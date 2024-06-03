'БиоШкола' – уникальный проект в Украине, основанный компанией Biopharma

Иммунобиологическая фармацевтическая компания Biopharma инвестировала более $2,5 млн в уникальный образовательный проект "БиоШкола". Сюда на обучение приглашают лишь избранных – талантливых учеников, призеров Всеукраинской олимпиады по химии и биологии. Просторное помещение, сверхсовременное оборудование, высокопрофессиональные преподаватели и наставники - у юных исследователей есть все условия для саморазвития и получения новых знаний и умений.

Президент компании Biopharma Константин Ефименко уверен: подобные проекты крайне важны для интереса молодежи к построению карьеры в области современных биотехнологий. Ведь "БиоШкола" обеспечивает многоуровневую систему подготовки специалистов и ученых, которые в дальнейшем смогут создавать инновационные технологии и продукты, влияя на экономику и имидж Украины в мире.

"БиоШкола"– первый шаг в разработке стартапов мирового уровня

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Аргументируя социальную и экономическую ценность образовательного стартапа "БиоШкола", господин Ефименко делится убедительными цифрами, отмечая, что почти 3% ВВП мировой экономики за 2022 год составляет сфера биотехнологий. По его расчетам, это составляет около $2 трлн 940 млрд. В ближайшие 10 лет данный рынок вырастет вдвое и составит $6 трлн, – уверен Ефименко:

"Сравните это со $160 млрд ВВП Украины за 2022 год – и вы поймете, насколько перспективно развитие биотехнологического кластера украинской экономики", –отмечает президент Biopharma.

Будучи в поисках объектов для инвестирования с партнерами, Ефименко убедился: в Украине биотехнологические предприятия можно пересчитать по пальцам одной руки, поэтому их следует создавать самостоятельно. Для реализации инновационных проектов недостаточно быть отличником в школе по биологии и химии, – отмечает Ефименко.

"Здесь нужны настоящие таланты – победители международных олимпиад, турниров по биологии, которые получили хорошее профессиональное образование и имеют высокую мотивацию запускать стартапы мирового уровня именно в Украине", – говорит он.

От олимпиады до инновационного образования: выбирают лучших

Компания Biopharma стала главным спонсором Всеукраинской олимпиады по биологии. Лучших учеников – победителей 4-го этапа олимпиады пригласили на обучение в новой "БиоШколе", расположенной в г. Белая Церковь. Учебу планируют начать 5 августа 2024 года.

Более 10 преподавателей будут помогать самым одаренным ученикам 8-10 классов глубже изучать биологию. Практические и групповые занятия будут проводиться в специально оборудованном помещении в новом лабораторном корпусе компании. Первый этап обучения продлится 3 недели.

Второй теоретический курс начнется с сентября, который будет включать онлайн-лекции по: биохимии, молекулярной биологии, микробиологии, генетики, основ эволюции, анатомии и физиологии растений и животных, этологии, цитологии и гистологии.

Учебный курс разработан на базе программы международных олимпиад и дисциплин, которые применяются в биотехнологических процессах.

По словам Ефименко, обучение в "БиоШколе", включая репетиторские занятия, полностью бесплатны. Компания также хочет ввести американский трехтомный учебник по биологии, по которому учатся во всем мире.

"Инновационность проекта в том, что мы пытаемся соединить теоретическую и современную практическую биологию. Мы хотим, чтобы талантливые ученики имели возможность получить уникальный опыт работы с современным профессиональным оборудованием и основательную теоретическую подготовку", – отмечает кандидат биологических наук и руководитель проекта "БиоШкола" Надежда Осипчук.

Стартапы, меняющие мир

Компания Precí – показательный пример успешного стартапа, которого в свое время поддержала Biopharma. Партнером Константина Ефименко стал бывший победитель международной олимпиады по химии Антон Ганопольский.

Precí стала разработчиком ценного препарата – гепатоцитов печени человека, которым заинтересовались всемирно известные фармкомпании из Франции, Нидерландов, Великобритании, США, Индии и Китая.

В 2022 году продукт принес компании $980 000 прибыли, которая, по прогнозам, может вырасти до $5 млн в 2024 г. В настоящее время Precí заканчивают работу над двумя не менее успешными, революционными препаратами.

Подобных проектов в Украине может быть много при наличии талантливых ученых, способных их генерировать. Таких людей нужно искать, поддерживать и популяризировать их работу, – отмечает Ефименко. Основатель "БиоШколы" верит, что проект сможет изменить будущее Украины, поддержав генерацию молодых и одаренных ученых.