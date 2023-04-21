Чому людям старшого віку важливо вакцинуватися проти COVID-19

Зі збільшенням віку у людей "накопичуються" проблеми зі здоров'ям, і починаються хронічні захворювання. Сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська пояснює, чому людям старшим за 60 років першочергово рекомендовано отримати основну та бустерну дози вакцини проти COVID-19.

З часом сумніви та страхи щодо цієї хвороби, її лікування і профілактики не минують. У дискусії про вакцинацію від COVID-19 найчастіше постають питання щодо безпеки щеплення літніх людей, а лікарі не втомлюються пояснювати, що саме літні потребують захисту першочергово. Наукові дослідження свідчать, що найвразливіші до коронавірусу – люди віком 60+, а також ті, у кого є супутні хронічні захворювання.

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Через наявні в багатьох гіпертонію, цукровий діабет, проблеми з серцем, печінкою, нирками, перенесені інсульти та інфаркти і, як наслідок, порушення роботи систем організму, такі пацієнти часто мають нижчі можливості опиратися різноманітним інфекціям. Тому вакцинація є для них необхідною.

За даними ВООЗ, супутній цукровий діабет значно збільшує ризики важкого перебігу COVID-19. Проблеми з тиском після перенесеної коронавірусної інфекції з’являються навіть у тих, хто раніше не страждав від цього. Водночас дослідження свідчать, що люди похилого віку добре переносять вакцинацію: частота побічних реакцій (лихоманки, нездужання, болю та почервоніння в місці ін’єкції) не перевищує середній рівень і, навіть, є меншою. Те саме стосується і алергічних реакцій (анафілактичного шоку).

Водночас кількість випадків COVID-19 серед літніх людей, які були щеплені, значно менша, ніж серед тих, хто від вакцинації відмовився. У світі ми маємо понад дворічний досвід застосування вакцин проти COVID-19 у сотень мільйонів людей поважного віку. Важливо, що ризик важкого перебігу хвороби, проблем з диханням та необхідності госпіталізації теж набагато рідше трапляється серед вакцинованих, що позитивно позначається на прогнозі та якості життя населення.

Яку вакцину краще обрати для щеплення літніх людей?

В Україні всі наявні вакцини продемонстрували свою ефективність та безпечність. Треба зробити щонайменше три щеплення, щоб забезпечити тривалий захист - 2 з первинного курсу імунізації та 1 бустерну дозу. Дорослим з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити ще другу бустерну дозу після через 4 місяці після першого бустерного щеплення.

Наскільки довготривалий захист від COVID-19 створюють щеплення?

Усім хочеться вакцинуватися раз і назавжди. Але правда в тому, що з часом захист слабне, і пацієнт потребує бустерної дози щеплення, щоб нагадати організму, який вигляд має збудник захворювання, та посилити імунітет.

Учені встановили, що через 6 місяців починається зниження захисту, тому необхідне введення бустерної дози. На щастя, в Україні навіть в умовах війни є змога щепитися. Про можливості запобігти хворобі та ускладненням можна дізнатися у свого сімейного лікаря та спланувати свої подальші дії.