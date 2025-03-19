Чек-лист здоровья: список нужных обследований на год
"Вроде ничего не болит, зачем идти к врачу?"
"Нет времени на обследования, разберусь потом!"
"А вдруг что-то найдут? Лучше не проверяться…"
Если ты хоть раз так думал, ты не один. Многие откладывают поход к врачу до появления симптомов, но профилактика всегда проще и дешевле, чем лечение. Современная медицина ориентирована на раннюю диагностику, ведь 80% болезней можно предотвратить, если выявить их на ранних стадиях. Какие обследования нужно проходить каждый год, чтобы контролировать здоровье?
Общие анализы крови и мочи – базовый чек-ап организма
Анализы крови и мочи – это первая линия диагностики, которая показывает работу внутренних органов, уровень воспаления, состояние иммунитета, анемию, инфекции и риски диабета.
Какие анализы сдавать?
Общий анализ крови – показывает уровень гемоглобина, лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов и воспалительные процессы. Общий анализ мочи – помогает выявить проблемы с почками, мочевым пузырем, воспалительные процессы.
Биохимия крови:
- Глюкоза – проверка на диабет.
- Холестерин (ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) – оценка риска атеросклероза.
- АЛТ, АСТ – проверка печени.
- Креатинин и мочевина – работа почек.
Как часто сдавать? 1 раз в год, при хронических заболеваниях – 2 раза в год.
Гормональный статус и обмен веществ
Гормоны управляют весом, энергией, настроением, либидо, обменом веществ и даже качеством сна. Их дисбаланс может привести к усталости, набору веса, тревожности, депрессии и другим проблемам.
Какие анализы сдавать?
- Тиреотропный гормон (ТТГ), свободные Т3 и Т4 – проверка работы щитовидной железы.
- Инсулин, глюкоза натощак, HOMA-IR – диагностика преддиабета и инсулинорезистентности.
- Гликированный гемоглобин (HbA1c) – показывает уровень сахара за последние 3 месяца.
- Витамин D (25-OH) – его дефицит повышает риск остеопороза, депрессии, слабости мышц.
Как часто сдавать? 1 раз в год, если есть нарушения – по назначению врача.
Проверка сердца и сосудов
Сердечно-сосудистые заболевания – причина №1 смертности в мире. Но 70% инфарктов и инсультов можно предотвратить, если следить за состоянием сосудов.
Какие обследования делать?
- ЭКГ (электрокардиограмма) – выявляет аритмии, перегрузки сердца, ишемию.
- УЗИ сердца (ЭХОКГ) – оценивает состояние клапанов и риск сердечной недостаточности.
- Мониторинг артериального давления – контроль гипертонии.
- Допплерография сосудов шеи и головы (УЗДГ) – риск инсульта.
Исследование Circulation показало, что у 40% людей с гипертонией болезнь протекает бессимптомно, но выявляется при регулярных обследованиях.
Как часто делать? Раз в год, при гипертонии – чаще.
Онкоскрининг – ранняя диагностика рака
Многие виды онкологии не дают симптомов до поздних стадий, поэтому регулярный скрининг может спасти жизнь.
Какие обследования делать?
- Маммография (женщинам после 40 лет) – выявляет рак груди.
- ПАП-тест и ВПЧ-тест (женщинам от 25 лет) – диагностика рака шейки матки.
- ПСА-анализ (мужчинам от 40 лет) – маркер рака простаты.
- Колоноскопия (после 45 лет) – скрининг рака кишечника.
- КТ легких (курильщикам) – выявляет рак легких на ранней стадии.
Исследование American Cancer Society показало, что регулярная маммография снижает смертность от рака груди.
5. Обследование печени, почек и желудка
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – одна из самых распространенных болезней в мире, и она протекает бессимптомно (The Lancet Gastroenterology, 2022).
Какие обследования делать?
- УЗИ печени, почек, поджелудочной железы – помогает выявить жировой гепатоз, камни, кисты.
- ФГДС (гастроскопия) – диагностика гастрита, язвы, хеликобактерной инфекции.
- Кальпротектин в кале – маркер воспаления кишечника.
Как часто делать? Раз в год, гастроскопию – по показаниям.
Анализ на витамин D, железо и кальций
- Дефицит витамина D увеличивает риск остеопороза, депрессии и проблем с иммунитетом.
- Дефицит железа – причина хронической усталости.
- Кальций необходим для здоровья костей.
Какие анализы сдавать?
- Витамин D (25-ОН)
- Ферритин, сывороточное железо
- Кальций, фосфор, магний
Как часто сдавать? 1 раз в год.
Обязательные ежегодные обследования
- Анализы крови и мочи – общий контроль здоровья.
- Гормоны и обмен веществ – щитовидка, инсулин, витамин D.
- Сердце и сосуды – ЭКГ, УЗИ сердца, холестерин.
- Онкоскрининг – по возрасту и факторам риска.
- Печень, почки, желудок – УЗИ, ФГДС.
Здоровье – это инвестиция, а не расход. Лучше проверить себя раз в год, чем лечить серьезные болезни.