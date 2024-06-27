Делиться жизнью: ко Всемирному дню донора в Украине презентовали фильм

"Делиться жизнью" - под таким слоганом этого года прошел Всемирный день донора крови в сети плазмацентров Biopharma Plasma. По этому случаю в семи городах Украины была презентована премьера одноименного документального фильма о донорстве и пациентах, которых спасла или спасает каждый день кровь и препараты из крови, сообщают MedOboz организаторы мероприятия.

Мероприятие, которое имело целью не только популяризировать донорство, но и выразить благодарность постоянным донорам и партнерам, стало настоящим праздником жизни и человечности. Киев, Черкассы, Хмельницкий, Днепр, Каменское, Сумы и даже несокрушимый Харьков! Каждый город подготовил свою уникальную программу, однако все мероприятия были объединены общей идеей – показать важность и значимость донорства крови и ее компонентов.

Видео дня

Документальный фильм о донорах и пациентах "Делиться жизнью", снятый продакшном "Two more rows", стал ключевым событием праздника. Он демонстрирует глубокий взгляд на донорство крови из-за истории реальных людей, переживших тяжелые испытания: ветеран войны, потерявший ноги после минометного обстрела под Бахмутом; женщина с редким заболеванием легких; подросток, победивший рак крови; маленький мальчик в повседневной борьбе с первичным иммунодефицитом. Все эти истории объединяют одно – каждый из них получил шанс на жизнь благодаря донорам.

Фильм поразил всех присутствующих в зале и заставил трансформировать мнения СЕО компании "Биофарма" Константина Ефименко.

"После просмотра этого фильма мне нужно попросить у вас прощения меня как человека, как СЕО компании. За трансформацию моих мнений, - отметил Константин Алексеевич. - Если бы мы собрались с вами в 2019 году, когда мы запускали завод фракционатор, мы бы поставили фильм из крутым синглом Infloyd. Вы бы видели, как у нас крутится сепаратор на 6000 оборотов, как мешается большой реактор на 5 м3, как разливаются препараты. , чтобы построить завод по фракционированию плазмы крови, построить лабораторный корпус в Белой Церкви, где будут лаборатории, 10 плазмацентров, развивать науку и идти вперед. Я смотрел на этот вопрос исключительно индустриально. чего мы его выстроили. , для того, чтобы этим людям жилось получше. Мы производим лекарства, которые дают жизнь людям. Это не очень много людей, и мы не предпочитаем об этом кричать по экрану телевизора каждый день. Это очень узкий круг людей, но я точно знаю из Библии – "спаси жизнь и ты спасешь мир".

Второй теплой и эмоциональной частью праздника стало награждение постоянных доноров и партнеров. Эти люди являются настоящими героями нашего времени, ведь их самоотверженность и неравнодушие позволяют спасать тысячи жизней. В каждом городе награждены десятки доноров, которые в течение многих лет регулярно сдают кровь и ее компоненты, а также организации и учреждения, поддерживающие донорское движение.

Организаторы праздника отмечают, что документальный фильм в скором времени появится в сети для общего доступа, и рекомендуют посмотреть всем, кому отзывается фраза "Быть донором – делиться жизнью".