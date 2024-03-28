120 тысяч пациентов получили услуги в рамках пакета диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ
120 тысяч пациентов получили услуги в рамках пакета "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека (и подозрением на ВИЧ)" в течение прошлого года. Из них, 13997 пациентам диагностировано ВИЧ в 2023 году. Средний возраст пациентов, получавших медицинские услуги внутри пакета, составляет 42,5 года по стране, самый низкий - в Закарпатье и Черновицкой области, где средний возраст составил 38,9 лет.
Услуги по диагностике и лечению ВИЧ для пациента. Для этого предусмотрен отдельный пакет в Программе медицинских гарантий – "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека (и подозрением на ВИЧ)".
В пакет входит:
- тестирование на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);
- проведение необходимых лабораторных исследований;
- взятие под медицинское наблюдение; организация и проведение медикаментозной доконтактной и постконтактной профилактики;
- выдача препаратов антиретровирусной терапии для пациентов с ВИЧ/СПИДом.
Больше пациентов, которые получали медицинскую помощь за пакетом в Днепропетровской, Одесской области и в Киеве.
Область и количество пациентов, получавших помощь по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека (и подозрением на ВИЧ)" в 2023 году:
- Днепропетровская - 27473
- Одесская - 17062
- г. Киев - 14605
- Николаевская - 7373
- Киевская - 6063
- Харьковская - 4769
- Донецкая - 4671
- Черкасская - 4344
- Черниговская - 4062
- Полтавская - 3733
- Кировоградская - 3440
- Львовская - 3377
- Житомирская - 2804
- Запорожская - 2579
- Винницкая - 2341
- Хмельницкая - 2271
- Ровенская - 2033
- Волынская – 1976
- Сумская - 1548
- Херсонская - 1441
- Ивано-Франковская - 1119
- Тернопольская - 1006
- Закарпатская – 950
- Черновицкая - 927
- Луганская - 65
В 2024 году 367 поставщиков заключили договор с НСЗУ по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ (и подозрением на ВИЧ)" на общую сумму 389,5 млн грн. За эти услуги с начала года НСЗУ заплатила 66,5 млн. грн. В общей сложности НСЗУ выплатила 361,6 млн грн в 2023 году по пакету.
По данным ЕСОЗ, услуги в рамках пакета в 2024 году получают 54584 мужчин и 54809 женщин.
Найти заведение, которое оказывает помощь при подозрении или диагностированном ВИЧ можно на онлайн-карте НСЗУ, выбрав в поле фильтров область или населенный пункт и название пакета: https://cutt.ly/Dw97jsmM. Или позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, оператор подскажет, как найти ближайшее заведение с договором.