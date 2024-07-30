Белоцерковский марафон 2024 года: поддержка спорта и благотворительность для военных

При поддержке фармацевтической компании Biopharma 6 октября 2024 г. состоится спортивное мероприятие "Белоцерковский благотворительный марафон" в г. Белая Церковь. Организаторы ивента из общественной организации "РАН-АП НЭЙШН" предлагают всем желающим зарегистрироваться на марафон уже сейчас.

При регистрации участники могут выбрать одну из пяти дистанций, каждая из которых стоит отдельную сумму денег. Все средства, вырученные на марафоне, будут направлены на помощь для восстановления военных в реабилитационном центре "Титановые".

Кроме фармацевтической компании Biopharma , мероприятие поддержали еще несколько украинских компаний – производитель тормозных изделий Tribo, деревообрабатывающая компания МББ и общественная организация "Фартлек".

Видео дня

Спортивная мотивация и благотворительность

Организаторы надеются, что спортивное мероприятие "Белоцерковский марафон 2024", который стартует 6 октября 2024 г., станет хорошей мотивацией для поддержки спортивной формы спортсменов-любителей. Забег будет проходить по улицам Белой Церкви на разные дистанции для участников любого уровня подготовки.

По словам организаторов и спонсоров мероприятия, основная цель подобных спортивных ивентов в условиях войны - благотворительный сбор средств для помощи военным, которые ныне проходят лечение.

Поскольку предварительно планируют собрать 200 тыс. грн., организаторы распределили 5 отдельных благотворительных дистанций за разные донаты:

Марафон за донат 1000 грн;

Полумарафон за донат 900 грн;

10,6 км за донат 800 грн;

5,3 км за донат 700 грн;

Корпоративная эстафета за донат 8000 грн.

Что включает стартовый набор к марафону?

После регистрации и оплаты марафона каждый участник гарантированно получит стартовый набор к марафону:

стартовый номер участника с именем;

медаль финишера;

электронный чип для регистрации результата;

карта маршрута;

раздевалки и камеры хранения;

пункты гидратации и питания;

подарки от спонсоров.

Какие услуги предлагают участникам во время забега?

Во время мероприятия участники могут поддерживать себя на пунктах гидратации и питания, где можно подкрепиться снеками и водой. Также будут доступны услуги массажа от профессионального массажиста. Организаторы позаботились и о медицинской поддержке: во время марафона будет дежурить автомобиль неотложной помощи. Также предусмотрены медицинские консультации и сопровождение участников.

Организаторы обращают внимание на то, что сумма, перечисленная плательщиком для регистрации участия в Белоцерковском благотворительном марафоне, возврату не подлежит. Все средства будут использованы в благотворительных целях для реабилитации воинов ВСУ. Поэтому все желающие могут поддержать мероприятие регистрацией.