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23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка "ГалМЕД"

Виктор Литвиненко
Новости медицины
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23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка 'ГалМЕД'

Захід, який відбувся, дав можливість поєднати представлення широкого спектру новинок в галузі медицини з живим спілкуванням віч-на-віч, адже довіра в бізнесі, особливо в даний час, є основою усього.

На одному виставковому майданчику близько 60-ти компаній – виробників з України та представництв з-за кордону репрезентували медичне та реабілітаційне обладнання, вироби медичного призначення, сучасні методики лікування.

23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
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23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''
23-25 травня у Львові відбувся 27-ий Медичний Форум та спеціалізована виставка ''ГалМЕД''

Насиченою та змістовною була шоста спеціалізована експозиція "Реабілітація", яка була адаптованою до реалій сьогодення.

Одночасно з виставкою традиційно відбулися науково-практичні конференції, фахові школи, майстер-класи та презентації, на яких виступили провідні фахівці не тільки України, а й з-за кордону.

Форум та виставка стали вагомою подією, яка об’єднала медичну спільноту усієї України, дала можливість розвитку, навчанню, зустрічам та спілкуванню.

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