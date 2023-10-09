Бездымные продукты вместо сигарет: меньше вреда для пациентов с ХОБЛ

Рак, сердечно-сосудистые заболевания и хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ) – длительное курение сигарет приводит к опасным заболеваниям, которые сокращают продолжительность и ухудшают качество жизни. По данным ученых, курение сигарет – основная причина ХОБЛ: заболеваний легких, вызывающих хроническое ограничение воздушного потока в дыхательных путях.

Многочисленные клинические исследования доказывают: новые табачные и электрические изделия без процесса горения могут быть менее вредны для пациентов с ХОБЛ. Почему, по мнению исследователей, отказ от обычных сигарет в пользу систем нагрева табака может стать преимуществом для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких?

ХОБЛ: заболевание "профессиональных" курильщиков

Хроническое обструктивное заболевание легких – это общий термин, объединяющий заболевания, препятствующие прохождению воздуха дыхательными путями. К ним относятся эмфизема и хронический бронхит, характеризующиеся респираторными симптомами, ограничением воздушного потока и воспалением дыхательных путей.

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ХОБЛ является одной из основных причин заболеваемости и смертности в мире, причиной которой ученые называют курение сигарет.

По данным ВОЗ, хроническое обструктивное заболевание легких занимает третье место среди причин смертности после ишемической болезни сердца и инсульта.

У курильщиков сигарет в 13 раз выше риск смертности из-за ХОБЛ. Около 80-90% пациентов с этим диагнозом курят или курили. Ежегодно более 3 млн человек умирают из-за ХОБЛ.

Длительное курение сигарет только усиливает симптомы ХОБЛ, провоцируя воспаление и окислительный стресс. Чтобы остановить развитие заболевания у пациентов всех возрастов, в первую очередь нужно полностью отказаться от курения, – говорят ученые.

Многочисленные исследования показывают: примерно половина курильщиков из ХОБЛ пытались бросить курить в течение последнего года. При этом только 20% пациентов могут успешно избавиться от этой привычки в течение года. Большинство курильщиков через некоторое время снова возвращается к курению. Такая статистика говорит лишь об одном: опытным курильщикам с болезнями легких нужна менее вредная альтернатива, потому что полный отказ от сигарет – не всегда действенный "выход".

Как сигаретный дым усиливает заболевание легких?

Вредные и потенциально вредные вещества, образующиеся при сжигании табака, ученые называют основной причиной заболеваний и смертности, связанных с курением. Воспламененная сигарета высвобождает сложную смесь твердых и газообразных частиц, более 6000 химических веществ, около 100 из которых исследователи относят к потенциально вредным веществам.

Опасные окислители, полициклические ароматические углеводороды, тяжелые металлы и угарный газ откладываются на всех дыхательных органах, вызывая окислительный стресс, воспаление и нарушение механизмов защиты легких.

При длительном курении эти вещества оседают в организме и вызывают изменения в дыхательных путях и альвеолярных клетках, что отрицательно сказывается на общей легочной функции и способствует развитию ХОБЛ. Самые распространенные симптомы – одышка, увеличение выделения мокроты или слизи и хронический кашель.

Бесдымные продукты: менее вредна альтернатива для пациентов с ХОБЛ

Врачи рекомендуют пациентам с хронической обструктивной болезнью легких полностью отказаться от табака. Однако большинство "профессиональных" курильщиков не готовы отказываться от ритуала курения и никотина. Именно поэтому научно-технические достижения способствовали разработке инновационных бездымных продуктов, которые могут быть менее вредны по сравнению с сигаретами.

бездымные продукты могут помочь пациентам с опасными заболеваниями легких не только продлить жизнь, но и существенно улучшить ее качество.

Электронные сигареты и системы нагрева табака (СНО) – самые популярные бездымные продукты. Электронные сигареты функционируют по принципу испарения специального аэрозоля при вдыхании, а в СНО табак нагревается, однако не сжигается.

Поскольку процесс горения табака в этих продуктах отсутствует , аэрозоль СНО содержит меньше вредных веществ, чем сигаретный дым.