35 тысяч доз вакцины для профилактики бешенства поставлено МЗУ

В конце августа на состав логистического партнера Медицинских закупок Украины (МЗУ) было поставлено 35 тысяч доз (флаконов) вакцины для профилактики бешенства на сумму более 18 млн. грн.

По условиям договора, общая стоимость закупки составила 30,3 млн грн за 58 тысяч доз, поставка которых будет разбита на две партии:

Первая партия в количестве 35 тысяч доз уже прибыла в состав МЗУ и будет развезена в ближайшее время во все регионы Украины.

Вторая будет поставлена на склад до конца года в количестве 23 тысяч доз на сумму более 12 млн грн.

Хранение такой вакцины требует поддержания температурного режима в диапазоне от +2 °C до +8 °C.

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Бешенство — это острая вирусная инфекция, поражающая как животных, так и людей. Болезнь проявляется воспалением головного мозга (энцефалитом) и серьезным поражением ЦНС, что может привести к смерти.

По данным Министерства здравоохранения Украины, случаи бешенства среди животных растут в связи с войной. В свою очередь это повышает риски увеличения случаев заражения бешенства среди людей.

Поэтому с целью предотвращения летальных исходов очень важно своевременно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

В частности, в системе здравоохранения на уровне медучреждений каждой области определены центры антирабической помощи: они обеспечены вакцинами, врачи центров оказывают медицинскую помощь пациентам, обращающимся в случае укусов, царапин, ослюнений животными; производят первичную обработку; назначают и проводят курс антирабических прививок при необходимости.

Чтобы узнать, где в Вашей области или месте пребывания работают центры антирабической помощи, необходимо обратиться в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Человек может заразиться бешенством из-за:

Укус или царапина от зараженного животного : самый распространенный способ передачи вируса. Вирус находится в слюне животного и попадает в организм из-за открытых ран.

: самый распространенный способ передачи вируса. Вирус находится в слюне животного и попадает в организм из-за открытых ран. Контакт со слюной зараженного животного : если слюна зараженного животного попадает на поврежденную кожу или слизистые (например, в глаза, нос, рот).

: если слюна зараженного животного попадает на поврежденную кожу или слизистые (например, в глаза, нос, рот). Контакт с тканями или экскрементами зараженного животного : в редких случаях вирус может передаваться через контакт с органами или жидкостями умершего животного, которое было заражено.

: в редких случаях вирус может передаваться через контакт с органами или жидкостями умершего животного, которое было заражено. Косвенный контакт : заражение предметами, загрязненными слюной зараженного животного (например, пища или вода, контактировавшая со слюной).

Нередко случаи инфицирования связаны с животными, окружающими нас каждый день, такие как собаки и кошки. Особая опасность присутствует, если речь идет о беспризорных животных.

МЗУ призывают украинцев осторожничать при контакте с незнакомыми животными, а также делать профилактические прививки своим домашним любимцам.