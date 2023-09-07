Практические аспекты фармаконадзора в Украине

В конце сентября в центре столицы (ул. Крещатик, 25, First Conference Hall), AFORUM и PharmEducation.PRO соберут представителей власти и ведущих специалистов индустрии фармаконадзора, чтобы поделиться опытом и распространить лучшие практики и инициативы, способствующие безопасности пациентов.

Формат мероприятия: офлайн + онлайн

Основной задачей конференции является создание универсальной площадки с фокусом только на практических аспектах фармаконадзора. В ходе сессий будут рассмотрены вопросы изменений в подзаконных актах и ​​внедрении единого регуляторного органа, документации СКСФ, о стандартных операционных процедурах (СОП), характеристике и значимости чек-листов, о мастер-файле системы фармаконадзора, самоинспекции, аудитах и ​​инспекциях и т.д.

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Среди докладов конференции:

Создание единого регуляторного органа – Слободниченко Марина (Заместитель Министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции).

Проверка системы фармаконадзора: аудиты и инспекции для оценки функционирования системы фармаконадзора, общие черты и отличия. Особенности проведения аудитов дистрибьюторов, вендоров, договорных партнеров – Кордеро Галина (Уполномоченное лицо ответственно за фармаконадзор в АО "Фармак").

Организация процесса мониторинга информации по безопасности и эффективности лекарственных средств. Перечень и характеристика инструментов, критически необходимых для качественного осуществления процесса мониторинга - Лойченко Елена (Руководитель по безопасности пациентов в ООО "Рош Украина").

Создание, менеджмент и значимость базы данных фармаконадзора - Турок Вячеслав (Уполномоченное лицо ответственно за фармаконадзор в ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница").

Комитет по оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам - задачи и роли - Майа Уускюла (Председатель отдела пострегистрационной безопасности Государственного агентства по лекарственным средствам (SAM))

Подробности и регистрация участия в конференции: https://aforum.info/pharmacovigilance

Анонсы, тренинги, обсуждение в чате: https://t.me/pharmacovigilance_ua