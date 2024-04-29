Антитабачные активисты запутались в собственной бухгалтерии и не хотят отчитываться за полученные гранты

Общественная организация "Жизнь", которая за прошлый год получила на свою антитабачную деятельность около 400 тыс. долларов (более 15 млн грн по среднему курсу 2023 г.), пока не предоставила отчет по направлениям расходования средств.

В ответ на вопросы журналистов исполнительный директор ОО "Жизнь" Дмитрий Купыра заявил: "Мы действуем в соответствии с законодательством. Мы готовим отчет, он еще не опубликован. Политика открытости является частью нашей организации.

Впрочем, несмотря на такую "политику открытости", отчет (в т. ч. финансовый) за 2023 г. до сих пор не предоставлен. Причем организация еще в конце февраля 2024 г. обещала "отразить в отчетах" свои доходы и расходы за прошлый год, но до сих пор отчеты не опубликованы.

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Тогда же, в феврале 2024 г., Дмитрий Купыра заявил: "На свою деятельность в прошлом году общественная организация привлекла в Украину более 400 тысяч долларов. Это валюта, которая поступает в Украину безвозвратно".

Согласно финансовому отчету ОО "Жизнь" за 2022 г. (последний отчет, имеющийся в настоящее время на официальном сайте организации), на свою деятельность в первый год полномасштабной войны организация привлекла ориентировочно 320 тыс. долларов. То есть в 2023 г., исходя из заявленных на пресс-конференции цифр, финансовые поступления ОО "Жизнь" выросли более чем на 25%.

В марте 2024 г. известный журналист, директор экспертно-аналитического центра "Диалог" Андрей Миселюк заподозрил ОО "Жизнь" в реализации оптимизационных схем для экономии на налогах.

"Необратимо эти средства приходят не в Украину, а в ОО „Жизнь". Украина из этих денег получает очень мало. За 2023 г. финансовый отчет ОО „Жизнь" до сих пор не опубликовала. Но за 2022 г., даже по данным официального сайта организации, из 320 тыс. долларов (или 11,6 млн грн по тогдашнему курсу) в виде налогов было уплачено лишь 732,8 тыс. грн — то есть примерно 6,3%", — анализирует А. Миселюк.

Журналист также обратил внимание, что уже через 4 месяца после прихода на работу в ОО "Жизнь" Дмитрий Купыра стал частным предпринимателем.

"Если уж профессионально бороться с табаком — то только как частный предприниматель. Поскольку зачем платить больше налогов государству? Если посчитать возможную экономию на налогах ОО „Жизнь" благодаря оптимизационной схеме — (18% НДФЛ +1,5% военного сбора — 5% единого налога) Х 11,6 млн грн „освоенных" в 2022 г. средств, — выходит, что экономия на налогах составила примерно 1,7 млн грн. То есть выходит, что ОО „Жизнь" в 2022 г. сэкономило налогов вдвое больше, чем уплатило", — заключает директор экспертно-аналитического центра "Диалог" Андрей Миселюк.