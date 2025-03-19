"Вроде ничего не болит, зачем идти к врачу?"

"Нет времени на обследования, разберусь потом!"

"А вдруг что-то найдут? Лучше не проверяться…"

Если ты хоть раз так думал, ты не один. Многие откладывают поход к врачу до появления симптомов, но профилактика всегда проще и дешевле, чем лечение. Современная медицина ориентирована на раннюю диагностику, ведь 80% болезней можно предотвратить, если выявить их на ранних стадиях. Какие обследования нужно проходить каждый год, чтобы контролировать здоровье?

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Общие анализы крови и мочи – базовый чек-ап организма

Анализы крови и мочи – это первая линия диагностики, которая показывает работу внутренних органов, уровень воспаления, состояние иммунитета, анемию, инфекции и риски диабета.

Какие анализы сдавать?

Общий анализ крови – показывает уровень гемоглобина, лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов и воспалительные процессы. Общий анализ мочи – помогает выявить проблемы с почками, мочевым пузырем, воспалительные процессы.

Биохимия крови:

Глюкоза – проверка на диабет.

– проверка на диабет. Холестерин (ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) – оценка риска атеросклероза.

– оценка риска атеросклероза. АЛТ, АСТ – проверка печени.

– проверка печени. Креатинин и мочевина – работа почек.

Как часто сдавать? 1 раз в год, при хронических заболеваниях – 2 раза в год.

Гормональный статус и обмен веществ

Гормоны управляют весом, энергией, настроением, либидо, обменом веществ и даже качеством сна. Их дисбаланс может привести к усталости, набору веса, тревожности, депрессии и другим проблемам.

Какие анализы сдавать?

Тиреотропный гормон (ТТГ), свободные Т3 и Т4 – проверка работы щитовидной железы.

Инсулин, глюкоза натощак, HOMA-IR – диагностика преддиабета и инсулинорезистентности.

Гликированный гемоглобин (HbA1c) – показывает уровень сахара за последние 3 месяца.

Витамин D (25-OH) – его дефицит повышает риск остеопороза, депрессии, слабости мышц.

Как часто сдавать? 1 раз в год, если есть нарушения – по назначению врача.

Проверка сердца и сосудов

Сердечно-сосудистые заболевания – причина №1 смертности в мире. Но 70% инфарктов и инсультов можно предотвратить, если следить за состоянием сосудов.

Какие обследования делать?

ЭКГ (электрокардиограмма) – выявляет аритмии, перегрузки сердца, ишемию.

– выявляет аритмии, перегрузки сердца, ишемию. УЗИ сердца (ЭХОКГ) – оценивает состояние клапанов и риск сердечной недостаточности.

– оценивает состояние клапанов и риск сердечной недостаточности. Мониторинг артериального давления – контроль гипертонии.

– контроль гипертонии. Допплерография сосудов шеи и головы (УЗДГ) – риск инсульта.

Исследование Circulation показало, что у 40% людей с гипертонией болезнь протекает бессимптомно, но выявляется при регулярных обследованиях.

Как часто делать? Раз в год, при гипертонии – чаще.

Онкоскрининг – ранняя диагностика рака

Многие виды онкологии не дают симптомов до поздних стадий, поэтому регулярный скрининг может спасти жизнь.

Какие обследования делать?

Маммография (женщинам после 40 лет) – выявляет рак груди.

– выявляет рак груди. ПАП-тест и ВПЧ-тест (женщинам от 25 лет) – диагностика рака шейки матки.

– диагностика рака шейки матки. ПСА-анализ (мужчинам от 40 лет) – маркер рака простаты.

– маркер рака простаты. Колоноскопия (после 45 лет) – скрининг рака кишечника.

– скрининг рака кишечника. КТ легких (курильщикам) – выявляет рак легких на ранней стадии.

Исследование American Cancer Society показало, что регулярная маммография снижает смертность от рака груди.

5. Обследование печени, почек и желудка

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – одна из самых распространенных болезней в мире, и она протекает бессимптомно (The Lancet Gastroenterology, 2022).

Какие обследования делать?

УЗИ печени, почек, поджелудочной железы – помогает выявить жировой гепатоз, камни, кисты.

– помогает выявить жировой гепатоз, камни, кисты. ФГДС (гастроскопия) – диагностика гастрита, язвы, хеликобактерной инфекции.

– диагностика гастрита, язвы, хеликобактерной инфекции. Кальпротектин в кале – маркер воспаления кишечника.

Как часто делать? Раз в год, гастроскопию – по показаниям.

Анализ на витамин D, железо и кальций

Дефицит витамина D увеличивает риск остеопороза, депрессии и проблем с иммунитетом.

Дефицит железа – причина хронической усталости.

Кальций необходим для здоровья костей.

Какие анализы сдавать?

Витамин D (25-ОН)

Ферритин, сывороточное железо

Кальций, фосфор, магний

Как часто сдавать? 1 раз в год.

Обязательные ежегодные обследования

Анализы крови и мочи – общий контроль здоровья. Гормоны и обмен веществ – щитовидка, инсулин, витамин D. Сердце и сосуды – ЭКГ, УЗИ сердца, холестерин. Онкоскрининг – по возрасту и факторам риска. Печень, почки, желудок – УЗИ, ФГДС.

Здоровье – это инвестиция, а не расход. Лучше проверить себя раз в год, чем лечить серьезные болезни.