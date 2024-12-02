БО '100% Жизнь' провела масштабную акцию ко Всемирному дню борьбы со СПИДом: 'ВИЧ - это запятая, а не точка'

29 ноября у мемориала "Красная лента" в Киеве состоялась масштабная акция, организованная БО "100% Жизнь" - крупнейшей пациентской организацией Украины. Мероприятие было посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечают 1 декабря, и прошел под лозунгом "ВИЧ - это запятая, а не точка".

Несмотря на вызовы, связанные с войной, организаторы отмечают: борьба с ВИЧ/СПИДом не прекращается, ведь жизнь продолжается.

Ключевые факты о ВИЧ в Украине

Да, Украина занимает одно из первых мест в европейском регионе по количеству людей, живущих с ВИЧ. Каждое третье ВИЧ-положительное лицо либо не знает о своем статусе, либо остается вне медицинского надзора, а значит, не принимает жизненно важное лечение — антиретровирусную терапию (АРВ-терапию), которая позволяет людям с ВИЧ жить полноценной жизнью. По оценкам, до начала полномасштабного вторжения в Украине проживало 244 877 человек с ВИЧ, из которых около 200 000 находились на подконтрольных Украине территориях.

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По состоянию на 1 октября 2024 г. на учете в медицинских учреждениях, осуществляющих надзор за людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ), состоят 147 599 человек. Из них 118529 человек получают нужную АРВ-терапию. Для сравнения, в 2009 году лечение получило только 15 871 пациент. Благодаря АРВ-терапии продолжительность и качество жизни ВИЧ-положительных людей значительно возрастают. Сегодня терапия позволяет жить таким людям так же долго и полноценно, как и людям без ВИЧ.

Дмитрий Шерембей, глава БО "100% Жизнь":

"Полномасштабная война создала беспрецедентные вызовы для системы здравоохранения, но благодаря поддержке международных партнеров нам не только удалось избежать дефицита лекарств для ВИЧ-положительных пациентов — мы и дальше предоставляем все необходимые сервисы для уязвимых категорий населения. Во времена, когда так много факторов, которые вне нашего контроля, знание своего ВИЧ-статуса является предпосылкой для контроля состояния собственного здоровья", - говорит Дмитрий Шерембей, глава БО "100% Жизни ".

"На сегодняшний день ежегодно в Украине регистрируется около 11 тысяч новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, и поэтому проблема, как никогда, остается актуальной. Спасибо медикам и общественным организациям, которые ежедневно обеспечивают контроль, профилактику, своевременную диагностику и терапию, сохраняя жизнь и предотвращая передачу вируса от матери к ребенку", - отметил Михаил Рассада, генеральный директор Центра общественного здоровья Украины.

Матиас Шмалле, координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине, добавил: "Несмотря на огромные вызовы, которые принесла война, Украина демонстрирует чрезвычайную силу и преданность в развитии ответа на ВИЧ. В этот Всемирный день борьбы со СПИДом ООН подтверждает свою готовность поддерживать Украину в обеспечении доступа каждого человека, особенно тех, кто испытал перемещение или сталкивается с маргинализацией, к жизненно важных услуг по лечению ВИЧ достойно и без дискриминации. для здоровья общества".

"Соединенные Штаты отданы своему давнему партнерству с украинским правительством и гражданским обществом, чтобы положить конец этой эпидемии. Чрезвычайный план президента США по помощи больным СПИДом — наша программа PEPFAR — оказал важную поддержку, которая помогла десяткам тысяч людей, живущих с ВИЧ, получить жизненно необходимую помощь. Сегодня, когда мы размышляем о жизни, на которые повлиял. ВИЧ, возьмем также на себя обязательство устранить пробелы, обостренные войной PEPFAR, остается вашим непоколебимым партнером, предоставляя ресурсы, техническую помощь и солидарность. Джонсон, Главный Координатор программ помощи (Посольство США в Украине )

БО "100% Жизнь" - проводник перемен

Организация, работающая с 2001 года, остается ключевым партнером государства по внедрению медицинских реформ и реализации программ Глобального фонда и USAID. В 2023 году более 500 000 украинцев получили помощь от БО "100% Жизнь", из которых около 30 000 - это люди, живущие с ВИЧ.

К акции присоединились представители Минздрава, Центра общественного здоровья, ЮНЭЙДС, USAID, PEPFAR, CDC, Альянса общественного здоровья и Фонда Елены Пинчук.

Организаторы призывают украинцев не медлить со знанием своего ВИЧ-статуса, ведь своевременное лечение спасает жизнь.

Справка об эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине (по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины):

Украина занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-положительных лиц.

Каждый третий ВИЧ-положительный человек до сих пор либо не знает свой ВИЧ-статус, либо остается вне медицинского надзора и, соответственно, не получает лечение (АРВ-терапию).

По оценочным данным, до полномасштабного вторжения в Украину проживало 244 877 человек с ВИЧ (в частности, 200 000 человек на подконтрольных Украине территориях).

(в частности, 200 000 человек на подконтрольных Украине территориях). По состоянию на 1 октября 2024 года 147 599 человек состоят на учете в учреждениях здравоохранения, осуществляющих медицинское наблюдение за ЛЖВ.

года 147 599 человек состоят на учете в учреждениях здравоохранения, осуществляющих медицинское наблюдение за ЛЖВ. По состоянию на 1 октября 2024 118 529 ВИЧ-позитивных украинцев получают лечение АРВ-терапией (тогда как еще в 2009 году - 15 871 человек). Терапия позволяет людям с ВИЧ жить.

После начала полномасштабной войны в Украине возник риск катастрофического дефицита лекарства для пациентов с ВИЧ, ведь в конце февраля 2022 года в Украине лекарства остались на несколько недель.

По экстренному запросу Центра общественного здоровья и крупнейшей пациентской организации БО "100% Жизнь" по поводу закупки лекарств программа PEPFAR инвестировала 13 миллионов долларов.

Команда крупнейшей пациентской организации "100% Жизни" совершила логистическое чудо, доставив в Украину 209 600 трехмесячных курсов АРВ-терапии во все регионы страны, что обеспечило непрерывное лечение всех пациентов с ВИЧ в Украине.

Несмотря на войну, в Украине доступны опции пройти тестирование на ВИЧ своего семейного врача или инфекциониста на базе общественных организаций. Тестирование на ВИЧ в Украине бесплатно.

Напоминаем, что основным путем передачи ВИЧ остается половой — 68,3 % (преимущественно из-за гетеросексуальных контактов).

Своевременная диагностика ВИЧ-статуса и начало лечения гарантируют долгую и полноценную жизнь.