Берингер Ингельхайм отчитывается о значительном росте в 2023 году

Объем продаж в секторе Здоровье людей увеличился на 10,3%* и составил 20,8 млрд евро, основными драйверами роста стали Джардинс и Офев

Продажи в секторе Здоровья животных (Animal Health) выросли на 6,9 %* и достигли 4,7 млрд евро благодаря внедрению новых продуктов

Расходы на научные исследования и разработки (R&D) выросли на 14,2% и составили 5,8 млрд евро

Сегодня компания "Берингер Ингельхайм" (Boehringer Ingelheim) сообщила о существенном расширении своего портфеля в 2023 году, поскольку ключевые исследования по важным направлениям развиваются в соответствии с планом. Инвестиции в научные исследования и разработки (R&D) выросли на 14,2% и составили 5,8 млрд. евро. Доля инвестиций в R&D составила значительные 22,5% от чистого дохода. Чистый объем продаж группы увеличился на 9,7% и составил 25,6 млрд евро в 2023 году благодаря росту на 10,3% в секторе Здоровья людей и на 6,9% в секторе Здоровья животных. Оба бизнес-направления опережают свои рынки.

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В 2023 году регуляторные органы предоставили пять дополнительных ускоренных регистраций FDA и одну регистрацию прорывной терапии FDA в США, а также одно одобрение схемы EMA PRIME в Европе. Компания активно работает над терапевтическими исследованиями в области сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний, онкологии, респираторных заболеваний, иммунологии, психического здоровья и здоровья сетчатки, является новатором в разработке прорывных методов лечения в сферах с высоким уровнем неудовлетворенности потребностей пациентов .

"Мне приятно видеть, насколько сбалансирован и стабилен наш портфель сегодня", – отметил председатель правления Губертус фон Баумбах. "Мы нацелены ускорить разработку нашего ряда новых методов лечения и сделать их доступными для пациентов самым эффективным и быстрым способом. При этом наша миссия – не только помогать пациентам, но и способствовать тому, чтобы системы здравоохранения становились более справедливыми и качественными".

Портфель Здоровье людей продемонстрировал уверенный рост

Препарат Джардинс®, используемый для лечения диабета 2 типа и сердечной недостаточности, продолжил свою мощную динамику в 2023 году: продажи выросли на 31,0% и составили 7,4 млрд евро. Продажи Офев®, лекарственного средства для лечения пациентов с идиопатическим легочным фиброзом и некоторыми фиброзирующими интерстициальными заболеваниями легких, выросли на 12,8%* и составили 3,5 млрд евро.

Джардинс также получил регуляторное одобрение в Украине, Европе и США по третьему показанию – лечение хронической болезни почек.

По оценкам, около 850 миллионов человек в мире страдают этой хронической болезнью. Теперь Джардинс потенциально может помочь в лечении сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний у более 1 миллиарда человек.

Поддержка высокого уровня инвестиций в исследования и разработки в секторе Здоровье людей

Исследования соединений в портфеле на поздних стадиях в области онкологии, сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний, психического здоровья значительно ускорились. Бригимадлин сделал значительный прогресс в ключевом исследовании лечения дедифференцированной липосаркомы, редкой разновидности рака с ограниченными возможностями лечения. Клиническое развитие зонгертиниба было ускорено на основе ранних положительных клинических данных. Сурводутид показал революционные результаты в фазе исследования II при заболевании печени, а именно стеатогепатита, связанного с метаболической дисфукцией, и также перешел в фазу III исследования при ожирении.

Инвестиции в исследования и разработки в секторе "Здоровье людей" выросли до 5,2 млрд евро в 2023 году, что составляет 25,1% от чистых продаж в секторе "Здоровье людей" (20,8 млрд евро). Кроме того, компания "Берингер Ингельхайм" также увеличила свои инвестиции в цифровые технологии и ИТ для исследования и разработки, чтобы воспользоваться новыми возможностями, включая использование искусственного интеллекта.

"Наши инвестиции в 2023 году ставят нас в число крупнейших инвесторов в научно-исследовательскую деятельность в отрасли", – отметил Михаэль Шмельмер, член правления, ответственный за финансы и групповые функции, – "Мы стремимся поддерживать высокий уровень инвестиций, чтобы обеспечить более быстрый доступ пациентов к инновациям по всем нашим направлениям разработки. Более 53 500 наших сотрудников знают, что каждый наш рабочий день может реально изменить жизнь пациентов".

Сектор Здоровье животных: значительный рост благодаря запуску новых продуктов

Благодаря росту чистого дохода на 6,9%* (до 4,7 млрд евро) в 2023 году подразделение Здоровья животных укрепило свою рыночную долю в сегментах домашних животных, лошадей и крупного рогатого скота. Рост был вызван увеличением спроса на широкий ассортимент продукции, включая средства от паразитов, терапевтические препараты и вакцины для домашних животных. Продажи жевательных таблеток для защиты собак от блох и клещей NEXGARD® и одновременно крупнейшего продукта компании в портфеле сектора Здоровья животных выросли на 17,2%* - до 1,2 млрд евро.

В 2023 году "Берингер Ингельхайм" выпустила четыре новых основных продукта: SENVELGO® для кошек с диабетом, NexGard® PLUS для защиты собак от блох, клещей, аскарид и стежковых гельминтов, сердечных нематод, NexGard® COMBO, который предназначен для борьбы и профилактики блохами, клещами и гельминтиами у кошек, а также FRONTPRO®, отпускаемые без рецепта жевательные таблетки для борьбы с блохами и клещами у собак. Все новые продукты способствовали росту продаж.

Постоянно высокие капиталовложения

В целях поддержки роста компании, в прошлом году было объявлено о 5-летнем плане капиталовложений на сумму 7 миллиардов евро. В 2023 году, в рамках этой программы капиталовложения достигли 1,2 млрд евро. Среди крупных инвестиций в Германии – завод химических инноваций и электростанция на биомассе в Ингельхайме, а также Центр разработки биологических препаратов в Биберах. За последние пять лет капиталовложения компании достигли 6,0 млрд евро, из которых 2,9 млрд евро – только в Германии.

Устойчивое развитие

Компания Берингер Ингельхайм также продолжает развивать свою программу устойчивого развития и фокусироваться на равенстве доступа к медицинской помощи в тех сферах, где это будет иметь наибольшее значение для общества и окружающей среды.