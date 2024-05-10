Фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала свою скандально известную вакцину Vaxzevria от Covid по всему миру. Хоть компания и заявила, что решение является коммерческим, но отмена препарата произошла после того, как производитель впервые признал смертельно опасные побочные эффекты вакцины. Препарат Vaxzevria больше не используют в Европейском Союзе, а в США он не был одобрен изначально.

Аналогичные заявки будут поданы в ближайшие месяцы в Великобритании и других странах, которые одобрили вакцину. Примечательно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свое время называл вакцину AstraZeneca "триумфом британской науки", приписывая препарату спасение более шести миллионов жизней.

Коммерческая причина как прикрытие?

Как заявили в компании, вакцина снимается с рынков по коммерческим причинам, поскольку ее заменили обновленные препараты. Из-за серьезного побочного эффекта вакцины Vaxzevria, которая может вызывать образование тромбов и снижение количества тромбоцитов, препарат подвергался пристальному вниманию общественности.

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В судебных документах, поданных в Высокий суд в феврале, компания AstraZeneca признала, что вакцина "в очень редких случаях может вызвать тромбоз с синдромом тромбоцитопении".

Данный побочный эффект Vaxzevria связывают с как минимум 81 случаями смертельного исхода в Великобритании, а также с сотнями серьезных травм. В Высоком суде против AstraZeneca подали иск более 50 предполагаемых жертв и скорбящих родственников. Однако компания настаивает на том, что решение об отзыве вакцины не связано с судебным делом или побочным действием:

"Мы невероятно гордимся той ролью, которую Vaxzevria сыграла в прекращении глобальной пандемии. По независимым оценкам, только за первый год применения было спасено более 6,5 млн жизней", - говорится в заявлении AstraZeneca.

"Не настолько безопасен, как люди имели право ожидать", - адвокаты истцов

Компания отзовет разрешения на продажу вакцины во всех странах мира, в которых есть одобрение регулирующих органов, при этом в США препарат не был одобрен. "Мы будем сотрудничать с регулирующими органами по всему миру, чтобы инициировать отзыв регистрационных удостоверений для вакцины, где в будущем не ожидается коммерческого спроса на нее", - отмечают в компании.

Руководитель отдела вакцин Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил: "Разрешение на вакцину против Covid Vaxzevria от AstraZeneca будет отозвано, и этот процесс уже запущен. Это соответствует ожиданиям, уже не используемые и обновленные вакцины будут изъяты из обращения".

Адвокаты истцов в деле Высокого суда утверждают, что препарат вызвал иммунную тромбоцитопению и тромбоз, называя такой побочный эффект не настолько безопасным, как люди имели право ожидать. Ведь компания AstraZeneca всегда настаивала на том, что безопасность пациентов является их высшим приоритетом.

Однако в AstraZeneca уверенно заявляют: "На основе данных клинических испытаний и реальных данных постоянно доказывается, что вакцина AstraZeneca-Oxford имеет приемлемый профиль безопасности".

Решение об отзыве вакцины - важный регуляторный шаг

Британка Кейт Скотт, муж которой получил необратимую черепно-мозговую травму после прививки одна из первых в Великобритании подала судебный иск на компанию AstraZeneca. "Вакцина AstraZeneca от Covid больше не используется в Великобритании и Европе, и скоро во всем остальном мире. Это означает, что никто больше не пострадает от этой ужасной неблагоприятной реакции", - отмечает Скотт.

"Они говорят, что это делается по коммерческим причинам, но, возможно, это больше не может рассматриваться как то, что находится в пределах приемлемых параметров безопасности: ведь только в Великобритании зарегистрировано 445 пострадавших, 81 из которых со смертельным исходом", - утверждает женщина.

Партнер юридической фирмы Leigh Day Сара Мур, которая занимается судебными исками пострадавших, отмечает: "Все, кто перенес тяжелую утрату или серьезные травмы в результате применения вакцины AstraZeneca, будут приветствовать решение об отзыве регистрационного удостоверения и прекращение использования вакцины AstraZeneca в ЕС".

По словам Мур, это важный регуляторный шаг, но клиенты по-прежнему остаются без справедливой компенсации. "Мы продолжим бороться за компенсацию, необходимую нашим клиентам, и проводить кампанию за реформу схемы оплаты ущерба от вакцин", - добавляет юрист.

Пострадавшие от вакцины AstraZeneca в Великобритании уже получили выплаты от правительства. Однако это решение вызвало недовольство у пострадавших побудило многих подать отдельные гражданские иски против компании AstraZeneca, которая в свою очередь их оспаривает.