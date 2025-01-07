Больше доступных лекарств: программа пополнилась препаратами с 1 января 2025

С 1 января 2025 года вступил в силу дополнительный список лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по программе "Доступные лекарства". В первые дни врачи выписали по новым направлениям 711 е-рецептов, восемь – уже погашены в аптеках, имеющих договор с НСЗУ.

Дополнительный перечень включает 52 новых торговых названия лекарственных средств по следующим направлениям:

сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания (комбинации);

для лечения боли и оказания паллиативной помощи

для лечения болезней эндокринной системы

для лечения метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний

для лечения глаукомы

для лечения мигрени

для лечения заболеваний у детей

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"Несмотря на вызовы войны, мы сформировали собственный, хоть и непростой, однако уникальный опыт, и не отказались ни от одной цели по расширению программы реимбурсации. В 2024 году программа "Доступные лекарства" включала 589 торговых названий лекарственных средств и медизделий. В этом году мы добавили еще 52 препарата, учитывая потребности наших людей и вызовы военного времени.

Для людей с хроническими заболеваниями очень важно своевременно получать необходимые медикаменты. Именно поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы программа "Доступные лекарства" охватывала больше направлений и была доступна каждому", - говорит Наталья Гусак, глава НСЗУ.

Пациенты могут обратиться по электронному рецепту к семейному врачу, терапевту или педиатру.

Чтобы получить лекарство по программе реимбурсации "Доступное лекарство" нужно:

1. Обратиться к врачу первичной медицинской помощи

Врач выпишет электронный или бумажный рецепт на основе обследований и диагноза. В рецепте врач укажет международное непатентованное название препарата (МНН).

2. С рецептом можно обратиться в любую аптеку, вне зависимости от места регистрации. Главное условие – наличие договора по НСЗУ. Узнать такую аптеку можно по наклейке "Доступное лекарство".

Помните: срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.

3. Покажите рецепт работнику аптеки. Аптекарь предлагает имеющиеся препараты, содержащие нужное действующее вещество. А также сообщит, какой препарат полностью безвозмездный, а за который нужно доплатить. Стоимость лекарства аптеке возместит НСЗУ.

Найти ближайшую аптеку с договором с НСЗУ можно:

через дашборд на сайте НСО: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. В меню слева выберите населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.

через чат-бот "Спроси Гриця" https://t.me/SpytaiGrytsia_bot.

позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

В настоящее время в программу входит более 600 торговых названий лекарственных средств и медицинских изделий. Расширение программы происходит в рамках правительственной инициативы "Зимняя поддержка". Инициатива направлена на улучшение не только финансовой, но и территориальной доступности. Жители сел, прифронтовых и удаленных территорий могут получить лекарства Укрпочтой или в мобильных аптечных пунктах.

Программа реимбурсации "Доступное лекарство" позволяет украинцам получать лекарства против самых распространенных хронических болезней безвозмездно или с частичной доплатой. За пять лет она расширилась более чем в два раза и продолжает действовать в период военного положения. В общей сложности ею воспользовались почти 5 миллионов украинцев.

Полный перечень препаратов по их международным непатентованным названиям (МНН) доступен в постановлении КМУ "Некоторые вопросы доступности лекарственных средств, подлежащих реимбурсации в 2025 году": https://cutt.ly/UeCcBMAp.