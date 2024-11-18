Больница 'Феофания' получила инновационное эндоскопическое оборудование

Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами получила современное эндоскопическое оборудование на общую сумму 70,2 млн. грн.

Оборудование было приобретено Медицинскими закупками Украины (МЗУ) по заказу Министерства здравоохранения Украины (МОЗ).

Это современные эндоскопические комплекты высокого разрешения для различных типов диагностических и лечебных процедур, применение которых способствует ранней диагностике и позволяет проводить определенные лечебные процедуры прямо во время осмотра.

Их ключевые особенности и преимущества для диагностики включают высокое разрешение, что значительно повышает точность обследования и позволяет выявить малейшие отклонения еще на ранней стадии заболевания, а также специализацию под различные типы обследований организма, таких как колоноскопию, энтероскопию, гастроскопию, дуоденоскопию, . Они, в частности исследуют толстый. кишечник, тонкий кишечник, пищевод, желудок и верхняя часть двенадцатиперстной кишки и желчные протоки, а также поджелудочную железу.

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В частности, речь о таком оборудовании высокого разрешения:

Эндоскопический комплект с возможностью колоноскопии и энтероскопии;

Эндоскопический комплект с возможностью гастроскопии, дуоденоскопии и эндосонографии;

Эндоскопический комплект с возможностью проведения эндоскопии ультратонкими эндоскопами;

Эндоскопический комплект с возможностью проведения гастроскопии;

Эндоскопический комплект с возможностью колоноскопии.

К примеру, комплекты с ультратонкими эндоскопами позволяют проводить процедуры даже при сложных анатомических условиях. Это важно для тех пациентов, у которых стандартный эндоскоп может вызвать дискомфорт или травмирование.

Кроме того, среди технических характеристик комплектов с ультратонкими эндоскопами есть наличие системы искусственного интеллекта (CAD) для выявления полипов в кишечнике. Такая диагностика с использованием ИИ позволяет в режиме реального времени идентифицировать даже мелкие образования, которые могут быть предраковыми.

Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами имеет современное технологическое диагностическое оборудование и ежегодно оказывает помощь более 13 тысяч пациентам.