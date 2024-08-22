АМКУ оштрафовал производителя БАДов за ложь

Производители добавки ссылались на научные исследования, в которых фигурирует совсем другой препарат с похожим названием

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 450 000 гривен производителя БАДов ООО "Бихелс". Как оказалось, диетическая добавка, которую компания рекламировала как "помощь" при вирусных заболеваниях, не обладает доказанными противовирусными свойствами, поэтому ее реклама вводит потребителя в заблуждение.

Панацея по дешевке

До недавних пор буклеты с рекламой диетической добавки "Феминозидтм" можно было увидеть во многих украинских аптеках, женских консультациях и поликлиниках. В рекламе утверждалось, что добавка не только "способствует общему укреплению организма" и "усилению иммунитета", но и помогает при лечении вирусных урогенитальных заболеваний.

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Среди вирусов, бороться с которыми якобы успешно помогает "Феминозидтм", производители перечислили вирус папилломы человека (в том числе онкогенного типа, вызывающего рак шейки матки) и герпес-вирусы, включая Herpes simplex, Nerpes Zoster, цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барр, провоцирующий мононуклеоз и развитие злокачественных опухолей.

Следовательно, за умеренную цену и без лишних хлопот (диетические добавки не требуют рецепта от врача) потребителям предлагались защита и лечение от целой груды опасных болезней. Но способна ли обычная пищевая добавка действительно избавить организм от вирусов?

Что такое БАДы и чем они отличаются от лекарств?

С точки зрения и медицины, и закона, биологически активные пищевые добавки не являются лекарственными средствами, поскольку не обладают лекарственными свойствами. БАДы могут содержать витамины, белки, жиры, углеводы, полезные вещества минерального и другого происхождения, которые можно принимать для поддержания функций организма, но не для лечения заболеваний. Средство, обладающее действующим веществом с лекарственными свойствами, считается уже не БАДом, а лекарственным препаратом.

Однако иногда производители предпочитают регистрировать свой продукт не как лекарственное средство, а как БАД. Почему? Потому что БАД легче продавать и рекламировать: настоящие лекарственные препараты, особенно рецептурные согласно украинскому законодательству, имеют строгие ограничения в рекламировании. И это справедливо: любое лекарство имеет побочные эффекты, поэтому его должен прописывать врач с учетом всех особенностей организма пациента.

Зато у БАДов таких ограничений нет: они просто пищевая добавка к повседневному рациону. Соответственно, на них не требуется рецепта и их можно "прописать" себе самостоятельно – что, учитывая склонность людей к самолечению, гарантирует большие продажи. С другой стороны, честно прорекламированный БАД выглядит для пациентов не так интересно: одно дело – просто какая-то пищевая добавка, и совсем другое – чудо-пилюли, которыми можно вылечить сразу десятки опасных болезней, как это декларировалось в случае с "Феминозидом".

На чужом горбу в рай

Впрочем, как показало расследование Антимонопольного комитета, с врачебным действием у "Феминозида" тоже оказалось не все слава богу. В доказательство противовирусных свойств своего БАД ООО "Бихелс" предоставило научную статью, опубликованную в Йельском обзоре образования и науки, где было доказано наличие противовирусного действия у экстракта растений щучки дернистой и вейника наземного. Как заявили в "Бихелсе", "Феминозид" содержит экстракты обоих растений, поэтому он должен успешно бороться с вирусами.

Однако проблема заключалась в том, что научное исследование, на которое сослался производитель БАДа, касалось совсем другого препарата, хотя и с похожим названием – капель "Протефлазид®". "Протефлазид®" является действующим веществом одноименного лекарственного средства, давно известного отечественного противовирусного препарата, разработанного научно-производственной компанией "Экофарм". В отличие от "Феминозида", "Протефлазид®" является рецептурным лекарственным средством, а не БАДом, и его эффективность много лет исследовалась в клинических и доклинических условиях, как это и должно быть с настоящим лекарственным средством.

Как пояснили в УПК "Экофарм", возможно наличие в "Феминозиде" тех же компонентов, что и в "Протефлазиде®" не означает, что оба препарата будут иметь одинаковые свойства. Важную роль играет технология получения растительного экстракта, которая, по сути, и является интеллектуальной собственностью компании-разработчика. Между тем, НПК "Экофарм" никогда не передавало свои интеллектуальные разработки производителям "Феминозида". Поэтому никто не может сказать, по какой технологии был создан этот БАД и какими свойствами обладает его действующим веществом.

Кстати, потом оказалось, что производитель БАДов "заимствовал" у "Экофарма" не только статью с научными исследованиями, но и текст инструкции: описание противовирусного действия, якобы имеющего "Феминозид", было полностью скопировано из инструкции к "Протефлазиду®", принятой МЗ Украины.

Как обманывают покупателей?

Антимонопольный комитет даже провел опрос потребителей в разных регионах Украины. Целью было установить, как рекламные заявления о якобы целебных свойствах "Феминозида" влияют на решения покупателей.

Как показал опрос, 60% потребителей восприняли информацию о действии "Феминозида" на герпес-вирусы и вирусы папилломы человека как присущую лекарственному средству. При этом 63% опрошенных отметили, что такая информация может повлиять на решение приобрести этот БАД.

Кроме того, заявления производителей о том, что "Феминозид" "способствует общему укреплению организма и усилению иммунитета", воспринимаются как касающиеся лекарственного средства у 48% респондентов, а 67% участников опроса признают, что такое описание может побуждать их к покупке "Феминозида".

Таким образом, ложная реклама может ввести в заблуждение в среднем каждого второго потребителя: фактически у половины респондентов создалось впечатление, что им предлагают настоящий лекарственный препарат, а не пищевую добавку, и еще больше опрошенных признались, что готовы его купить.

Решение АМКУ

В результате Антимонопольный комитет пришел к выводу, что производители "Феминозида", вводя в заблуждение покупателей, получили неправомерные преимущества в конкуренции.

В то же время в АМКУ сообщили, что ООО "Бихелс" так и не предоставило надлежащих научных исследований и доказательств наличия у "Феминозида" заявленных свойств.

"У Минздрава отсутствует какая-либо информация о результатах таких исследований", – отметили в Комитете.

В свою очередь ООО "Бихелс" уже убрало ложную рекламу со своего сайта и сайтов интернет-аптек.

В НПК "Экофарм", комментируя ситуацию, подчеркивают, что реальная проблема этого правонарушения – это не преимущество в конкуренции, как трактует АМКУ, а опасность для потребителей. "Невинная ложь могла привести к потере здоровья или создать угрозу жизни пациента, который поверил этой лжи. Поэтому наказание АМКУ мы считаем неадекватным риску для пациента как потребителя псевдолекарств. По нашему мнению, наказание должно быть адекватно угрозам совершенного правонарушения, которое оно несет человеку, а не только юридическому лицу. За обман потребителя лекарственных средств должен быть не штраф, а уголовное преследование, ведь обман может стоить добросовестному покупателю потери здоровья или жизни".

Для справки. Несколько лет назад АМКУ пытался оштрафовать "Экофарм" за якобы ложные сведения о действии "Протефлазида®" на вирус SARS-CoV-2, но суд признал это решение недействительным. Производитель "Протефлазида®" предоставил достаточно сведений о соответствующих научных исследованиях, причем ныне сведения о влиянии действующего вещества на коронавирусы, включенные в официальную инструкцию лекарственного средства.