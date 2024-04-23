''Биофарма'' спасает жизнь: инновационный украинский завод производит уникальные лекарства из плазмы крови

Современный, технологический завод "Биофарма" - единственное предприятие в Украине и Восточной Европе, которое производит препараты из донорской плазмы, развивая сеть современных донорских плазмацентров в украинских городах. Завод производит лекарства из плазмы донорской крови – уникального материала, содержащего ценные белки и антитела.

Медикаменты из плазмы крови могут спасать жизнь людей даже в самых критических состояниях – при кровотечениях, тяжёлых ранениях, гемофилии, иммунодефиците, неврологических, инфекционных и аутоиммунных заболеваниях. Создание инновационных центров донорства плазмы крови и производство редких, эффективных препаратов – это инициатива, которая имеет неоценимое значение сегодня, когда в нашей стране идёт война.

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Инновации, сверхсовременные технологии "Биофарма": тонкости производства

Постоянные доноры уже хорошо знают, что в центрах Biopharma Plasma процедура донации абсолютно безболезненна, безопасна и длится не больше часа. Здесь проверяют здоровье доноров по десяткам параметров, тестируя их кровь на наличие ВИЧ и гепатитов. Компания предлагает инновационные и безопасные технологии, которые делают процедуру комфортной.

Плазмацентры Biopharma Plasma расположены в нескольких регионах Украины. Киев, Каменское, Днепр, Харьков, Сумы, Конотоп, Шостка, Хмельницкий и Черкассы – города, где можно стать донором. Для этого достаточно записаться на приём в режиме онлайн или прийти в порядке живой очереди и соблюдать несколько дней здоровой диеты.

Компания предлагает донорам бесплатный скрининг ПЦР на наличие ВИЧ, гепатитов В, С, общий анализ крови, а также бесплатную консультацию врача-терапевта.

Полученная донорская плазма замораживается с помощью специального оборудования и хранится в карантине несколько месяцев при температуре -70 °C, а уже затем отправляется на завод. Замороженную плазму на заводе снова тестируют на наличие инфекций и вирусов, а после размораживания снова тестируют.

После этого на заводе специалисты выделяют из плазмы нужные белки – альбумины и иммуноглобулины. Следующий этап – это очистка, далее – концентрирование. Затем все сырье проходит стадию вирусной инактивации и только после этого разливается во флаконы.

Препараты из донорской плазмы спасают жизнь

Плазма крови содержит белки и свёртывающие вещества, которые способствуют заживлению повреждённых кровеносных сосудов и остановке кровотечений. Препараты из донорской плазмы помогают спасать жизнь раненых, онкобольных, пациентов с хроническими гепатитами и сложными кровотечениями.

Инновационный, технологический завод "Биофарма" - единственный производитель в Украине и Восточной Европе, который разрабатывает и производит эффективные, качественные и действенные препараты из донорской плазмы.

В настоящее время завод "Биофарма" производит:

факторы коагуляции – жизненно необходимые препараты для больных гемофилией;

альбумины – препараты для восстановления и поддержания объёма циркуляции крови при травмах и операциях;

иммуноглобулины - белки крови, которые применяются в современной медицине для усиления способности организма сопротивляться болезням.

Кроме этого, компания "Биофарма" едва ли не единственная в Украине, которая создаёт всеукраинское донорское сообщество, поддерживая социально важную идею - спасать жизнь людей в сложные времена. В настоящее время ни в одной стране мира нет полноценных заменителей донорской крови. Лишь добровольная сдача крови может помочь тем, кому она жизненно необходима.

Мощный, инновационный завод "Биофарма", оснащённый сверхсовременным оборудованием мирового уровня, разрабатывает технологически сложные медикаменты как для поддержания здоровья, так и для пациентов, нуждающихся в экстренных ситуациях: в реанимациях, во время интенсивной терапии, при заболеваниях крови и ряде онкологических заболеваний.

Создавая и поддерживая донорское движение по всей стране, разрабатывая жизненно необходимые, инновационные препараты из плазмы крови, производитель "Биофарма" занимает одно из самых почётных мест в Европе как успешная, современная фармацевтическая компания.