CSD лаборатория участвует в мафиозных схемах ПЦР-тестов?

Необходимость предоставления ПЦР-теста для авиаперелета зависит от требований страны назначения, а в Украине, как оказалось, и от требований компании-перевозчика (или, возможно, аэропорта).

О такой истории, произошедшей сегодня, сообщил журналист Роман Кошмал в Facebook. Он рассказал, что его друг, гражданин ОАЭ, планировал возвращаться в Дубай из Киева (аэропорт Борисполь) компанией Sky Up Airlines, рейс PQ 481.

В аэропорт он прибыл вовремя – за два с половиной часа до вылета, однако ему отказали в возможности зарегистрироваться на рейс, поскольку у него не было ПЦР-теста. Власти ОАЭ от возвращающихся домой граждан этот документ не требуют, однако работники аэропорта после проверки (чего?) в регистрации ему еще раз отказали.

Разрешить ситуацию помог некий представитель Борисполя, который предложил пассажиру приобрести нужную справку – негативный результат теста, полученный из официальной лаборатории Украины. Стоимость мгновенной услуги без забора крови и проведения самого теста составила $150 наличными. Справку предоставила CSD лаборатория.

Впоследствии журналист выяснил, что такой услугой воспользовался не только его друг, а и еще один пассажир этого же рейса, с которым Роман Кошмал связался по телефону.

На фото предоставленного CSD лабораторией документа указана дата и время забора крови, есть официальная печать. Также Роман Кошмал на своей странице предоставил официальную информацию от властей ОАЭ для своих граждан, возвращающихся домой. Она подтверждает, что предоставление негативного ПЦР-теста перед вылетом в Дубай не требуется.

В связи с этим возникает ряд вопросов к работникам аэропорта – чем они руководствовались, требуя документ, и почему, по словам журналиста, оттягивали время до последнего, чтобы пассажир не мог обратиться за помощью.

Однако не меньше вопросов и к CSD лаборатории:

Как часто они практикуют предоставление незаконных услуг?

Предоставляют ли они подобные услуги гражданам, вернувшимся в Украину, особенно из красных зон?

Как распределяют полученные незаконно деньги?

Хотелось бы надеяться, что инцидент не останется незамеченным, и правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего.

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