58% украинцев не проходят осмотры у врачей - опрос

К Всемирному дню здоровья Rakuten Viber спросил украинцев, проходят ли они регулярные осмотры. Более половины опрошенных обращаются к врачам только при необходимости. Также команда узнала, делают ли украинцы регулярные прививки - только 20% обновляют прививки.

Киев, 7 апреля 2025 года. Украинцы рассказали, проходят ли они регулярные осмотры у врачей и обновляют ли прививки. В опросе ко Всемирному дню здоровья приняли участие около 40 тысяч пользователей.

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Результаты опроса показали, что 56% украинцев не проходят осмотр и обращаются к врачам только при необходимости. В то же время 19% проходят профилактические осмотры каждый год или чаще, еще 12% — пытаются проходить раз в год, но не всегда выходит.

На вопрос "Проходите ли вы регулярные профилактические осмотры у врачей?" ответы распределились следующим образом:

Обращаюсь к врачам только при необходимости, осмотры не прохожу - 56% ;

Так, прохожу обзоры ежегодно или чаще - 19% ;

; Стараюсь проходить ежегодно, но не всегда получается - 12% ;

; Прохожу осмотры, но нерегулярно - 11% ;

; Доверяю народной медицине, а не осмотрам - 2%.

Украинцы также рассказали, делают ли они регулярные прививки. Только 20% респондентов возобновляют прививки: из них 11% возобновляют все, а 7% — выборочно. 38% в последний раз делали прививки от COVID-19, еще 26% — прививались в детстве, но не во взрослом возрасте.

Ответы на вопрос "Сделаете ли вы регулярные прививки?" распределились следующим образом:

Последний раз - от COVID-19 - 38% ;

; В детстве – да, во взрослом возрасте – нет – 26% ;

; Не вакцинируюсь - 16% ;

; Обновляю все прививки - 11 %;

%; Обновляю прививки выборочно - 7 %;

%; Только от гриппа - 2%.

Примечание: