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23-25 травня 2023 року у Львівському палаці мистецтв відбудеться XXVII Львівський медичний Форум та XXVII медична виставка "ГалМЕД"

Виктор Литвиненко
Новости медицины
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23-25 травня 2023 року у Львівському палаці мистецтв відбудеться XXVII Львівський медичний Форум та XXVII медична виставка 'ГалМЕД'

Форум та виставка – це однин з найбільших спеціалізованих проектів України, які представляють сучасне медичне та реабілітаційне обладнання, фармацевтичні препарати, вироби медичного призначення, сучасні методики лікування, новітні технології.

У програмі заходу науково-практичні конференції, фахові школи, майстер-класи за участю провідних спеціалістів медицини та відомих фірм- виробників.

Як завжди, на Вас чекають нові зустрічі з лідерами медичного ринку, плідне та професійне спілкування та підвищення професійного рівня.

Для участі та відвідування виставки Ви можете зареєструватись на сайті: http://www.galexpo.com.ua/galmed/

Детальна інформація про захід:

Видео дня

Тел.: 380322949112, 380676711436

e-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/Lviv.Medical.Forum

Сайт: http://www.galexpo.com.ua/galmed/

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