Пищевых добавок, которые умело маскируются под лекарственные средства на нашем фармрынке, как песка морского. Как правило, это широко известные и востребованные продукты с недоказанной эффективностью.

От старого, почитаемого многими винпоцетина в свое время открестились Агентство FDA в США и многие другие европейские страны в силу недоказанной эффективности и опасных побочных свойств. У нас же "препарат" применяется на правах полноценного лекарства, которое, по утверждению производителей, эффективен при контузиях и травмах, нарушениях мозгового кровообращения и даже при остром церебральном инфаркте.

Видео дня

Что говорят о винпоцетине международные научные исследования и стоит ли покупать кота в мешке, если мешок пуст?

Пищевая добавка с сомнительным действием

Синтетический алкалоид винпоцетин, который синтезируют из растения барвинок малый, по утверждению производителей, улучшает мозговое кровообращение, оказывает сосудорасширяющее и антиоксидантное действие, разжижает кровь и даже лечит острый церебральный инфаркт. Что ж, на первый взгляд, впечатляющие свойства, но так ли на самом деле?

Впервые препарат появился на рынке в 1978 году, благодаря инициативе венгерской фармацевтической компании Gedeon Richter Ltd. Ныне Винпоцетин применяется как лекарство лишь в некоторых странах Восточной Европы.

В США препарат не получил одобрения от Агентства FDA как лекарственное средство, поэтому вошел в разряд пищевых добавок.

А, как известно, FDA еще в 80-х гг. прошлого столетия провозгласило, что БАД-ы не регламентируются законами для лекарственных средств, не проходят обязательные доклинические, клинические и постмаркетинговые исследования и имеют максимально упрощенную процедуру регистрации.

Исходя из этих данных, уже можно сделать определенные выводы о винпоцетине, однако научные исследования более красочно и аргументировано расставят все точки над "і".

Не эффективен и опасен: о чем говорят исследования?

Начнем с Кокрановского метаобзора 2003 года, который не обнаружил никаких доказательств преимуществ винпоцетина по сравнению с плацебо при лечении когнитивных нарушений. Вот, что пишут авторы исследования: "Доказательства положительного влияния винпоцетина на пациентов с деменцией неубедительны и не подтверждают клиническое использование".

На официальном сайте Агентства FDA также можно найти научно подтвержденное заявление, в котором врачи и эксперты предупреждают женщин детородного возраста о возможных рисках безопасности пищевых добавок, содержащих винпоцетин. По мнению американских исследователей, потребление винпоцетина связано со значимыми негативными эффектами на развитие плода и может стать причиной выкидыша.

Винпоцетин - это синтетическое соединение, полученное из экстракта барвинка малого. Продукт доступен на рынке как самостоятельная пищевая добавка, а также и в сочетании с другими ингредиентами.

Группа БАД-ов c винпоцетином – одна из самых популярных и востребованных на рынке, поскольку эти продукты позиционируются как добавки для улучшения памяти и внимания, снижения веса и улучшения мозговой деятельности раненых после тяжелой контузии.

На работу мозга не влияет

Также известно, что алкалоиды барвинка используют в терапии онкологических заболеваний. Вещество входит в препараты группы химиотерапии. Врачам и пациентам приходится мириться с побочными эффектами в виде полинейропатии, поскольку речь идет о жизни.

Что касается улучшении функций работы мозга после контузии и без нее, о которой часто говорят в рекламе и инструкциях производители, здесь винпоцетин также бессилен.

Но данным нового исследования 2021 г., винпоцетин хоть хорошо переносился, но не ассоциировался с положительными когнитивными эффектами.

В Украине "винпоцетин" - это международное непатентованное название.

На нашем рынке он встречается под разными отечественными и иностранными брендами: "Винпоцетин-Дарница", "Кавинтон" от Gedeon Richter Ltd., "Винпоцетин-Астрафарм", "Барвитон" от "Лекхим".

Если вы страдаете от головных болей, наблюдаете у себя ухудшение памяти и упадок сил, знайте, ни одна пищевая добавка с недоказанной эффективностью не в состоянии улучшить эти состояния. Обращайтесь к средствам доказательной медицины и добросовестным специалистам.