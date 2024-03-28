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120 тысяч пациентов получили услуги в рамках пакета диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ

Виктор Литвиненко
Новости медицины
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120 тысяч пациентов получили услуги в рамках пакета диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ

120 тысяч пациентов получили услуги в рамках пакета "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека (и подозрением на ВИЧ)" в течение прошлого года. Из них, 13997 пациентам диагностировано ВИЧ в 2023 году. Средний возраст пациентов, получавших медицинские услуги внутри пакета, составляет 42,5 года по стране, самый низкий - в Закарпатье и Черновицкой области, где средний возраст составил 38,9 лет.

Услуги по диагностике и лечению ВИЧ для пациента. Для этого предусмотрен отдельный пакет в Программе медицинских гарантий – "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека (и подозрением на ВИЧ)".

В пакет входит:

  • тестирование на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);
  • проведение необходимых лабораторных исследований;
  • взятие под медицинское наблюдение; организация и проведение медикаментозной доконтактной и постконтактной профилактики;
  • выдача препаратов антиретровирусной терапии для пациентов с ВИЧ/СПИДом.
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Больше пациентов, которые получали медицинскую помощь за пакетом в Днепропетровской, Одесской области и в Киеве.

Область и количество пациентов, получавших помощь по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека (и подозрением на ВИЧ)" в 2023 году:

  1. Днепропетровская - 27473
  2. Одесская - 17062
  3. г. Киев - 14605
  4. Николаевская - 7373
  5. Киевская - 6063
  6. Харьковская - 4769
  7. Донецкая - 4671
  8. Черкасская - 4344
  9. Черниговская - 4062
  10. Полтавская - 3733
  11. Кировоградская - 3440
  12. Львовская - 3377
  13. Житомирская - 2804
  14. Запорожская - 2579
  15. Винницкая - 2341
  16. Хмельницкая - 2271
  17. Ровенская - 2033
  18. Волынская – 1976
  19. Сумская - 1548
  20. Херсонская - 1441
  21. Ивано-Франковская - 1119
  22. Тернопольская - 1006
  23. Закарпатская – 950
  24. Черновицкая - 927
  25. Луганская - 65

В 2024 году 367 поставщиков заключили договор с НСЗУ по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ (и подозрением на ВИЧ)" на общую сумму 389,5 млн грн. За эти услуги с начала года НСЗУ заплатила 66,5 млн. грн. В общей сложности НСЗУ выплатила 361,6 млн грн в 2023 году по пакету.

По данным ЕСОЗ, услуги в рамках пакета в 2024 году получают 54584 мужчин и 54809 женщин.

Найти заведение, которое оказывает помощь при подозрении или диагностированном ВИЧ можно на онлайн-карте НСЗУ, выбрав в поле фильтров область или населенный пункт и название пакета: https://cutt.ly/Dw97jsmM. Или позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, оператор подскажет, как найти ближайшее заведение с договором.

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