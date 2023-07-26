Делись жизнью: компания Biopharma создает уникальную культуру донорства в Украине

Высокие технологии, научные открытия, популяризация донорства и благотворительности – все это про единственную в Украине компанию Biopharma, которая производит препараты из донорской плазмы, развивая сеть современных плазмацентров в наших городах.

Их история начинается с 1896 года, но это лишь помогает опережать время. Они считают своей главной ценностью человеческую жизнь и делают все возможное, чтобы спасти ее, несмотря ни на что.

Как компания создает уникальную культуру донорства? Какие ценности и идеи она поддерживает? Как создаются целые сообщества доноров?

Донорство как стиль жизни

Сегодня, когда в нашей стране идет война и тысячи украинцев нуждаются в качественной медицинской помощи, создание донорских центров – одна из самых необходимых инициатив для спасения жизни людей. Современная биотехнологическая компания Биофарма развивает донорство как целостную, уникальную культуру со своей философией и ценностями.

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Компания разрабатывает препараты из плазмы донорской крови. Это уникальный материал, который невозможно искусственно заменить или технологически создать. Лекарства из плазмы спасают жизнь людей в самых критических состояниях.

Плазма крови содержит белки и свертывающие вещества, которые способствуют заживлению поврежденных кровеносных сосудов и остановке кровотечений у тяжелораненых. Препараты плазмы с антителами помогают спасать жизнь онкобольных, пациентов с хроническими гепатитами, иммунодефицитами, сложными кровотечениями и другими аутоиммунными (сложными) заболеваниями.

"40 раз был донором и планирую продолжать это важное дело. Чем больше спасенных жизней, тем лучше. Это мой принцип – как при выборе профессии, так и в гражданской жизни", – говорит почетный донор Biopharma Plasma и начальник отделения, ранее старший пожарный спаситель ГСЧС Украины Александр Дзюба.

Как стать донором в плазмацентрах Biopharma?

В Украине работают 10 плазмацентров Biopharma Plasma, расположенных в 8 городах: Киев, Днепр, Харьков, Сумы, Конотоп, Шостка, Хмельницкий и Черкассы. Для этого достаточно записаться на донацию в режиме онлайн и соблюдать несколько простых правил перед донацией.

После прохождения скрининга и консультации у врача вы можете сдать плазму и получить компенсацию. Компания оснащена инновационными и безопасными технологиями, которые делают процедуру донации максимально комфортной.

Прежде чем стать донором в плазмацентрах Biopharma Plasma, важно понимать, что донорство крови и плазмы – это не одно и то же. Плазма – это жидкая часть крови, которая содержит ценные вещества, необходимые для производства таких лекарств, как Иммуноглобулин (Биовен, Биовен Моно) и Альбумин.

Если кровь можно сдавать не более 5 раз в год с перерывом в 60 дней, то плазму – до 26 раз в год с интервалами в 14 дней.

Кровь восстанавливается в течение месяца, а плазма – через несколько дней.

Донация плазмы длится около 40 минут, в то время как донация крови занимает не более 15-20 минут.

Донором можно быть при отсутствии хронических заболеваний. Перед донацией рекомендуется воздержаться от алкоголя и приема лекарственных средств.

Каждый донор получает бесплатный анализ на наличие ВИЧ, гепатитов В, С, общий анализ крови, а также бесплатную консультацию врача. Доноры плазмацентров Biopharma Plasma также получают денежную компенсацию от 300 грн.

Многие доноры отказываются от денежной компенсации в пользу благотворительных фондов, поддерживающих нашу армию. Кроме компенсации, компания предоставляет партнерские бонусы, в том числе подарочные сертификаты для покупок в супермаркетах, посещение салонов, лекций или заведений.

Корпоративные бонусы для доноров и мероприятия: лекции, шахматы, походы в рестораны и салоны

Доноры имеют возможность получить дополнительные бонусы за донацию от локальных бизнесов: кафе, рестораны, бары, салоны красоты, которые предлагают донорскому сообществу подарки, акции, скидки и угощения.

Также компания Biopharma предлагает донорам участие в образовательных, спортивных, культурных, развлекательных и других проектах: онлайн и офлайн лекциях, экскурсиях, фотовыставках, шахматных соревнованиях.

Доноры компании Biopharma – это люди, которые делятся жизнью, настоящие герои в тылу!

Сейчас в Украине, как никогда, высокая потребность в крови и ее компонентах. Каждая капля важна и приближает нас к победе.