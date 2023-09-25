21 сентября в Киеве состоялась конференция 'Практические аспекты фармаконадзора в Украине'

В конце сентября AFORUM и PharmEducation.PRO, при поддержке компаний-спонсоров Otipharm Research и DrugCard, собрали представителей власти, ведущих специалистов индустрии и студентов медицинских ВУЗов, чтобы обменяться опытом и распространить лучшие практики и инициативы, способствующие безопасности пациентов.

Среди докладов конференции:

Слободниченко Марина (Заместитель Министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции) - рассказала о создании Единого регуляторного органа, что является одним из ключевых вопросов реформации системы здравоохранения. Были освещены подготовительные процессы и реалии на пути к реформе.

Уускюла Майа (Глава отдела послерегистрационной безопасности Государственного агентства по лекарственным средствам (SAM)) рассказала о Комитете по оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам - задачи и роли.

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Матвеева Елена (Доцент кафедры фармакологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, к.мед.н, Менеджер по качеству системы фармаконадзора в ООО "Асино Украина") выступила с темой: "Фармаконадзор в новом Законе "О лекарственных средствах". Елена рассказала, каких изменений ждать в подзаконных актах, что именно прописано в статьях этого раздела и др.

Сороколетова Алла (Директор Департамента по вопросам качества, фармаконадзора, регуляторных и международных медицинских вопросов в ООО "Асино Украина") подняла вопрос изменения бизнес-фокуса. Основным тезисом доклада стало утверждение, что фармаконадзор - это не дополнительные финансовые затраты, а конкурентное преимущество и надежный бизнес-партнер.

Горилык Артём (Начальник отдела фармаконадзора, директор по продукту в компании-спонсора конференции DrugCard) представил практические примеры из собственных исследований интеграции искусственного интеллекта в процессы фармаконадзора, для выявления проблем с безопасностью, в том числе, опубликованных в медицинских изданиях.

Лойченко Елена (Руководитель по вопросам безопасности пациентов в ООО "Рош Украина") - рассказала об организации процесса мониторинга информации по безопасности и эффективности лекарственных средств, перечень и характеристика инструментов, которые являются критически необходимыми для качественного осуществления процесса мониторинга. Также Елена коснулась темы анализа требований, определенных действующим законодательством; советов по эффективной настройке процесса; возможностей современных технологий на оптимизацию и повышение эффективности поиска данных.

Рымарь Максим (Директор компании-спонсора конференции Otipharm Research) рассказал о Контактном лице ответственном за фармаконадзор: роль и ответственность; основные вызовы и проблемы, с которыми сталкивается контактное лицо и взаимодействие с УЛОФ.

Кордеро Галина (Уполномоченное лицо ответственное за фармаконадзор в АО "Фармак") подняла тему проверки системы фармаконадзора: аудиты и инспекции для оценки функционирования системы фармаконадзора, общие черты и различия. Особенности проведения аудитов дистрибьюторов, вендоров и договорных партнеров.

Турок Вячеслав (Уполномоченное лицо ответственное за фармаконадзор в ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница") - поднял тему создания, менеджмента и значимости базы данных фармаконадзора.

Даниленко Татьяна (Уполномоченное лицо по фармаконадзору в ООО "Интерфармбиотек") осветила вопросы обеспечения непрерывности осуществления фармаконадзора в современных реалиях; что такое план непрерывности и что он в себя включает; как написать СОП и др.

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Контакты организаторов

Анастасия Шапочкина