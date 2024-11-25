Больницы Украины получили современные МРТ

Черновцы, Ивано-Франковск и Вознесенск получили современные магнитно-резонансные томографы.

Магнитно-резонансный томограф (МРТ) с напряженностью магнитного поля 3 Тесла получила Ивано-Франковская областная клиническая больница, которую приобрели Медицинские закупки Украины (МЗУ) по заказу Министерства здравоохранения (МОЗ) в прошлом году. Производителем является компания Canon Medical System Corporation, Япония. Также Вознесенская многопрофильная больница и Черновицкая областная клиническая больница получили МРТ с мощностью 1,5 Тесла производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

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Аппараты МРТ обеих мощностей – это высокопольное оборудование, предназначенное для детальной визуализации внутренних органов и тканей организма благодаря качественным двумерным и трехмерным изображениям.

МРТ 1,5 Тесла считается золотым эталоном диагностики. Он специализируется на исследованиях центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, брюшной полости, малого таза, ортопедии, благодаря им можно проводить маммографические исследования.

Аппараты с мощностью 3 Тесла позволяют проводить спектрографию и трактографию, необходимые в нейрохирургии. В частности, это один из инновационных методов диагностики головного мозга, лимфатических узлов, нервных окончаний и других частей тела, требующих максимальной детализации. Благодаря исследованиям с такими аппаратами диагностики значительно легче выявить болезни еще в начале развития. А это очень важно для определения правильной тактики лечения пациентов.

В 2023 году МЗУ закупили 28 аппаратов МРТ: 22 единицы 1,5 Тесла и 6 аппаратов 3 Тесла. Из них 6 аппаратов мощности 1,5 Тесла и 2 аппарата с мощностью 3 Тесла уже поставлены в больницы Павлограда, Хмельницкого, Тернополя, Сум, Черновцов, Вознесенска, Днепра и Ивано-Франковска.