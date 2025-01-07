Апноэ сна и ожирение: как один препарат помогает при двух проблемах

Храп, частые пробуждения ночью с ощущением удушья, головные боли, усталость и сонливость – основные признаки обструктивного апноэ сна (ОАС). Нарушение дыхания во время сна с короткими остановками дыхания может существенно ухудшить качество жизни и привести к серьезным медицинским проблемам.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США FDA одобрило препарат тирзепатид Zepbound от Eli Lilly для лечения умеренного и тяжелого обструктивного апноэ сна у взрослых. Лекарство относится к группе агонистов рецепторов GLP-1 для лечения ожирения и диабета 2-го типа.

Zepbound: первый препарат для лечения апноэ сна

Решение Агенства FDA стало важным событием в терапии апноэ сна, поскольку препарат Zepbound стал первым в истории медикаментозным средством, которое можно использовать для лечения данного заболевания. До этого основным методом терапии оставалась механическая поддержка дыхания во время сна с использованием аппарата положительного давления в дыхательных путях (РАР).

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Обструктивное апноэ сна – это распространенное состояние, при котором верхние дыхательные пути блокируются во время сна, вызывая короткие остановки дыхания. Это нарушение может существенно ухудшить качество жизни, вызывая не только частые пробуждения ночью, но и головные боли, усталость, сонливость в дневное время и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из основных факторов риска для развития ОАС является избыточный вес. По данным экспертов, борьба с ожирением может стать ключевым элементом в лечении этого заболевания.

Лекарство эффективнее в сочетании с диетой и физическими нагрузками

Директор Отделения пульмонологии, аллергии и интенсивной терапии в Центре оценки и исследования лекарственных средств FDA, доктор Салли Сеймур отметила: "Сегодняшнее одобрение знаменует собой первый вариант медикаментозного лечения для некоторых пациентов с обструктивным апноэ сна. Это большой шаг вперед для пациентов с этим заболеванием".

Препарат Zepbound вводится один раз в неделю и применяется в сочетании с низкокалорийной диетой и физической активностью, что позволяет пациентам с ожирением или лишним весом значительно улучшить физическую форму и показатели здоровья.

Эффективность по данным исследований

Новое одобрение препарата Zepbound было основано на результатах двух крупных исследований фазы 3. В них принимали участие пациенты с ожирением и умеренным или тяжелым обструктивным апноэ сна. Исследования проводились в 60 медицинских центрах в 9 странах мира. На старте исследований у 65-70% участников наблюдалась тяжелая форма апноэ сна с более чем 30 эпизодами остановки дыхания в час.

К 52-й неделе лечения участники, принимавшие тирзепатид, показали значительное улучшение: количество эпизодов апноэ у них снизилось на 27-30 событий в час, в то время как у пациентов, получавших плацебо, снижение составило лишь 4-6 событий.

Более того, значительное количество пациентов, принимавших Zepbound, достигли ремиссии обструктивного апноэ сна или улучшения до легкой формы заболевания.

Потеря веса и побочные эффекты

Одним из положительных эффектов лечения тирзепатидом стало снижение массы тела: пациенты потеряли в среднем до 20% веса. Это также сыграло свою роль в улучшении состояния дыхания во сне.

Однако Zepbound имеет немало побочных эффектов, что следует учесть перед лечением ОАС:

тошнота, диарея;

рвота, запоры;

боли в животе, усталость;

реакции гиперчувствительности – лихорадка и сыпь;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Профессор медицины в Питтсбургском университете и медицинский директор Программы по комплексным расстройствам сна UPMC, доктор Санджай Р. Патель прокомментировал результаты исследования:

"Несмотря на высокую приверженность к лечению тирзепатидом в исследованиях, реальные данные показывают, что почти 50% пациентов, начавших лечение агонистом рецепторов GLP-1 для ожирения, прекращают терапию в течение 12 месяцев".

Перспективы терапии ОАС

Добавление тирзепатида в схемы лечения обструктивного апноэ сна, безусловно, открывает новые перспективы для пациентов, страдающих этим заболеванием. Кроме наличия перечня побочных эффектов, лекарство не доступно для большинства пациентов.

Для успешного внедрения Zepbound в клиническую практику важно учитывать не только его эффективность, но и вопросы доступности лечения. Задача здравоохранения – создать комплексный подход, который учтет все эти аспекты и обеспечит наилучший результат для пациентов с ОАС.