COVID-19 vs бесплодие, есть ли связь?

Завершившееся недавно в Бельгии проспективное наблюдательное исследование, в ходе которого изучалось качество спермы у мужчин, перенесших симптоматическую коронавирусную инфекцию, показало, что SARS-CoV-2 может оказывать влияние на фертильность в течение нескольких недель после выздоровления. Результаты опубликованы в Fertility and Sterility.

Образцы спермы 35 мужчин, взятых в течение месяца после выздоровления, показали уменьшение способности их сперматозоидов двигаться на 60% и снижение числа сперматозоидов на 37%.

Подробности работы

Ученые изучили образцы у 120 мужчин в среднем через 52 дня после исчезновения симптомов COVID-19. Средний возраст пациентов – около 35 лет, средний индекс массы тела – примерно 25.

Тест SpermCOVID ПЦР не обнаружил РНК SARS-CoV-2 ни в одном из 120 образцов спермы в среднем примерно через 53 дня после первоначального диагноза COVID-19.

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В общей сложности 118 образцов были проанализированы на параметры качества спермы в среднем через 54 дня после заражения SARS-CoV-2. Результаты показали, что 25% всех образцов были олигозооспермией (пониженное количество сперматозоидов в семенной жидкости), 44,1% – астенозооспермией (снижение подвижности сперматозоидов), а две трети – тератозооспермией (наличие в эякуляте сперматозоидов патологических форм). Примечательно, что морфология сперматозоидов была затронута больше, чем подвижность сперматозоидов, тогда как концентрация сперматозоидов пострадала меньше всего.

Около четверти участников исследования имели полностью нормальные параметры спермы. Между тем, 25,4% имели два аномальных параметра спермы. С другой стороны, общая подвижность снизилась до менее 40% у большей части мужчин вскоре после заражения, по сравнению с 26% в период от одного до двух месяцев и 21% через два месяца.

Как COVID-19 влияет на сперму?

Уже известно, что некоторые вирусы, такие как грипп, повреждают сперму. При гриппе причиной считается повышение температуры тела из-за лихорадки. Но в случае COVID-19 исследователи не обнаружили связь между наличием или серьезностью лихорадки и качеством спермы. Вместо этого они считают, что причина может быть связана с иммунным ответом организма на вирус.

По словам исследователей, тесты показали, что более высокие концентрации специфических антител COVID-19 в сыворотке крови пациентов сильно коррелировали со снижением функции сперматозоидов, что указывает на иммунологическую, а не вызванную лихорадкой причинность временной дисфункции сперматозоидов.

Хотя исследование показало, что в сперме пациентов, переболевших вирусом, РНК COVID-19 не присутствовала, тот факт, что антитела атаковали сперматозоиды, предполагает, что вирус может нарушить барьер между кровью и яичками во время пика инфекция. Ученые добавили, что это подтверждает более раннее исследование, проведенное в Ухане в Китае, где тесты ПЦР на образцах спермы инфицированных пациентов с COVID-19 дали положительный результат на вирус.

Выводы

Результаты текущего исследования предоставили убедительные доказательства того, что SARS-CoV-2 не может передаваться половым путем через сперму после выздоровления, поскольку ни один из образцов спермы не содержал вирусной РНК. Однако после выздоровления от COVID-19 произошло резкое снижение концентрации сперматозоидов, количества сперматозоидов, а также их общей и прогрессирующей подвижности. Параметры качества спермы стали почти нормальными примерно через два месяца после заражения, что не зависело от тяжести заболевания.

Титры специфических антител IgG к SARS-CoV-2 против spike и spike-1-RBD антигенов вируса продемонстрировали сильную корреляцию со сниженной функцией сперматозоидов, тем самым указывая на иммунологическую причинность временной дисфункции сперматозоидов.

Время полного восстановления параметров спермы все еще изучается в рамках продолжительного последующего исследования.