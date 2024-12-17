Аллотрансплантаты кожи: МЗУ впервые провели закупку

Медицинские закупки Украины (МЗУ) впервые провели закупку аллотрансплантатов кожи по заказу Министерства здравоохранения Украины на общую сумму 8,4 млн грн по НДС.

Аллотрансплантат кожи – это временный трансплантат, который производится из донорской кожи и применяется для закрытия поврежденных участков кожи пациентов с травмами.

Такой метод применяется в случаях, когда невозможно использовать свою кожу пациента (аутотрансплантат), например, при значительных ожогах или масштабных травмах.

Кроме того, может использоваться для лечения массивных повреждений кожи, вызванных посттравматическими ранами и инфекциями.

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Алллотрансплантат помогает:

защитить рану от инфекций;

уменьшить потерю жидкости;

уменьшить боль и рубцевание;

способствовать образованию нового слоя кожи.

Поскольку аллотрансплантат временный, его заменяют на постоянный трансплантат или используют до полного заживления раны.

При этом применение аллотрансплантатов кожи не требует подбора пара "донор-реципиент", поскольку после обработки и консервирования биоматериалы становятся низкоиммуногенными, то есть не вызывающими резкий иммунный ответ.

"Чтобы повысить качество помощи пострадавшим с тяжелыми ожогами, возникшими в том числе из-за военных действий, и спасти как можно больше жизней, МЗУ приобрели аллотрансплантаты кожи. Благодаря современным подходам и поддержке государства Украина имеет возможность обеспечивать своих граждан одними из лучших методов лечения", – отметил исполняющий обязанности генерального директора МЗУ Олег Клец.

В приказе Минздрава от 9.03.2022 № 443 утверждены стандартные операционные процедуры, регулирующие извлечение, обработку и консервирование кожи для изготовления аллотрансплантатов. Эти трансплантаты проходят соответствующую обработку по определенной технологии, помещаются в раствор глицерина и упаковываются в герметичные пакеты.

Поставки будут осуществляться производителем, обеспечивая соблюдение холодовой цепи. Температурный режим хранения и транспортировки составляет от +2 °C до +8 °C. Это гарантирует сохранение качества трансплантатов до момента их использования. Одесская и Львовская. В начале декабря состоялись первые поставки аллотрансплантатов кожи в учреждения здравоохранения.