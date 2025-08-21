Есть законы математики, есть законы экономики. Есть даже элементарная логика. Но в Украине они работают странно: население сокращается, потребление лекарств падает, а аптек становится больше.

Это как если бы на тонущем "Титанике" не спасательные шлюпки опускали, а открывали еще один бар.

Демография минус, аптеки плюс

Население уменьшается. Война, миграция, смертность.

Война, миграция, смертность. Потребление лекарств падает. По данным Proxima Research, в 2023 году украинцы купили на 27% меньше упаковок, чем в 2021-м.

По данным Proxima Research, в 2023 году украинцы купили на 27% меньше упаковок, чем в 2021-м. Но при этом: количество аптек растет. Только за 2024 год их стало примерно на тысячу больше.

Для примера:

"Подорожник" в 2024-м открыл 435 новых аптек и на начало 2025 года имеет 2106 точек по стране.

и на начало 2025 года имеет по стране. "АНЦ" по состоянию на 2023 год удерживал около 1100 аптек в 138 городах.

То есть – минус пациенты, плюс аптеки.

Логика бизнеса проста: если покупателей становится меньше, надо открыть еще одну точку и накрутить цену.

Экономика: что говорит Proxima

Данные PharmXplorer (Proxima Research) – весна-лето 2025 года:

За 7 месяцев 2025-го рынок в гривнах вырос на 18,5% .

. Упаковки упали на – 1 ,9% .

. В июле: деньги +10,6%, а "натурпродажи" –7,6%.

В конце июля падение углубилось до –14,5% по сравнению с 2024-м.

по сравнению с 2024-м. Инфляционная часть – около 11%.

Простыми словами: лекарств покупают меньше, денег тратят больше.

Европейский опыт: регуляция вместо хаоса

В большинстве стран Европы аптека рассматривается не как коммерческий проект, а как часть системы здравоохранения, где первоочередным является доступ пациента к лекарствам, а не максимизация прибыли. Поэтому там действуют четкие ограничения и правила игры, которые призваны защищать баланс между количеством аптек, потребностями населения и качеством фармацевтической помощи.

Германия : одна аптека обслуживает около 8–10 тысяч жителей, и владельцем может быть только дипломированный фармацевт. Это исключает массовую экспансию сетей и гарантирует, что аптекой руководит специалист, а не инвестор без медицинского образования.

: одна аптека обслуживает около 8–10 тысяч жителей, и владельцем может быть только дипломированный фармацевт. Это исключает массовую экспансию сетей и гарантирует, что аптекой руководит специалист, а не инвестор без медицинского образования. Франция: норма – одна аптека на 2 500 жителей. Открыть новую можно только тогда, когда в этом реально нуждается регион. Такой подход сдерживает чрезмерную конкуренцию и одновременно обеспечивает справедливый доступ к лекарствам в сельских и городских общинах.

Испания и Португалия : расстояние между аптеками должно составлять не менее 250–300 метров, чтобы избегать "перенасыщения" и неестественной концентрации точек в прибыльных локациях.

: расстояние между аптеками должно составлять не менее 250–300 метров, чтобы избегать "перенасыщения" и неестественной концентрации точек в прибыльных локациях. Дания: действует система так называемых аптечных зон, где количество точек четко привязано к демографии и географии, что позволяет избегать хаотичного разрастания бизнеса.

А теперь – украинская реальность. Никакого регулирования. Крупные сети растут как грибы после дождя, используя сотни ФОПов для оптимизации налогов и обхода контроля. Это создает ситуацию, когда мелкий бизнес фактически вытесняется с рынка, пациент получает завышенные цены, а сама аптечная сфера превращается в поле монополизации и агрессивного бизнеса. В результате – фармацевтическая карта страны формируется не в соответствии с потребностями населения, а исключительно по коммерческой логике крупных игроков.

Социальные последствия

Для значительной части украинцев посещение аптеки давно перестало быть рутинной покупкой и превратилось в экзистенциальный выбор. Пациенты с низким доходом каждый раз взвешивают: потратить последние деньги на лекарства или обеспечить семью едой. Пенсионеры все чаще покупают не полную упаковку препарата, а только блистер – ровно столько, насколько хватает пенсии. Хронически больные, для которых непрерывность терапии является жизненно важной, вынуждены ограничиваться несколькими саше или несколькими таблетками вместо полного курса. Это не просто экономия – это нарушение права на лечение, которое напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.

В это же время крупные аптечные сети работают в режиме "экспансии". Они открывают новые точки продаж даже в ситуации демографического кризиса, рисуют новые ценники без прозрачного обоснования, компенсируя падение реального спроса искусственным повышением стоимости препаратов. И если для бизнеса это выглядит как "стратегия развития", то для пациентов – это углубление социального неравенства, когда доступ к лечению становится привилегией, а не базовым правом.

"Аптеки любят пациентов – в том смысле, как волк любит овец".

Сегодняшняя арифметика украинского аптечного рынка выглядит цинично просто: население сокращается, а количество аптек растет. Украинцы вынуждены покупать все меньше лекарств – не только из-за ухудшения уровня жизни, но и из-за банального сокращения числа самих потребителей. В то же время аптечные сети отчитываются о росте финансовых оборотов: гривневая выручка растет благодаря повышению цен и агрессивному расширению присутствия на рынке.

Таким образом, мы получаем парадокс: бизнес только усиливает свои позиции, тогда как пациенты становятся главными жертвами этой игры без правил. Люди с низким доходом, пенсионеры и хронически больные фактически оказываются перед выбором между базовыми потребностями и необходимыми медикаментами. И пока в государстве не появятся четкие и прозрачные правила регулирования аптечного сектора, эта сфера будет оставаться не частью системы здравоохранения, а инструментом бесконтрольного заработка на человеческой уязвимости.