на ВИЧ)".

В пакет входит:

тестирование на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);

проведение необходимых лабораторных исследований;

взятие под медицинское наблюдение; организация и проведение медикаментозной доконтактной и постконтактной профилактики;

выдача препаратов антиретровирусной терапии для пациентов с ВИЧ/СПИДом.

Видео дня

Больше пациентов, которые получали медицинскую помощь за пакетом в Днепропетровской, Одесской области и в Киеве.

Область и количество пациентов, получавших помощь по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека (и подозрением на ВИЧ)" в 2023 году:

Днепропетровская - 27473 Одесская - 17062 г. Киев - 14605 Николаевская - 7373 Киевская - 6063 Харьковская - 4769 Донецкая - 4671 Черкасская - 4344 Черниговская - 4062 Полтавская - 3733 Кировоградская - 3440 Львовская - 3377 Житомирская - 2804 Запорожская - 2579 Винницкая - 2341 Хмельницкая - 2271 Ровенская - 2033 Волынская – 1976 Сумская - 1548 Херсонская - 1441 Ивано-Франковская - 1119 Тернопольская - 1006 Закарпатская – 950 Черновицкая - 927 Луганская - 65

В 2024 году 367 поставщиков заключили договор с НСЗУ по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ (и подозрением на ВИЧ)" на общую сумму 389,5 млн грн. За эти услуги с начала года НСЗУ заплатила 66,5 млн. грн. В общей сложности НСЗУ выплатила 361,6 млн грн в 2023 году по пакету.

По данным ЕСОЗ, услуги в рамках пакета в 2024 году получают 54584 мужчин и 54809 женщин.

Найти заведение, которое оказывает помощь при подозрении или диагностированном ВИЧ можно на онлайн-карте НСЗУ, выбрав в поле фильтров область или населенный пункт и название пакета: https://cutt.ly/Dw97jsmM. Или позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, оператор подскажет, как найти ближайшее заведение с договором.