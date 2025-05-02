Биофарма в Ужгороде: ищем таланты для будущего

🔬 Фармацевтическая компания BioPharma продолжает инвестировать в развитие медицинской инфраструктуры Украины даже в условиях войны. На этот раз — через участие в Ярмарке вакансий в Ужгороде, которая стала платформой для диалога с будущими специалистами, партнерами и местным сообществом.

Зачем мы здесь?

Цель проста и амбициозна — найти новых специалистов для нашего завода фракционирования плазмы человека, который уже возводится в Ужгороде. Это будет второе предприятие такого масштаба в Украине и Восточной Европе, и здесь будут создавать препараты, спасающие жизнь.

👉 Наш первый завод в Белой Церкви уже обеспечивает критические потребности системы здравоохранения. Но война изменила реальность – спрос на лекарства из плазмы вырос, и мы не можем ждать. Новое производство – это ответ на вызовы времени и стратегия сохранения стабильности критической инфраструктуры.

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Что ищем?

Мы встретили множество талантливых людей — ужгородцев и внутренне перемещенных лиц, заинтересованных в стабильной работе в компании, меняющей будущее фармацевтики.

Открыты вакансии на:

инженерные и технические должности : электричества, слесари, сервисная служба;

: электричества, слесари, сервисная служба; логистическое направление : начальник склада, работники склада;

: начальник склада, работники склада; лабораторные специальности : биологи, химики, специалисты по контролю качества;

: биологи, химики, специалисты по контролю качества; а также формируем кадровый резерв для производства.

Да, мы чувствуем кадровый голод. Но еще больше мы чувствуем жажду людей быть частью чего-то великого. И BioPharma готова дать этот шанс.

Совместные цели - совместное действие

В рамках мероприятия состоялась дискуссия по теме: "Синергия образования и рынка труда: партнерство для формирования трудового потенциала, развития экономики и привлечения инвестиций в область".

Вместе с представителями Ужгородского национального университета обсудили важность подготовки специалистов новой эпохи: с практическими навыками, критическим мышлением и пониманием фармреальности. Это не только о производстве — это о создании карьерного будущего в Украине.

Благодарность тем, кто создает условия

Мы искренне благодарны госпоже Эльвире Лесишин, начальнику управления регионального развития Закарпатской ОВА, за высокий уровень организации события. Именно такие инициативы доказывают: даже в трудные времена Украина может быть страной возможностей и для бизнеса, и для людей.

Будущее не ждет. Его нужно создавать. И мы ищем тех, кто готов это делать вместе с BioPharma.