"Компания "Бионорика" является одним из ведущих мировых производителей лекарственных средств растительного происхождения. Наша цель состоит в том, чтобы сделать медицину более естественной. Для этого мы объединяем современные исследования в сфере фармакологии и целебную силу растений".

Эта компания радует нас своей продукцией более 80 лет, которая, как известно, хорошо переносится. Особое место среди "натурального разнообразия" занимает препарат Синупрет, который предназначается для лечения насморка и синусита. Этот чудо-препарат в форме сиропа и таблеток стал даже лидером продаж в 2013-2015 годах. Одним словом, лекарство работает.

Спустя 65 лет после изобретения Синупрета, кому-то в голову пришла гениальная мысль "проверить документы". Это было в далеком 2006 году, когда вышла спонсорская статья с положительными результатами. Правда, было отмечено, что эффективность препарата выше, если его применять в сочетании с антибактериальными средствами.

Результаты первого обзора исследований оказались не столь положительными для производителя. В работе подробно разобраны шесть исследований Синупрета, в которых отсутствует статистическая достоверность результатов.

В 2016 году было точно известно только одно – чтобы делать выводы об эффективности, нужно проводить дальнейшие клинические исследования. Следующие 2017 и 2018 годы были не менее трудными для бионорики: нет доказательств эффективности синупрета при лечении отита и чтобы его рекомендовать пациенту, необходимо проводить большие качественные клинические исследования.

В результате определить его эффективность так и не удалось. Все статьи были написаны германцами, а производитель щедро спонсировал клинические исследования. Даже если не продавать лекарства в стране изготовителя, можно найти рынки с более благоприятными условиями, где не слышали о доказательной медицине.