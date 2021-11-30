'Биофарма' как пример успешного фармпроизводства в Украине

Биофарма (Biopharma) – украинская компания, специализирующаяся на разработке и производстве иммунобиологических препаратов из плазмы крови. Эти лекарства используются при первичных и вторичных иммунодефицитах в качестве заместительной терапии с целью профилактики инфекций, а также при некоторых неврологических и аутоиммунных болезнях.

Совладельцами Биофармы являются два предпринимателя-промышленника – Константин Ефименко и Василий Хмельницкий. За время развития – около 10 лет, в проект инвестировано примерно $150 млн, что позволило создавать качественный продукт. Недавно на своей странице в ФБ Василий Хмельницкий поделился достижениями компании и видением перспектив.

Сейчас Biopharma – единственное производство препаратов плазмы в Украине. Оборот компании составляет $75 млн. Мировой рынок большой – $29 млрд, и он имеет тенденцию к росту. Ежегодно заготавливается примерно 60 млн литров плазмы крови. Если перевести этот объем, он составит около 20 олимпийских плавательных бассейнов. 75% мирового объема плазмы заготавливает США.

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Еще недавно Biopharma занимала последнее место из 13 существующих в мире компаний, которые занимаются изготовлением препаратов из плазмы. Не так давно Биофарма обогнала одного из производителей, и есть вероятность, что до конца года поднимется еще на несколько позиций. В планах – в течение пяти лет войти в шестерку мировых лидеров, и на сегодняшний день для этого есть все необходимые ресурсы.

Площадь завода составляет 5 000 кв. м. Всего в Biopharma работает 286 специалистов. Средняя зарплата персонала – примерно $1500, она увеличится до $2000 после завершения обучения. Это является наглядным примером того, что производство является главным драйвером для экономики страны.

Biopharma – современное высокотехнологичное производство. В обслуживании оборудования, работающего круглосуточно, занято примерно 40 специалистов, в задачу которых входит контроль процессов.

Помимо нового завода сейчас ведется строительство нового лабораторного корпуса. Там планируется разместить несколько лабораторий, а один из этажей хотят отвести под коворкинг для химиков и биологов.